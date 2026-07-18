 Cum s-au format spermatozoizii. Cercetătorii au reprodus în laborator primele etape | adevarul.ro
search
Sâmbătă, 18 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Cum s-au format spermatozoizii. Cercetătorii au reprodus în laborator primele etape

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Progrese în obţinerea spermatozoizilor în laborator: într-un model de „mini-testicul”, oamenii de ştiinţă au generat din celule stem celule germinale masculine imature, care ar putea contribui la studierea infertilităţii masculine.

Spermatozoizi
Spermatozoizi FOTO: Menshealth.de

Infertilitatea masculină poate avea numeroase cauze, inclusiv tulburări apărute în primele etape ale dezvoltării celulelor germinale, din care se formează ulterior spermatozoizii, însă studierea acestor procese este dificilă, deoarece modelele de laborator disponibile nu reproduc suficient de fidel dezvoltarea celulelor reproductive umane.

Aproximativ 9% dintre bărbaţii de vârstă reproductivă din Statele Unite se confruntă cu probleme de fertilitate. În unele cazuri, infertilitatea este asociată cu perturbarea dezvoltării liniei germinale. Acest proces începe în perioada embrionară şi continuă prin mai multe etape până la formarea spermatozoizilor maturi, scrie News.

Cercetătorii au dezvoltat acum un sistem experimental care reproduce o parte dintre etapele timpurii ale acestui proces. Metoda a permis obţinerea unor celule germinale masculine imature din celule stem umane şi de macac rhesus - o specie de maimuţe folosită frecvent ca model în cercetarea biomedicală.

Cercetarea nu a produs spermatozoizi maturi şi nu oferă, în această etapă, un tratament pentru infertilitate, sistemul fiind conceput ca model de laborator pentru studierea dezvoltării celulelor reproductive la primate.

Cercetătorii au pornit de la celule stem pluripotente induse (iPSC). Acestea sunt celule adulte readuse în laborator într-o stare asemănătoare celei embrionare. În această formă, ele pot fi programate să se transforme în numeroase tipuri de celule.

Celulele stem umane au fost obţinute din celule sanguine. Pentru macacii rhesus, cercetătorii au folosit celule provenite din ţesutul conjunctiv al pielii.

Echipa a expus celulele stem la mai multe semnale chimice. Prin această procedură, celulele au fost transformate în structuri asemănătoare celulelor germinale primordiale. Acestea corespund celor mai timpurii celule embrionare din care se formează ulterior ovulele sau spermatozoizii.

Celulele germinale nu se pot dezvolta singure. Ele au nevoie de celulele şi semnalele biologice din ţesutul înconjurător. Acest mediu specializat le susţine supravieţuirea şi le coordonează maturizarea.

Pentru a reproduce acest mediu, cercetătorii au combinat celulele germinale umane sau de macac cu celule de susţinere provenite din testiculele unor fetuşi de şoarece. Celulele s-au organizat într-o structură tridimensională asemănătoare unui testicul în curs de dezvoltare.

 „Testicul reconstituit xenogen”

Autorii au denumit această structură „testicul reconstituit xenogen”. Termenul xenogen arată că sistemul conţine celule provenite de la specii diferite.

În interiorul structurii au început să se formeze elemente asemănătoare tubilor seminiferi. În testiculul natural, aceste structuri tubulare reprezintă locul în care se desfăşoară formarea spermatozoizilor.

Folosirea telefonului creşte riscul de infertilitate în rândul bărbaţilor: cum afectează mobilul calitatea spermei

Pentru ca celulele să primească substanţele nutritive necesare şi să poată continua să se dezvolte, structurile au fost transplantate în rinichii unor şoareci cu sistem imunitar deficitar. Aceşti şoareci nu resping la fel de uşor celulele străine. Transplantarea a permis menţinerea sistemului experimental timp de opt până la nouă luni, o perioadă mult mai lungă decât cea posibilă într-un recipient obişnuit de laborator.

Celulele obţinute au semănat atât ca aspect, cât şi prin activitatea genelor, cu celulele germinale umane aflate la începutul formării spermatozoizilor.

Cercetătorii au generat şi spermatogonii de macac pornind de la celule stem. Spermatogoniile sunt celule germinale masculine imature, prezente în testicule, din care se pot forma ulterior spermatozoizii.

Potrivit autorilor, este pentru prima dată când spermatogonii de macac sunt obţinute din celule stem. Analizele au arătat o asemănare de până la 97% între celulele produse experimental şi celulele germinale naturale provenite de la oameni şi macaci.

Studiul a identificat şi două proteine importante pentru menţinerea celulelor germinale, NANOS3 şi DND1. Proteinele sunt molecule care îndeplinesc funcţii precise în interiorul celulelor. În acest caz, NANOS3 şi DND1 au susţinut supravieţuirea celulelor germinale şi au împiedicat transformarea lor în alte tipuri celulare.

Experimentele au mai arătat că acidul retinoic a declanşat începerea procesului de maturizare. Acidul retinoic este un compus derivat din vitamina A şi participă la reglarea dezvoltării mai multor tipuri de celule.

Modelul le poate permite cercetătorilor să urmărească mai atent modificările moleculare care apar în primele etape ale formării spermatozoizilor. De asemenea, sistemul ar putea fi folosit pentru studierea unor cauze genetice şi biologice ale infertilităţii masculine.

În viitor, un asemenea model ar putea contribui la evaluarea siguranţei unor tratamente experimentale înainte ca acestea să fie testate la oameni. Totuşi, cercetarea actuală s-a oprit la obţinerea unor celule germinale imature. Cercetătorii nu au demonstrat, în această fază, că aceste celule pot deveni spermatozoizi maturi sau că pot fi utilizate pentru reproducere.

O altă limitare este folosirea celulelor fetale de şoarece pentru construirea mediului de susţinere. Dezvoltarea unei metode bazate exclusiv pe celule provenite de la primate va necesita cercetări suplimentare.

În această etapă, cercetarea descrie un model experimental pentru studierea formării celulelor germinale masculine şi nu o procedură disponibilă în prezent pentru tratarea infertilităţii.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Medicamente care pot deveni periculoase pentru organism pe caniculă. Medicii explică ce pacienți au cel mai mare risc de complicații
digi24.ro
image
Proiectul noii legi a salarizării. Cât este cuantumul de referință, exemple de salarii la profesori și doctori | DOCUMENTE
stirileprotv.ro
image
Războiul covrigarilor s-a încheiat. Luca și Matei s-au bătut în instanță pentru culori și produse. Cine a câștigat
gandul.ro
image
Mesajul „Refuzați comanda dacă nu este livrată de un român” a dus la un dosar PENAL
mediafax.ro
image
Fiul de doar 7 luni al lui Julian Alvarez, cel mai mare susținător al Argentinei în semifinala cu Anglia. Imagini emoționante
fanatik.ro
image
Inculpații din dosarul violului de la Școala de Vară AUR 2023 vor s-o oblige pe victimă să spună de unde a avut bani de avocați: „Vin pe circuit politic!”
libertatea.ro
image
VIDEO Escapada la munte în doi, care a declanșat o adevărată isterie. Ce spun acum tinerii dați dispăruți și căutați timp de două zile
digi24.ro
image
Nuntă în circuitul WTA! Daria Kasatkina și iubita ei s-au căsătorit în Grecia, dar petrecerea nu a fost lipsită de controverse
gsp.ro
image
Casa Albă a intervenit "în forță", după ce FIFA a deschis o anchetă împotriva Argentinei
digisport.ro
image
Scandal uriaș în Grecia, după un videoclip viral din Paros. Ospătarul care servește turiștii mergând prin mare: ospitalitate sau exploatare?
click.ro
image
Viața într-unul din cele mai fierbinți orașe din lume. Oamenii dorm pe peroanele de piatră din gări, pentru că în case nu se poate sta
antena3.ro
image
Striker, pariul de peste 3 mld. euro al Renault cu Dacia, lasă Mioveniul cu o treime din producţia mărcii
zf.ro
image
Terasele de lux de pe litoral s-au extins ilegal și cu 1.000 de metri. Au 5 zile să facă demolările
observatornews.ro
image
ULTIMA ORĂ! A murit într-un accident teribil pe Autostrada Soarelui!
cancan.ro
image
Cupoanele de pensie au 5 culori diferite. Ce semnifică fiecare? Care îți „garantează” o pensie mai mare?
newsweek.ro
image
Reacția lui Darren Cahill când a văzut-o pe Simona Halep cu Dorin Mateiu la Wimbledon
prosport.ro
image
Top 5 țări în care pensionarii pot trăi mai ieftin în 2026. Unele sunt la câteva ore de România
playtech.ro
image
Nadia Comăneci, fetiţa din Oneşti care a ajuns superstar mondial! 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii la Jocurile Olimpice
fanatik.ro
image
Cea mai mare „gaură” din apărarea Ucrainei: Arma lui Putin care și-a atins 92% din țintele sale VIDEO
ziare.com
image
FCSB a dat lovitura: ”30.000.000 €”
digisport.ro
image
18 iulie 1918, ziua în care s-a născut Nelson Mandela. Povestea tumultoasă a liderului care a schimbat istoria Africii de Sud și a devenit un simbol al libertății
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Lovitură grea pentru Nicuşor Dan de la CCR. Decizia e DEFINITIVĂ!
romaniatv.net
image
Sumă imensă pentru uciderea lui Donald Trump. A fost publicat și locul unde ar putea fi omorât
mediaflux.ro
image
Și-au pus mâinile în cap când l-au văzut! » Cum arată noul autocar al lui FCSB, după colantare. Inaugurat astăzi, în Ghencea
gsp.ro
image
Manichiura clasică a anilor ’90 pe care Prințesa Diana o adora
actualitate.net
image
Locul din Brașov care m-a fermecat cu totul. Nu-l rata dacă ajungi aici | FOTO
actualitate.net
image
Daniela Crudu, dezvăluiri despre nunta cu tatăl copiilor ei. Ce s-a întâmplat după ce a rămas însărcinată a doua oară
click.ro
image
Denise Rifai, înșelată de fostul iubit! Prezentatoarea a făcut dezvăluirea în direct: „De-aia n-a mai fost nimic după”
click.ro
image
Facultățile se reinventează. Specializările noi pe care mizează universitățile pentru admiterea din acest an
click.ro
FotoJet (81) jpg
Regina pulsa de dorință ori de câte ori vedea câte un tinerel. Majestatea Sa se energiza cu frumușeii vânjoși de la Curte
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Matt Damon în Odiseea (fotografie de Melinda Sue Gordon / © Universal Studios)
Cine este Odiseu, eroul noului film epic al lui Christopher Nolan?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
A prezis viitorul altora, dar nu și pe al ei! Carmen Harra, obligată să plătească aproape 7 milioane de dolari
image
Daniela Crudu, dezvăluiri despre nunta cu tatăl copiilor ei. Ce s-a întâmplat după ce a rămas însărcinată a doua oară

OK! Magazine

image
Regina cu cel mai mare apetit erotic din istorie. Mitul actului sexual cu un cal și decesul pe toaletă

Click! Pentru femei

image
Ce înseamnă tranzitul Uranus sextil Neptun pentru zodia ta?

Click! Sănătate

image
Poți găsi cele 3 diferențe în doar 17 secunde?