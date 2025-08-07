Bucureștiul devine capitala tatuajului: Peste 150 de artiști internaționali vin la International Tattoo Convention 2025

Între 29 și 31 august, Berăria H găzduiește cea de-a XIII-a ediție a celui mai mare festival dedicat tatuajelor și culturii alternative din Sud-Estul Europei. Peste 150 de artiști, concerte live, spectacole inedite și o explozie de creativitate – toate într-un singur loc.

International Tattoo Convention revine în forță, între 29 și 31 august 2025, cu cea de-a XIII-a ediție, promițând trei zile de artă, muzică, libertate de expresie și show-uri spectaculoase la Berăria H. Evenimentul aduce în România peste 150 de artiști tatuatori din peste 25 de țări, reuniți într-un festival care celebrează arta corporală, prietenia și cultura alternativă.

”Ediția aceasta va fi una cu totul specială. Ne pregătim de 3 zile maraton, cu artiști super cunoscuți, care vor face sesiuni live. Am reușit să organizez și anul acesta cea de-a XIII-a ediție și sunt foarte fericit. Îmi doresc ca, împreună cu echipa mea, să ducem mult timp de-acum încolo această ștafetă și să ținem aproape iubitorii de artă pe piele”, a spus Costi Azoiței, organizator și artist tatuator.

Printre invitații speciali se numără nume sonore din lumea tatuajului și artei vizuale, precum Jesse Smith, Stefano Alcantara, Jeremi Hanna, dar și reputatul pictor român Valentin Tănase. De asemenea, pe scenă vor urca artiști muzicali precum F. Charm și Setehas, alături de DJ și trupe rock care vor întreține atmosfera până târziu în noapte.

Publicul se va putea bucura de concursuri de tatuaje pe mai multe categorii, competiția Miss Tattoo, spectacole de magie cu Jyoti Supernatural, show-uri de body suspension oferite de Indigenak Suspension Team, dar și reprezentații Shibari – spectacole artistice cu tematică erotică, toate desfășurate într-un mediu sigur și prietenos.

Evenimentul este deschis tuturor categoriilor de vârstă și promite o experiență unică, cu activități variate și interacțiuni directe cu unii dintre cei mai buni artiști tatuatori ai momentului. Cei interesați de tatuaje sau piercing-uri își pot face programări în avans, contactând artiștii prin intermediul site-ului oficial: www.tattooconvention.ro.

🎟️ Prețul biletelor în perioada de presale este de 50 lei pentru o zi, 150 lei pentru abonamentul de 3 zile și 500 lei pentru abonamentul VIP, care include acces la o petrecere exclusivă, tricoul oficial al evenimentului și întâlniri cu artiștii invitați. Biletele pot fi achiziționate de pe IaBilet.ro, iar în timpul evenimentului, acestea vor fi disponibile și la intrare, în limita locurilor disponibile.