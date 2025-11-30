Premierul Netanyahu cere să fie grațiat de președintele Israelului. Este acuzat de fraudă, delapidare și luare de mită

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a depus o cerere de grațiere la președintele Isaac Herzog. Netanyahu este acuzat de fraudă, delapidare şi luare de mită.

Potrivit BBC, Biroul președintelui a precizat că Herzog va primi mai întâi avize de la oficialii din justiție înainte de a analiza „această cerere extraordinară, care are implicații semnificative”.

Netanyahu este judecat de cinci ani pentru mită, fraudă și abuz de încredere, în legătură cu trei dosare separate, acuzații pe care le neagă. Într-un mesaj video, el a afirmat că ar fi preferat să urmeze până la capăt procesul, dar interesul național „a cerut altceva”.

La începutul acestei luni, președintele american Donald Trump l-a îndemnat pe Herzog să îl „grațieze complet” pe premier.

La momentul respectiv, Herzog a subliniat că oricine solicită grațiere trebuie să depună o cerere formală.

Duminică, biroul președintelui a făcut publică cererea și o scrisoare a premierului, având în vedere „importanța acestei cereri extraordinare și implicațiile ei”. Nu a fost oferită nicio indicație privind momentul în care președintele va lua o decizie.

În 2020, Netanyahu a devenit primul premier israelian aflat în funcție care a fost judecat.

Netanyahu este acuzat de fraudă, delapidare şi luare de mită. Acuzaţiile includ faptul că ar fi acordat privilegii grupului de telecomunicaţii Bezeq atunci când era ministru al comunicaţiilor. De asemenea, el ar fi acceptat cadouri de lux de la prieteni miliardari.

În alte două dosare, Benjamin Netanyahu este acuzat de faptul că a încercat să să negocieze o acoperire mai favorabilă în două publicaţii israeliene.

În cursul procesului - care a fost amânat în mai multe rânduri de când a fost deschis în mai 2020, inclusiv înainte de deschidere -, Benjamin Netanyahu a negat mereu că a comis vreo faptă ilegală şi repetă la nesfârşit că este victima unei ”cabale” politice care vrea să-l înlăture de la putere.

Liderul Partidului Likud (dreapta), el deţine recordul celor mai mulţi ani petrecuţi la conducerea Guvernului israelian - peste 18 ani în total, cu întreruperi, începând din 1996.