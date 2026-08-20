 Ce au descoperit psihologii despre oamenii care iau notițe cu pixul pe hârtie. Concluziile sunt neașteptate | adevarul.ro
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Ce au descoperit psihologii despre oamenii care iau notițe cu pixul pe hârtie. Concluziile sunt neașteptate

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Psihologii au ajuns la o concluzie neașteptată despre oamenii care iau notițe cu pixul pe hârtie. Aceștia au un mare avantaj deoarece scrierea pe foaie forțează creierul să lucreze mai mult. Astfel, persoanele care scriu obțin abilități analitice.

Scris cu pixul
Scrisul de mână FOTO: Pixabay

Psihologii au ajuns la concluzia că persoanele care iau notițe cu pixul și hârtia nu sunt depășite și au mai multe abilități analitice, potrivit Mediafax.

Ei au demonstrat că tastatura încurajează o înregistrare pasivă a informațiilor, în timp ce scrierea pe o foaie forțează creierul să filtreze, să rezume și să conecteze ideile în profunzime. Astfel, imaginea demodată a omului cu pix capătă o altă valoare. Deodată, el nu mai este depășit și are un instrument mult mai puternic decât orice tastatură.

Motivul acestei diferențe este pur biologic. Cel mai faimos studiu pe această temă, realizat de universitățile din Princeton și UCLA (SUA) au descoperit că atunci când oamenii tastează o fac atât de repede încât nu mai acordă o atenție reală. Practic, devin simple mașini de scris.

În schimb, din moment ce scrisul cu mâna este mai lent din punct de vedere fizic, creierul este forțat să facă un efort suplimentar. Neputând să le scrie pe toate rapid, mintea trebuie să selecteze cei mai important lucru, să conecteze datele și să reformuleze frazele.

Rezultatul este că persoanele care folosesc stiloul obțin scoruri mult mai mari atunci când li se cere să analizeze concepte sau să rezolve probleme complexe. Prin urmare, psihologii le recomandă oamenilor să scrie cât mai mult și să-și mute pe hârtie anumite activități, cum ar fi întocmirea listei de cumpărături.

Ghid de cumpărături

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