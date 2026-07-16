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Noi reguli pentru românii care închiriază apartamente în regim hotelier

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Apartamentele și camerele oferite turiștilor intră într-o nouă etapă de reglementare. Proprietarii vor trebui să respecte cerințe mai clare privind identificarea unităților de cazare, informarea turiștilor și transparența veniturilor, atât prin reguli naționale, cât și prin noile cerințe europene aplicabile platformelor de rezervări online.

Cineva ține în mână cheia unui apartament în fața blocului
Apartamentele închiriate în regim hotelier intră într-o nouă etapă de reglementare. Foto arhivă

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului a modificat normele privind clasificarea structurilor de primire turistice, introducând obligații noi pentru operatorii care oferă servicii de cazare. Schimbările, stabilite prin Ordinul nr. 948/2026, vizează inclusiv apartamentele și camerele închiriate în scop turistic.

Modificările urmăresc adaptarea regulilor din turism la modul în care funcționează în prezent piața: promovarea și rezervarea se fac în principal online, iar autoritățile urmăresc o evidență mai clară a unităților de cazare și a activităților desfășurate.

În paralel, la nivelul Uniunii Europene sunt introduse noi reguli pentru închirierile pe termen scurt prin platforme digitale precum Airbnb și Booking, care urmăresc creșterea transparenței și facilitarea controalelor fiscale.

Fiecare unitate de cazare trebuie să aibă e-mail și pagină de prezentare online

Una dintre cele mai importante schimbări introduse în România este extinderea obligației privind prezența online pentru toate structurile de primire turistică cu funcție de cazare.

Astfel, proprietarul sau administratorul unei unități de cazare trebuie să dețină cel puțin o adresă de e-mail și o pagină web personalizată unde să fie afișate informații precum datele de identificare ale unității, adresa și numărul certificatului de clasificare.

Cerința nu presupune obligatoriu realizarea unui site propriu. Regulile permit ca această obligație să fie îndeplinită și printr-o pagină individuală creată pe o platformă online de rezervări, precum Booking sau Airbnb, dacă aceasta conține toate informațiile obligatorii.

În cazul unui proprietar care administrează mai multe apartamente în regim hotelier, fiecare structură de cazare trebuie să aibă propria prezentare online personalizată și propriile date de identificare.

Aceeași obligație privind prezența online rămâne valabilă și pentru structurile de alimentație publică încadrate la categoria de 3, 4 sau 5 stele.

Materialele pentru turiști pot fi furnizate exclusiv digital

O altă modificare importantă vizează informațiile puse la dispoziția turiștilor în spațiile de cazare.

Operatorii pot alege să ofere aceste materiale doar în format digital, fără obligația de a mai păstra variante tipărite în camere.

Informațiile pot fi accesate prin coduri QR, aplicații mobile, ecrane informative, sisteme interne de televiziune sau alte soluții digitale similare.

Măsura permite actualizarea mai rapidă a informațiilor și reduce costurile pentru operatorii care trebuie să modifice frecvent tarife sau servicii disponibile.

Ce informații trebuie puse la dispoziția turiștilor

Noile norme simplifică și conținutul minim al materialelor informative.

Acestea trebuie să includă:

  • lista serviciilor suplimentare disponibile și tarifele pentru cele contra cost;
  • modalitatea prin care turiștii pot solicita aceste servicii din cameră;
  • lista preparatelor disponibile prin room-service și prețurile acestora, dacă serviciul există;
  • lista produselor disponibile în minibar și tarifele acestora, unde este cazul.

Regulile privind limbile în care sunt furnizate informațiile rămân neschimbate.

Unitățile clasificate la 3, 4 și 5 stele sau margarete trebuie să ofere informațiile în limba română și în cel puțin două limbi de circulație internațională.

Pentru unitățile de 1 și 2 stele sau margarete este obligatorie prezentarea informațiilor în limba română și într-o limbă de circulație internațională.

UE introduce reguli noi pentru Airbnb și Booking

Modificările din România apar într-un context european mai amplu, în care Uniunea Europeană a adoptat noi reguli pentru serviciile de închiriere pe termen scurt intermediate de platforme online.

Noi reguli pentru închirierea locuințelor în regim hotelier, în lucru la Ministerul Economiei

Regulamentul european privind colectarea și schimbul de date pentru serviciile de închiriere pe termen scurt urmărește să creeze un sistem mai transparent pentru această piață și să ajute autoritățile să verifice mai ușor respectarea obligațiilor legale.

Noile reguli europene prevăd introducerea unor sisteme naționale de înregistrare pentru proprietățile oferite spre închiriere pe termen scurt. Fiecare unitate va putea primi un număr unic de identificare, iar acest identificator va trebui folosit în relația cu platformele online, acolo unde legislația națională prevede această obligație.

Scopul este ca autoritățile să poată identifica mai ușor proprietățile oferite turiștilor și să reducă situațiile în care acestea sunt promovate fără respectarea regulilor aplicabile.

Platformele vor transmite date despre activitatea de închiriere

Una dintre schimbările majore aduse de regulile europene este obligația platformelor digitale de a transmite autorităților informații despre activitatea desfășurată prin intermediul lor.

Airbnb, Booking și alte platforme similare vor trebui să raporteze periodic date despre proprietățile listate și despre tranzacțiile realizate.

Informațiile transmise pot include date despre gazde, unitățile de cazare, numărul de nopți rezervate și veniturile obținute prin intermediul platformelor.

Regulile nu introduc un impozit european nou și nu schimbă automat modul de taxare în fiecare stat membru. Ele creează însă un mecanism prin care administrațiile fiscale pot verifica mai eficient dacă veniturile obținute din închirieri sunt declarate conform legislației naționale.

Proprietarii trebuie să acorde mai multă atenție obligațiilor fiscale

Pentru proprietarii români care oferă apartamente sau camere în regim hotelier, noile reguli europene se adaugă obligațiilor deja existente în legislația națională.

Veniturile obținute din astfel de activități trebuie declarate potrivit regulilor fiscale aplicabile, iar forma de organizare depinde de modul și amploarea activității desfășurate.

În cazul activităților realizate prin forme organizate, precum PFA sau societăți comerciale, digitalizarea fiscală este susținută și prin sisteme precum RO e-Factura, care permit o evidență electronică mai clară a tranzacțiilor.

ANAF a identificat 22.000 de români care nu și-au declarat veniturile din închirieri pe AirBnb și Booking

În urmă cu un an, reprezentanții ANAF au declarat că instituția a identificat aproximativ 22.000 de persoane care nu și-ar fi declarat veniturile obținute din închirierea apartamentelor prin platforme precum Airbnb și Booking. Potrivit informațiilor furnizate atunci, unele persoane ar fi obținut venituri de ordinul milioanelor de lei anual.

Piața închirierilor turistice intră într-o etapă mai digitalizată

Noile reguli românești privind prezența online a unităților de cazare și cerințele europene privind evidența închirierilor pe termen scurt merg în aceeași direcție: digitalizarea și creșterea transparenței în turism.

Pentru operatorii care respectă deja obligațiile legale, schimbările vor însemna în principal adaptarea la noi proceduri digitale. Pentru cei care desfășurau activități fără o evidență clară sau fără declararea veniturilor, verificările vor deveni mai ușor de realizat de către autorități.

În următorii ani, piața închirierilor turistice este astfel orientată către un model în care fiecare unitate de cazare poate fi identificată, promovată și verificată prin sisteme digitale integrate.

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