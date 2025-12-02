Un nou indicator de circulație a apărut în anumite orașe din Europa. Ce semnifică și unde poate fi zărit

Arată ca o limită de viteză, dar are o margine verde: este noul indicator întâlnit de șoferi din ce în ce mai des întâlnit în unele orașe europene. Este un indicator de viteză recomandată, folosit pentru a crește siguranța rutieră în apropierea școlilor, spitalelor și a zonelor sensibile. În România încă nu a apărut.

În unele orașe europene, se observă din ce în ce mai des un indicator rutier aproape identic cu indicatorul de limită de viteză. Are formă circulară, cu numere negre pe fundal alb în centru, dar de jur-împrejur există o bandă verde lată. Nu roșie, cum erau obișnuiți șoferii. Numit indicator verde, este folosit pentru a indica viteza recomandată în apropierea zonelor „sensibile”, cum ar fi cele cu multe magazine și, prin urmare, cu pietoni, sau în apropierea spitalelor sau școlilor. Nu există nicio obligație de a conduce cu această viteză. E doar o reamintire la precauție, o recomandare privind cea mai bună viteză, pentru a crește siguranța și a reduce traficul.

Vizibil în Regatul Unit, Franța și în Spania

Susținătorii indicatorului verde de limitare a vitezei, care, prin adoptare și testare, apare din ce în ce mai mult pe drumurile din Regatul Unit, Franța și Spania, susțin că acesta crește siguranța în zonele critice și fluidizează traficul. Introducerea sa în alte țări ar necesita intervenția ministerelor, precum și o campanie de comunicare adecvată, pentru a evita confuzia în rândul șoferilor, Un indicator verde de limitare a vitezei nu rezolvă problemele de trafic. Este util, dar nu suficient. Conform „Guide for safe speeds” aparținând World Resources Institute („Ghidului pentru viteze sigure” al Institutului Mondial de Resurse), semnalizarea singură este adesea insuficientă pentru a reduce excesul de viteză și accidentele. Pentru a fi mai eficientă, aceasta trebuie combinată cu o amenajare adecvată a drumurilor, cum ar fi limitatoare de viteză sau treceri de nivel înălțate, precum și cu un comportament al participanților la trafic care respectă regulile.