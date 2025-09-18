search
Joi, 18 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Video 30 de grame de fructe pe zi te pot îngrășa 30 kg în 10 ani: cum să mănânci corect pentru longevitate și greutate sănătoasă

0
0
Publicat:

Crezi că mănânci sănătos dacă respecți regula celor cinci porții de fructe și legume pe zi? Gândește-te din nou. Nu toate fructele și legumele sunt la fel, iar un consum exagerat poate afecta greutatea și sănătatea pe termen lung. Valter Longo, expert în longevitate, explică de ce tipul și cantitatea alimentelor contează mai mult decât simpla respectare a acestei reguli.

Varietate de fructe proaspete: consumul excesiv poate influența greutatea pe termen lung / Pixabay
Fructe diverse – atenție la zahărul natural și impactul asupra greutății pe termen lung / Pixabay

În continuare, vei afla cum alegerea corectă a fructelor și legumelor poate influența metabolismul, care sunt riscurile asociate consumului excesiv de zaharuri naturale și ce recomandări practice fac experții pentru o dietă echilibrată și benefică pe termen lung.

Fructe vs legume: Cum influențează alegerea alimentelor sănătatea și longevitatea

Deși fructele și legumele sunt surse esențiale de vitamine și minerale, profilurile lor nutriționale pot fi foarte diferite. O salată de broccoli nu are, de fapt, mare lucru în comun cu un bol de fructe.

Într-un interviu împărtășit pe rețelele sociale, expertul în longevitate Valter Longo atrage atenția asupra unui aspect adesea trecut cu vederea: tipul de aliment pe care îl consumăm. Longo este un specialist de top în nutriție și longevitate, cunoscut pentru recomandările practice bazate pe dovezi științifice și pentru abordarea sa inovatoare asupra dietei și postului. Este profesor de Gerontologie și Știința Biologică la University of Southern California (USC) și director al Longevity Institute din cadrul USC.

Longo discută mai întâi rolul fructelor și legumelor în dieta mediteraneană: „În dieta mediteraneană se vorbește despre fructe și legume. Dar în Okinawa – una dintre zonele albastre – oamenii consumă foarte puține fructe”.

Efectele zahărului natural din fructe asupra greutății pe termen lung

Expertul subliniază că problema vine din interpretarea populară a acestui sfat. Potrivit lui, „fructele sunt adesea înțelese greșit, și așa apar oameni care mănâncă zilnic câte 5 banane”. Mulți gândesc astfel: „Dacă fructele sunt atât de sănătoase, pot să mănânc cinci sau șase pe zi”.

Citește și: Combinația perfectă de fructe și legume care te ajută să trăiești mai mult. Cum arată o porție corectă

Totuși, Longo recomandă să le consumăm cu moderație, pentru a fi cu adevărat benefice.

Pentru a-și susține argumentul, Longo oferă un exemplu concret: „Doar 30 de grame – nimic, un pumn mic de struguri – nu pare mult, dar zahărul pe care îl conțin poate avea un impact semnificativ asupra greutății pe termen lung. Aceste 30 de grame pe zi, să zicem că înseamnă 3 kg de grăsime pe an; după 10 ani, ajung la 30 de kg de grăsime”.

Fructe și porții corecte: cum să eviți zahărul în exces și riscurile pentru inimă

Perspectiva lui Valter Longo asupra fructelor ar putea părea un atac la celebra campanie „cinci porții pe zi” și la iubitorii de fructe. Totuși, deși exprimată într-un ton mai radical, opinia sa nu diferă prea mult de recomandările altor specialiști și instituții.

De exemplu, Societatea Spaniolă de Endocrinologie și Nutriție (SEEN) recomandă două-trei porții de legume și trei-patru porții de fructe pe zi. Însă trebuie avut grijă: o bucată de fruct nu este același lucru cu o porție. O porție cântărește între 120 și 200 de grame, iar o bucată de fruct poate fi mult mai mare.

Aparenta contradicție a lui Longo – avertizarea asupra zaharurilor, dar promovarea unei diete bogate în carbohidrați – se clarifică dacă înțelegem abordarea sa. Dieta pentru longevitate nu elimină carbohidrații, ci recomandă alegerea celor care eliberează energia în mod treptat.

Argumentul lui Longo are sprijin științific. Carbohidrații simpli din fructe nu sunt dăunători dacă sunt consumați cu moderație. Totuși, excesul poate fi periculos pentru inimă.

Fundația Spaniolă a Inimii (FEC) avertizează că un consum ridicat de fructoză „crește tensiunea arterială” și „ridică nivelul trigliceridelor”, ceea ce mărește riscul de boli cardiovasculare.

Fructoza vs glucoza: ce efecte are asupra metabolismului și sănătății arterelor

Unul dintre punctele centrale ale dezbaterii este dacă fructoza este, din punct de vedere metabolic, mai dăunătoare decât alte zaharuri, precum glucoza. Un studiu realizat de Universitatea din Barcelona a arătat la șoareci că un consum de fructoză a avut efecte mai nocive asupra metabolismului și sistemului vascular decât glucoza, facilitând acumularea de grăsime în ficat și împiedicând relaxarea arterelor.

Totuși, organisme precum Consiliul European de Informații despre Alimentație (EUFIC) subliniază că aceste efecte au fost observate în principal la doze foarte mari de fructoză, mult peste nivelurile consumate într-o dietă normală. Astfel, pentru oameni, riscul este minim dacă nu exagerăm cu fructoza.

Pentru o longevitate mai mare și o greutate sănătoasă, consumă fructe și legume cu moderație, alege porțiile corecte și fii atent la zahărul natural, urmând sfaturile experților în nutriție și longevitate, precum Valter Longo.

Viață sănătoasă

Top articole

Partenerii noștri

image
„Cel mai căutat om” din Europa, fotografiat la Moscova după un transplant de păr. Jan Marsalek ar lucra pentru FSB și a fost în Ucraina
digi24.ro
image
Donald Trump, tratat ca un rege la Londra. A fost plimbat cu o caleașcă aurită și cazat la Windsor. Miza vizitei în UK
stirileprotv.ro
image
Cum îți pregătești centrala termică pentru iarnă. Mulți români fac o greșeală BANALĂ
gandul.ro
image
Prințul William l-a prezentat Regelui Charles pe Donald Trump: „Acesta este tatăl meu”
mediafax.ro
image
Cele patru zodii care dau de noroc și bani în perioada următoare. Astrele pregătesc pentru ele transformări majore
fanatik.ro
image
Viața secretă din Rusia a celui mai căutat fugar din Europa, Jan Marsalek: spion cu identități false, misiuni în Ucraina, operat estetic, iubită din FSB
libertatea.ro
image
Bebeluș din Iași, mort după ce s-a lovit la cap într-o mașină. De ce au fost părinții condamnați la închisoare
digi24.ro
image
VIDEO. O tenismenă cunoscută din România, implicată în accidentul auto cu Toto Dumitrescu. Conducea Audi-ul lovit de actor
gsp.ro
image
Și-a dat demisia din televiziune ”peste noapte”, după 19 ani, și i-a lăsat pe toți ”mască”! Avea un salariu uriaș
digisport.ro
image
SURSE Guvernul pregătește o decizie cu mare impact pentru toți salariații din România
stiripesurse.ro
image
O femeie care a refuzat să se mute s-a trezit că locuința ei e pe traseul unei căi ferate. Cum a ajuns în această situație absurdă
antena3.ro
image
Măsurile luate în cazul angajaţilor din aeroportul Cluj care îşi băteau joc de bagajele oamenilor
observatornews.ro
image
BREAKING! Ilie Bolojan și-a anunțat DEMISIA. PLUS amenințări de ULTIMA ORĂ pentru acești bugetari
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
prosport.ro
image
Val de frig în România. Temperaturi cu 10 grade mai mici față de zilele trecute. Cât ține vremea urâtă, vești proaste de la meteorologi
playtech.ro
image
Ce relație există, de fapt, între Carlos Alcaraz și fotomodelul Brooks Nader: ”Cu cât apare mai des în știri, cu atât mai bine”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Surpriză: 2.000.000 € pentru românul alungat din Ucraina
digisport.ro
image
VIDEO Ilie Bolojan: Autostrada Moldovei 'a zburat'. Plătim dobânzi de 11 miliarde de dolari
stiripesurse.ro
image
Se dau bani pentru femeile însărcinate. Despre ce sumă este vorba
kanald.ro
image
VIDEO din Grecia: localnici par să împingă o barcă cu refugiați înapoi în larg și...
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Ministrul Muncii anunţă tichete de masă de 50 de lei pe zi şi subvenţie lunară de 2.250 de lei pentru mamele care revin la muncă
romaniatv.net
image
Anunțul Hidroelectrica pentru toți clienții. Ce se întâmplă cu facturile
mediaflux.ro
image
VIDEO. O tenismenă cunoscută din România, implicată în accidentul auto cu Toto Dumitrescu. Conducea Audi-ul lovit de actor
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Kate Middleton și Melania Trump, lecție de eleganță. Cine a strălucit mai mult la întâlnirea din Marea Britanie
click.ro
image
Filmul surprinzător care a ajuns pe locul 1 în topul Netflix, în luna septembrie. A fost filmat în România și are actori celebri de la Hollywood
click.ro
image
Cu cât s-au scumpit vacanțele românilor de sărbători? Cât a ajuns să coste un Revelion pe Valea Prahovei? Andreea Sandu: „Turismul românesc, sub așteptări”
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (20) jpg
Bijuteriile alese de Kate Middleton pentru funeraliile Ducesei de Kent au o semnificație sentimentală pentru familia regală
okmagazine.ro
Robbie Margot foto Profimedia jpg
„Renunță la stilist!” Robbie Margot, atacată de fani după ce s-a prezentat pe covorul roșu aproape goală!
clickpentrufemei.ro
Vila lui Barbu Stirbey alături de edificiile regale din Mamaia, imagine pe o carte poștală în colecția Andrei Ștomff (© cIMeC)
Istoria vilei cu turn în formă de minaret din Mamaia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce asemănare există între Florin Piersic și regretatul actor Robert Redford. Dezvăluirea facută de Dan Negru: „Eu îi datorez lui Piersic depărtarea mea de...”
image
Kate Middleton și Melania Trump, lecție de eleganță. Cine a strălucit mai mult la întâlnirea din Marea Britanie

OK! Magazine

image
Vine Trump, plânge cerul! Donald și Melania, primiți de Kate și William la Windsor, într-o atmosferă tensionată și ploioasă

Click! Pentru femei

image
„Renunță la stilist!” Robbie Margot, atacată de fani după ce s-a prezentat pe covorul roșu aproape goală!

Click! Sănătate

image
Care este greutatea ideală în funcţie de înălţime