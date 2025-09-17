Tripanofobia nu mai e o problemă: plasturii inteligenți monitorizează sănătatea fără ace și fără durere

Pentru mulți, simpla idee a unei injecții provoacă anxietate, palpitații sau chiar dureri în piept. Tripanofobia, frica de ace, afectează vizitele la medic și poate pune sănătatea în pericol. Dar știința are o soluție inovatoare: plasturi inteligenți care monitorizează starea de sănătate fără să folosească ace.

Acești plasturi (patch-uri) transdermici colectează transpirația și analizează biomarkeri importanți folosind tehnologie de ultimă generație, oferind informații similare celor obținute din sânge – însă complet nedureroase. Ei pot detecta variații metabolice, hidratare și chiar semne timpurii ale unor boli, cum ar fi fibroza chistică.

În continuare, vei afla cum funcționează acești plasturi de ultimă generație, ce biomarkeri pot monitoriza și cum inteligența artificială transformă datele din transpirație în informații precise despre sănătate.

Cum funcționează plasturii inteligenți pentru monitorizarea transpirației

Dispozitivul revoluționar constă într-un set de microcanale care colectează transpirația și o structură nanoplasmonică ultrafină, capabilă să analizeze componentele acesteia cu ajutorul luminii, fără a fi nevoie de substanțe de marcare. Colectarea transpirației se realizează prin tehnologie de microfluidică, ce permite controlul lichidului în canale mai subțiri decât un fir de păr.

Al doilea strat este prevăzut cu un senzor optic, unde modele metalice la scară nanometrică interacționează cu lumina. Această structură nanoplasmonică este concepută pentru a detecta cu mare sensibilitate prezența sau variațiile de concentrație ale moleculelor din transpirație.

Transpirația: o fereastră către sănătate și biomarkeri importanți

Majoritatea cititorilor știu că transpirația este fluidul secretat de glandele sudoripare la nivelul pielii. Rolul principal al acesteia este de reglare a temperaturii corpului, dar contribuie și la eliminarea unor deșeuri metabolice. De altfel, unii plasturi medicali folosesc transpirația pentru a genera energie electrică prin microgeneratoare integrate.

Transpirația este alcătuită în mare parte din apă sărată, dar conține și diverse soluții, precum vitamine, minerale, metaboliți, citokine și alte substanțe. Compoziția soluțiilor din transpirație seamănă cu cea a sângelui, deși în concentrații diferite. Din acest motiv, cercetătorii explorează cum poate fi valorificată această informație biologică în îngrijirea pacienților.

Această secreție ar putea deveni o cale de detectare a bolilor într-un mod mai puțin invaziv. Un exemplu clasic este legătura dintre nivelul ridicat de cloruri în transpirație și fibroza chistică, descoperită în urmă cu câteva decenii.

Plasture inteligent cu AI pentru analiza biomarkerilor din transpirație

Totuși, măsurarea biomarkerilor din transpirație rămâne limitată. Cercetarea și dezvoltarea tehnologiilor dedicate sunt încă necesare. O instituție de cercetare din Coreea a subliniat că senzorii convenționali au limitări importante atunci când trebuie monitorizate cu precizie modificările metabolice pe perioade lungi, în condiții reale, la pacienți umani. Unele sisteme folosesc coloranți sau markeri fluorescenți, însă se confruntă cu dificultăți în colectarea și controlul eficient al transpirației.

Pornind de la această provocare, cercetătorii au dezvoltat un plasture portabil, subțire și extrem de flexibil, care se aplică direct pe piele și poate analiza simultan mai mulți metaboliți ai transpirației într-o singură utilizare.

Dispozitivul a fost deja testat pe oameni și a reușit să monitorizeze evoluția compoziției transpirației în timpul unor sesiuni prelungite de exerciții fizice. Unele studii urmăresc, de asemenea, să elimine necesitatea ca pacientul să producă transpirație prin efort fizic.

Anterior, tehnologiile disponibile permiteau analiza simultană a cel mult două componente. Acest studiu a demonstrat pentru prima dată posibilitatea de a monitoriza trei metaboliți în paralel, monitorizând modul în care variază în funcție de efort și alimentație. În plus, prin integrarea inteligenței artificiale, cercetătorii au reușit să identifice cu precizie semnalele specifice substanțelor de interes, chiar și în contextul complex al compoziției transpirației.

Monitorizare a transpirației fără efort fizic: soluții inovatoare pentru tripanofobie

Din Coreea au apărut și soluții alternative, bazate pe o abordare diferită, cu același scop. Echipa condusă de doctorul Kim Joohee de la KAIST și profesorul John A. Rogers de la Universitatea Northwestern a prezentat, anul trecut, un dispozitiv medical purtabil pentru monitorizarea transpirației, care permite obținerea datelor fără a necesita efort fizic.

Spre deosebire de metodele anterioare, unde transpirația era indusă prin exercițiu fizic, acest sistem aplică substanțe active pe piele, stimulând astfel glandele sudoripare. Primele teste s-au concentrat pe diagnosticarea fibrozei chistice la sugari, obținând astfel o precizie de peste 98%.

În concluzie, cu plasturii inteligenți, frica de ace sau tripanofobia nu mai stă între tine și monitorizarea sănătății: află cum tehnologia AI transformă transpirația în informații precise, nedureroase și inovatoare despre starea ta de sănătate.