2 milioane de români au onomastica de Sf Alexandru: Cum să nu dai greș la cadou

În dimineața de 30 august, agenda telefonului explodează în notificări, iar firmele de curierat se află în alertă maximă, pentru că este sărbătoarea Sf. Alexandru, iar 2 milioane de români își serbează onomastica. Alegerea cadoului potrivit poate reprezenta o mare provocare, însă produsele câștigătoare sunt cele care îmbină utilul, plăcutul și un strop de surpriză.

Dacă nu știi de unde să începi, ai ajuns în locul potrivit. Îți vom propune o serie de produse populare, care acoperă profiluri diferite. Și partea cea mai bună este că le vei găsi pe toate într-un singur loc! Toate sugestiile de mai jos se află la un clic distanță, în vitrina de cadouri bărbați de la Notino:

·        Iubit – Burberry Touch for Men pornește cu frunză de dafin și piper alb, apoi se așază pe o bază caldă de lemn și mosc. Persistă discret peste antrenamente și cine târzii, fără să-și piardă claritatea. Flaconul compact încape în geanta de sală și nu alunecă din mâna încă umedă după duș.

·        Tată – Foreo Luna 3 Men curăță sebumul și reziduurile de după bărbierit în 60 de secunde, cu pulsuri sonice adaptabile. Siliconul antibacterian se clătește rapid, deci nu adaugă timp suplimentar dimineața. Modului de masaj îi relaxează obrajii în traficul prelungit, direct pe scaunul șoferului.

·        Frate – Amazfit GTR Mini monitorizează puls, somn și VO₂ Max fără să pună greutate pe încheietură. Autonomia trece de două săptămâni, așa că nu umblă zilnic cu încărcătorul după el. Carcasa subțire alunecă sub manșeta hanoracului și nu zgârie echipamentul din sală.

·        Bunic – Setul Zew For Men Everyones aduce un săpun solid cu cărbune activ care curăță blând fără a usca. Crema nutritivă repară pielea subțiată, lăsând-o fină și fără luciu. Ambalajul minimalist se potrivește în sertarul de la baie fără să-l deruteze cu instrucțiuni complicate.

·        Unchi – Kérastase Densifique Cure Homme livrează stemoxydină și vitamine în doze zilnice pre-porționate. Serul pătrunde rapid la rădăcină și nu lasă părul lipicios. După câteva săptămâni, șuvițele par mai dense, iar coafatul de dimineață cere mai puțin fixativ.

·        Adolescent – Hugo Boss Bottled deschide cu măr verde și scorțișoară, semnătură ușor de recunoscut pe holul liceului. Proiecția se menține moderată, astfel încât nu acoperă dezodorantul de după orele de sport. Sticla transparentă îi dă sentimentul primului parfum „serios” din colecție.

·        Coleg – Travalo Classic transferă 5 mililitri din orice parfum în mai puțin de 10 secunde, fără scurgeri. Corpul din aluminiu stă bine în buzunar și trece neobservat la controlul de securitate din aeroport. Ferestrele laterale arată nivelul rămas, așa că nu rămâne niciodată fără reîmprospătare între întâlniri.

·        Prieten – Aroma lui Lacoste L.12.12 Blanc Eau Fraîche se deschide cu coajă de lămâie și eucalipt, lăsând senzația de tricou alb scos din uscător, adică exact ce-i trebuie după o zi pe drumuri. Notele de cedru și pin se așază curat pe piele, fără să fure atenția într-un pub aglomerat sau la un grătar improvizat. Flaconul texturat, cu celebrul crocodil brodat, se simte solid în palmă și intră ușor în rucsacul de weekend.

Nu mai rămâne decât să setezi adresa de livrare și să bifezi confirmarea. Apoi, vine rândul curierului să facă sprintul. Cât de bună a fost alegerea făcută? Ei bine, rezultatul se măsoară în zâmbete!

