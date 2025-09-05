Notă de plată de peste 63.000 de euro la un restaurant de lux din Mallorca. Cine ar fi vedeta care a plătit masa: „Am nevoie de prieteni ca ăștia”

Un restaurant de lux din Palma Nova, Mallorca, a creat senzație în mediul online după ce a postat pe rețelele de socializare o notă de plată uriașă, de 63.237,90 de euro, pentru o singură masă.

Printre preparatele comandate s-au numărat pizza și paste (12–38 euro), diverse aperitive și peste 20 de sticle de șampanie, inclusiv 17 sticle Dom Pérignon Rosé, relatează publicația germană Bild.

Însă mare parte din sumă a fost generată de un fel denumit „varios pescados” („diverse tipuri de pește”), care, la verificare, s-a dovedit a fi de fapt trei sticle de vin Petrus din 1986, evaluate la fabuloasa sumă de 45.000 de euro.

Se pare că masa a fost oferită de starul NBA LeBron James, pentru 18 oaspeți americani, inclusiv „un atlet de renume mondial”. Directorul restaurantului de lux Annabel, Julio Figueroa, a refuzat să confirme identitatea clienților, precizând că politica localului este de confidențialitate totală.

Știrea a stârnit și controverse legate de bacșișul de 5.748,90 euro, adăugat automat la nota de plată, deși în Spania taxele pentru servicii sunt deja incluse. Operatorul a explicat că suma era opțională și nu este clar dacă a fost plătită efectiv.

Reacțiile din mediul online au variat. Unii internauți au râs pe seama uriașei note de plată, alții au luat gestul ca pe unul ostentativ, ținând cont de problemele globale actuale. „Am nevoie de prieteni ca ăștia”, glumea un utilizator Instagram, în timp ce un altul a scris „Ce ostentativ!!! Cu ce se întâmplă acum, oameni care trăiesc în rulote etc., este inutil!!!”.

Un internaut a comentat ironic „Ce nevoie era să publici nota de plată?”, fiind nemulțumit de postarea văzută.