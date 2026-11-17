Catedrala Națională nu va putea fi vizitată la interior nici de sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, celebrată pe 30 noiembrie. Patriarhia Română a anunțat că lăcașul de cult va rămâne închis publicului din cauza lucrărilor care se desfășoară în interior, iar credincioșii vor putea participa la slujbele dedicate celui de-al doilea hram al Catedralei la un paraclis aflat în apropiere.

Catedrala Neamului Foto: Arhivă, Adevărul

Potrivit unui anunț al Patriarhiei Române, sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României, va fi celebrată în acest an la Paraclisul „Învierea Domnului”, situat în apropierea Catedralei Naționale.

Reprezentanții Patriarhiei au explicat că decizia este determinată de lucrările aflate încă în desfășurare la interiorul edificiului.

„În acest an, 2026, din cauza lucrărilor aflate în desfășurare la interiorul Catedralei Naționale din București, al doilea hram al Catedralei Naționale, sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României (30 noiembrie), va fi celebrat la Paraclisul «Învierea Domnului» al Catedralei Mântuirii Neamului, din apropierea acesteia”, a transmis Patriarhia Română.

Catedrala Națională poate fi vizitată doar la exterior

În prezent, accesul vizitatorilor în interiorul Catedralei Naționale nu este permis. Cei care doresc să vadă edificiul o pot face doar din exterior, exclusiv din spațiul esplanadei (piațetei).

Patriarhia Română le-a mulțumit credincioșilor pentru înțelegere și i-a îndemnat să întâmpine sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei cu bucurie sufletească, în comuniune și rugăciune, sub ocrotirea celui considerat Ocrotitorul României.

Când ar putea fi deschisă Catedrala Națională pentru credincioși și pelerini

Patriarhia speră ca lucrările interioare să fie încheiate în cursul anului 2027, moment din care Catedrala Națională ar urma să fie deschisă credincioșilor și pelerinilor.

„După terminarea lucrărilor din interiorul Catedralei Naționale, sperăm în anul 2027, acest sfânt lăcaș va fi deschis credincioșilor și pelerinilor, pentru a participa la sfintele slujbe și a vizita acest edificiu reprezentativ al credinței ortodoxe și simbol al unității și demnității spirituale a poporului român”, a precizat Biroul de Presă al Patriarhiei Române.