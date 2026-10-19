 Horoscop marți, 20 octombrie. Zodia care primește undă verde pentru proiecte noi. Cine riscă să piardă bani | adevarul.ro
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Horoscop marți, 20 octombrie. Zodia care primește undă verde pentru proiecte noi. Cine riscă să piardă bani

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Lorina, astrologul Click!, prezintă horoscopul zilei pentru toate zodiile și dezvăluie ce îi așteaptă pe nativi în dragoste, sănătate și bani. Unii vor primi vești bune și vor avea undă verde pentru proiecte noi, în timp ce alții trebuie să fie atenți la cheltuieli, la deciziile profesionale și la relațiile cu cei din jur.

Horoscop 20 octombrie. Nativii care trebuie să fie atenți la bani și cei care primesc vești
Horoscop 20 octombrie. Nativii care trebuie să fie atenți la bani și cei care primesc vești Foto: Shuterstock

Berbec

Iubire - Nu vă implicați în problemele prietenilor, mai ales dacă ajutorul nu vă este cerut direct!

Sănătate - Organizați-vă programul să aveți timp de mese, de pauze mai dese și de odihnă suficientă.

Bani- Vi se dau sarcini suplimentare care apar într-un ritm haotic, fără a avea timp să le gestionați nici pe cele curente.

Taur

Iubire - Sunteți cam superficial în discuții. Vă preocupă aspectele financiare de la orice propunere pentru timpul liber.

Sănătate - Cheltuiți pentru servicii profesionale de masaj sau de relaxare. Vedeți dacă e diferență față de cele utilizate anterior.

Bani - Manifestați dezinteres pentru planul profesional. Încercați să mascați prin punctualitate și relaționare.

Gemeni

Iubire - Treceți de la a acționa pentru casă, la a face lucruri pentru comunitate. Vă interesează ședințele de la bloc și ce se întâmplă în jur.

Sănătate - A primi suport emoțional vă ajută să depășiți ușor stările de confuzie și indecizie de moment.

Bani - Energia grupului vă oferă șansa să treacă neobservate micile derapaje de logică. Nu vă impacientați.

Rac

Iubire - Nu vă convine, dar v-ați asumat organizarea unui eveniment. Faceți lucrurile din inimă.

Sănătate - Acceptați păreri din afară. Să fiți conservatori vă ține în rutina pentru sănătate și vă demotivează.

Bani - Aveți termene limite și persoane cu care trebuie să comunicați. Amânarea vă aduce pierderea unor afaceri bune.

Leu

Iubire - Primiți vești bune și mai puțin bune. Apreciați efortul făcut de apropiați pentru a vă oferi soluții practice.

Sănătate - Sistemul imunitar e testat. Răcelile sezoniere nu vă ocolesc dacă nu preveniți.

Bani - Prioritizați, documentați visele și aspirațiile profesionale. Stabiliți lista de obiective de viitor.

Fecioară

Iubire - Nu mergeți la întâlniri pe nevăzute. Dacă ceva vi se pare suspicios, probabil că așa e.

Sănătate - Achiziționați cărți cu teme despre punctele voastre slabe în educația medicală.

Bani - Folosiți energia pentru efortul de a utiliza la maxim resursele disponibile, fără să le luați în calcul pe cele potențiale.

Balanța

Iubire - Rămâneți calm și acceptați inițial ce vi se propune. Ceilalți se vor convinge singuri că ideea voastră e cea potrivită.

Sănătate - Energia este în salturi, iar asta vă face să reacționați disproporționat și discontinuu. Aveți grijă la surescitare.

Bani - Cheltuiți bugetul de protocol pentru cei dragi.Ieșiți și socializați,dar să fie cu grupul de prieteni care merită.

Scorpion

Iubire - Vă simțiți mai apropiat de cei dragi. Pur și simplu stați cu ei și vă bucurați de mici plăceri.

Sănătate - Săriți peste rutină, dar alegeți corect combinațiile alimentare. Altfel, tulburați digestia.

Bani - Primiți aprobările solicitate de la șefi și aveți undă verde pentru planificare de noi proiecte.

Săgetător

Iubire - Compasiune, empatie și iubirea necondiționată trebuie să vă ghideze. Ajutați pe cât posibil, și nu așteptați recompense.

Sănătate - Utilizați energia pentru a rezolva probleme cronice. Nu vă lăsați descurajat.

Bani - Neglijența vă poate costa. Omiterea unor detalii vă aduce sancțiuni. Încercați să fiți mai puțin cu capul în nori.

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