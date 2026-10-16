Weekendul se anunță plin de surprize pentru unii nativi ai zodiacului, cu schimbări în plan sentimental și situații neașteptate în familie. Veștile bune se pot împleti cu momente tensionate, iar modul în care aceștia vor gestiona emoțiile și discuțiile importante va face diferența.

Horoscop de weekend: surprize în dragoste și posibile conflicte în familie Foto: Shutterstock

Pentru Gemeni, weekendul aduce oportunități și schimbări importante în plan sentimental. Nativii aflați într-o relație ar putea purta discuții serioase despre viitor, despre planuri comune și despre decizii care le pot schimba viața în doi. Comunicarea sinceră va fi esențială pentru a evita neînțelegerile și pentru a consolida legătura cu partenerul.

Gemenii singuri s-ar putea reîntâlni cu o persoană din trecut, iar această apariție le-ar putea trezi emoții și amintiri puternice.

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