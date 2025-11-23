search
Duminică, 23 Noiembrie 2025
Adevărul
Horoscop luni, 24 noiembrie. Două zodii primesc vești importante, iar o alta scapă de rutină

0
0
Publicat:

La început de săptămână, Berbecii și Scorpionii sunt în centrul atenției. Vezi ce aduce horoscopul de luni, 24 noiembrie.  

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

Berbec  

Iubire - Vă doriți doar să petreceți timp cu cei foarte apropiați, fără să faceți uz de protocol. 

Sănătate - Tensiunea mentală e resimțită direct pe sistemul digestiv dacă nu o dezamorsați prin metode alternative. 

Bani - Simplificați sarcinile în subproiecte, pentru a putea avansa cât de cât. Nu vă așteptați la rezultate rapide! 

Taur  

Iubire - Puteți avea grijă de membrii familiei, să le acordați atenție și să vedeți concret cum îi puteți ajuta. 

Sănătate - Nu vă asumați riscuri inutile, faceți-vă munca dar nu și sarcini suplimentare. 

Bani - Vă atingeți obiectivele dacă sunteți deschis la cooperare. 

Gemeni 

Iubire - Dacă aveți o persoană anume, alături de care v-ați petrecut ultimul timp,și toți cred că veți oficializa relația, se va afla că nu e așa. 

Sănătate - Aveți grijă la micile accidente casnice, căci tot ce e mic și pare neînsemnat, lovește bine. 

Bani - Nu e momentul speranțelor de câștig deoarece energiile astrale nu vă ajută.  

Rac 

Iubire - Încercați să înțelegeți logica din spatele acțiunilor prietenilor și asta nu e ușor. 

Sănătate - Vă agitați pentru detalii nesemnificative iar consumul de energie este mare și vă epuizați rapid. 

Bani - Faceți compromisuri pentru a menține o atmosferă pașnică, de stabilitate și armonie la locul de muncă. 

Leu 

Iubire - Sunteți încrezător și nu vă rămâne decât să profitați de aceste clipe de care vă veți aminti cu drag. 

Sănătate - Vă analizați trecutul pentru a înțelege corect stările și simptomele actuale. Emoțiile refulate ies la iveală agresiv. 

Bani - Reflectați la obiective și puneți pe hârtie necesarul de bani. Stabiliți și sursele de venituri. 

Fecioara 

Iubire - Schimbaţi mesaje cu partenerul. Petreceţi timp unul cu altul şi reaprindeţi scânteia. 

Sănătate - Orientaţi-vă către procese de detoxifiere, de curăţenie a obiceiurilor sau gândurilor negative. 

Bani - Apar obstactole neprevăzute. Cu mult efort obţineţi rezultate moderate. Balanţa este pe plus. 

CONTINUĂ SĂ CITEȘTI PE CLICK.RO. 

