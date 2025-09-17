Imagini spectaculoase la malul Mării Negre. Zeci de păsări flamingo au poposit pe lacul Nuntaşi

Imagini spectaculoase la malul Mării Negre. Sute de păsări flamingo au poposit în apropiere de litoralul românesc, pe lacul Nuntași.

Păsările Flamingo ajung rar în România, în special în partea de sud-est a ţării şi le regăsim, de obicei, în număr foarte mic.

Conform Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, specia este cuibăritoare în bazinul mediteraneean, cu coloniile cele mai apropiate de România în Grecia, Turcia sau Muntenegru.

Se hrănesc cu alge, iar penajul roz se datorează cantității mari de carotenoizi pe care o ingerează în urma consumului de crustacee găsite în lacurile sărate.

Păsările se află în migrație și în perioada formare a perechilor, iar zonele de popas alese pentru hrănire sunt ape puțin adânci.

Sunt păsări ce trăiesc în colonii formate din sute de exemplare, depun un singur ou de care au grijă deosebită ambii părinți.

Ornitologii spun să nu le deranjăm și să păstrăm distanță față de ele pentru că lor le este teamă de oameni în special.

În România, pasărea apare foarte rar, în special în sud- estul țării, în numere mici, prima semnalare aici fiind în anul 1900. Mai multe exemplare de Flamingo au fost observate şi în alte zone de cuibărit din Delta Dunării.