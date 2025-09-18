Video 30 de grame de fructe pe zi te pot îngrășa 30 kg în 10 ani: cum să mănânci corect pentru longevitate și greutate sănătoasă

Crezi că mănânci sănătos dacă respecți regula celor cinci porții de fructe și legume pe zi? Gândește-te din nou. Nu toate fructele și legumele sunt la fel, iar un consum exagerat poate afecta greutatea și sănătatea pe termen lung. Valter Longo, expert în longevitate, explică de ce tipul și cantitatea alimentelor contează mai mult decât simpla respectare a acestei reguli.

În continuare, vei afla cum alegerea corectă a fructelor și legumelor poate influența metabolismul, care sunt riscurile asociate consumului excesiv de zaharuri naturale și ce recomandări practice fac experții pentru o dietă echilibrată și benefică pe termen lung.

Fructe vs legume: Cum influențează alegerea alimentelor sănătatea și longevitatea

Deși fructele și legumele sunt surse esențiale de vitamine și minerale, profilurile lor nutriționale pot fi foarte diferite. O salată de broccoli nu are, de fapt, mare lucru în comun cu un bol de fructe.

Într-un interviu împărtășit pe rețelele sociale, expertul în longevitate Valter Longo atrage atenția asupra unui aspect adesea trecut cu vederea: tipul de aliment pe care îl consumăm. Longo este un specialist de top în nutriție și longevitate, cunoscut pentru recomandările practice bazate pe dovezi științifice și pentru abordarea sa inovatoare asupra dietei și postului. Este profesor de Gerontologie și Știința Biologică la University of Southern California (USC) și director al Longevity Institute din cadrul USC.

Longo discută mai întâi rolul fructelor și legumelor în dieta mediteraneană: „În dieta mediteraneană se vorbește despre fructe și legume. Dar în Okinawa – una dintre zonele albastre – oamenii consumă foarte puține fructe”.

Efectele zahărului natural din fructe asupra greutății pe termen lung

Expertul subliniază că problema vine din interpretarea populară a acestui sfat. Potrivit lui, „fructele sunt adesea înțelese greșit, și așa apar oameni care mănâncă zilnic câte 5 banane”. Mulți gândesc astfel: „Dacă fructele sunt atât de sănătoase, pot să mănânc cinci sau șase pe zi”.

Totuși, Longo recomandă să le consumăm cu moderație, pentru a fi cu adevărat benefice.

Pentru a-și susține argumentul, Longo oferă un exemplu concret: „Doar 30 de grame – nimic, un pumn mic de struguri – nu pare mult, dar zahărul pe care îl conțin poate avea un impact semnificativ asupra greutății pe termen lung. Aceste 30 de grame pe zi, să zicem că înseamnă 3 kg de grăsime pe an; după 10 ani, ajung la 30 de kg de grăsime”.

Fructe și porții corecte: cum să eviți zahărul în exces și riscurile pentru inimă

Perspectiva lui Valter Longo asupra fructelor ar putea părea un atac la celebra campanie „cinci porții pe zi” și la iubitorii de fructe. Totuși, deși exprimată într-un ton mai radical, opinia sa nu diferă prea mult de recomandările altor specialiști și instituții.

De exemplu, Societatea Spaniolă de Endocrinologie și Nutriție (SEEN) recomandă două-trei porții de legume și trei-patru porții de fructe pe zi. Însă trebuie avut grijă: o bucată de fruct nu este același lucru cu o porție. O porție cântărește între 120 și 200 de grame, iar o bucată de fruct poate fi mult mai mare.

Aparenta contradicție a lui Longo – avertizarea asupra zaharurilor, dar promovarea unei diete bogate în carbohidrați – se clarifică dacă înțelegem abordarea sa. Dieta pentru longevitate nu elimină carbohidrații, ci recomandă alegerea celor care eliberează energia în mod treptat.

Argumentul lui Longo are sprijin științific. Carbohidrații simpli din fructe nu sunt dăunători dacă sunt consumați cu moderație. Totuși, excesul poate fi periculos pentru inimă.

Fundația Spaniolă a Inimii (FEC) avertizează că un consum ridicat de fructoză „crește tensiunea arterială” și „ridică nivelul trigliceridelor”, ceea ce mărește riscul de boli cardiovasculare.

Fructoza vs glucoza: ce efecte are asupra metabolismului și sănătății arterelor

Unul dintre punctele centrale ale dezbaterii este dacă fructoza este, din punct de vedere metabolic, mai dăunătoare decât alte zaharuri, precum glucoza. Un studiu realizat de Universitatea din Barcelona a arătat la șoareci că un consum de fructoză a avut efecte mai nocive asupra metabolismului și sistemului vascular decât glucoza, facilitând acumularea de grăsime în ficat și împiedicând relaxarea arterelor.

Totuși, organisme precum Consiliul European de Informații despre Alimentație (EUFIC) subliniază că aceste efecte au fost observate în principal la doze foarte mari de fructoză, mult peste nivelurile consumate într-o dietă normală. Astfel, pentru oameni, riscul este minim dacă nu exagerăm cu fructoza.

Pentru o longevitate mai mare și o greutate sănătoasă, consumă fructe și legume cu moderație, alege porțiile corecte și fii atent la zahărul natural, urmând sfaturile experților în nutriție și longevitate, precum Valter Longo.