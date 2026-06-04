Ce cred bărbații că este romantic, dar multe femei spun că nu este deloc așa

O întrebare postată pe Reddit a stârnit mii de comentarii și o dezbatere amplă: care este un lucru pe care bărbații îl consideră romantic, dar care, în realitate, nu este perceput astfel de multe femei?

Printre cele mai frecvente răspunsuri s-au numărat cererile în căsătorie făcute în public, mai ales la evenimente care au deja un protagonist.

„Propunerea în căsătorie la nunta altcuiva. Doamne, vă rog, nu faceți niciodată asta”, a scris o utilizatoare.

Altele au explicat că astfel de momente pot pune o presiune uriașă asupra persoanei vizate, mai ales atunci când refuzul ar trebui să fie exprimat în fața unei mulțimi.

Un alt subiect discutat intens a fost apariția neanunțată la ușa partenerului. Deși este adesea prezentată în filme drept un gest romantic, multe persoane au spus că o percep mai degrabă ca pe o situație incomodă sau intruzivă.

Comentatorii au criticat și obiceiul unor bărbați de a comanda mâncarea în locul partenerei la restaurant, considerând că acest gest poate fi perceput drept lipsă de respect față de alegerile celeilalte persoane.

Discuția a mers însă și într-o zonă mai serioasă. Mai multe participante au subliniat că ignorarea limitelor personale nu poate fi justificată prin pasiune sau romantism și că respectul și consimțământul trebuie să rămână esențiale într-o relație.

Un alt exemplu menționat frecvent a fost confuzia dintre gelozie și iubire. Numeroși utilizatori au atras atenția că posesivitatea nu este o dovadă de afecțiune, ci poate deveni un comportament toxic.

Potrivit participanților la discuție, gesturile considerate cu adevărat romantice sunt cele care țin cont de preferințele și nevoile partenerului, nu neapărat cele spectaculoase, costisitoare sau făcute în fața unui public.

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