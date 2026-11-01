 Cel mai bătrân copac din lume are 5.000 de ani și este protejat printr-un secret. De ce nu este dezvăluit locul în care crește | adevarul.ro
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Video Cel mai bătrân copac din lume are 5.000 de ani și este protejat printr-un secret. De ce nu este dezvăluit locul în care crește

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În Munții Albi din California, Statele Unite, crește unul dintre cei mai vechi copaci cunoscuți de pe Pământ. Este un pin din specia Great Basin bristlecone pine, botezat Methuselah, după personajul biblic Matusalem, bunicul lui Noe, despre care Biblia spune că a trăit 969 de ani.

Arborele Methuselah
Arborele Methuselah Foto: X

Arborele Methuselah a fost descoperit în anii 1950 de Dr. Edmund Schulman. Acesta deține recordul pentru cel mai vechi arbore neclonal din lume cu o vârstă confirmată. Aceasta înseamnă că a crescut ca o singură entitate și nu face parte dintr-o colonie clonală, care este un grup de arbori identici genetic care sunt conectați printr-un sistem radicular comun.

Methuselah a dat dovadă de o rezistență remarcabilă, dar există un altul în aceeași zonă, care a rămas fără nume și despre care se spune că este mai vechi, scrie BBC.

Câți ani are cel mai bătrân copac din lume

Probe de bază ale lui Methuselah au fost prelevate în 1957, iar în anii următori, dendrocronologul Tom Harlan de la Laboratorul de Cercetare a Inelelor Arborelor al Universității din Arizona a datat încrucișat și a confirmat că arborele are peste 4800 de ani.

Totuși, în 2009, Harlan a datat un exemplar și mai vechi de con de măsline, prelevat de Schulman în Munții Albi înainte de moartea acestuia. Proba provenea de la un arbore viu, fără nume, despre care se spune că are peste 5000 de ani – ceea ce îl face cel mai vechi arbore viu verificat din lume.

Înainte de Methuselah, deținătorul recordului era un alt pin cu conuri periforme, numit Prometeu, a cărui vechime era estimată la aproape 5.000 de ani când a fost tăiat  în 1964 de studentul absolvent Donald Rusk Currey, în timp ce realiza un studiu asupra copacilor din zonă. Numele Prometeu provine de la titanul cu același nume care, în mitul grecesc a transmis omenirii cunoștințele despre foc.

De ce este ținut secret locul în care se află Methuselah?

Pădurea antică de pini Bristlecone se află în Munții Albi din California. Cu toate acestea, locația precisă a celui mai bătrân copac cu nume și a copacului verificat, mai vechi și fără nume, din zonă este ținută secretă și, timp de decenii, nu au fost publicate fotografii ale copacilor respectivi.

Acest lucru a fost făcut pentru a se asigura că aceștia sunt protejați de vandalism – dar în 2021, locația lui Methuselah a devenit mai cunoscută online după ce au fost publicate fotografii, permițând oamenilor să-i identifice locația cu precizie. 

Importanța protejării arborilor cu valoare istorică a revenit în atenția publicului și după un incident petrecut în Marea Britanie.

În septembrie 2023, celebrul sicomor din Sycamore Gap, comitatul Northumberland, a fost tăiat intenționat. Copacul, vechi de aproximativ 300 de ani, devenise un reper cunoscut, aflat într-o depresiune naturală a terenului, lângă Zidul lui Hadrian.

În 2025, doi bărbați, Daniel Graham și Adam Carruthers, au fost condamnați la câte patru ani și trei luni de închisoare pentru tăierea ilegală a arborelui și deteriorarea Zidului lui Hadrian, monument protejat și inclus în patrimoniul mondial UNESCO.

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