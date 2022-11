Rămânem fără spermatozoizi. Omenirea s-ar putea confrunta cu o criză a reproducerii

Omenirea s-ar putea confrunta cu o nouă criză planetară, una a reproducerii, studiile arătând că numărul spermatozoizilor și calitatea acestora scad din ce în ce mai mult.

Concentrația medie de spermă a scăzut de la aproximativ 101,2 m per ml la 49,0 m per ml între 1973 și 2018, fiind vorba de o scădere de 51,6%, arată un studiu publicat în revista Human Reproduction Update, bazat pe 153 de estimări de la bărbați care probabil nu erau conștienți de fertilitatea lor. Numărul total de spermatozoizi a scăzut cu 62,3% în aceeași perioadă, scrie The Guardian.

Concentrația spermatozoizilor s-a redus de peste jumătate în ultimii 40 de ani. Cu toate acestea, la acea vreme, lipsa datelor pentru alte părți ale lumii însemna că descoperirile s-au concentrat pe o regiune care cuprinde Europa, America de Nord și Australia. Cel mai recent studiu include date mai recente din 53 de țări.

„Cred că acesta este un alt semnal că ceva este în neregulă cu globul și că trebuie să facem ceva în privința asta. Deci da, cred că este o criză pe care ar fi mai bine să o abordăm acum, înainte ca aceasta să ajungă la un punct de cotitură care ar putea să nu fie reversibil”, a spus profesorul Hagai Levine, primul autor al cercetării de la Universitatea Ebraică din Ierusalim, conform The Guardian.

O ipoteză este că substanțele chimice care perturbă sistemul endocrin sau alți factori de mediu pot juca un rol important, acționând asupra fătului din uter. Experții spun că factori precum fumatul, băutura, obezitatea și alimentația necorespunzătoare ar putea juca, de asemenea, un rol și că un stil de viață sănătos poate ajuta la creșterea numărului de spermatozoizi.

Profesorul Richard Sharpe, expert în sănătatea reproducerii masculine la Universitatea din Edinburgh, a declarat că noile date au arătat că tendința părea a fi un fenomen la nivel mondial.

Sharpe a spus că declinul ar putea însemna că este nevoie de mai mult timp pentru cupluri pentru a concepe și, pentru mulți, timpul nu este de partea lor, deoarece amână încercarea de a concepe până când femeia are 30 sau 40 de ani, când fertilitatea ei este deja redusă.