Horoscop joi, 13 noiembrie. Nativii unei zodii își asumă un rol de leader

Lorina, astrologul Click!, ştie ce le-au pregătit astrele tuturor celor 12 semne zodiacale, pentru ziua de joi, 13 noiembrie.

Berbec

Iubire - Tăcerea este câteodata salvatoare și e cel mai potrivit răspuns la situațiile delicate. Așadar, tăcere ca peștele!

Sănătate - Să vă ocupați de cei dragi e un sacrificiu ce aduce împliniri, dar peste o limită, devine copleșitor și împovărător.

Bani - Fiți proactivi, realizați sarcinile cât de repede puteți și raportați rezultatele. Veți fi remarcați de șefi și propus pentru o primă de sărbători.

Taur

Iubire - Planificați timpul liber. Presiunea timpului e la cote înalte iar cei din jur trebuie să se adapteze după programul vostru.

Sănătate - Pot apărea tensiuni legate de banii altuia, moșteniri, taxe sau asigurări. Ele se reflectă asupra stării, vă fac irascibil sau îngrijorat.

Bani - Dorința de a îmbunătăți condițiile de acasă vă trimite către investiții în domeniul casnic sau imobiliar.

Gemeni

Iubire - Discutați despre orice, dar vă aprindeți repede. Nu vă lăsați provocat de partener!

Sănătate - Apar descărcări emoționale. Lăsați să iasă la suprafață frustrările dar găsiți un cadru potrivit.

Bani - Amânați discuțiile despre comparații ale veniturilor sau negocieri salariale.

Rac

Iubire - Dispoziţia bună şi dorinţa de a ajuta pe ceilalţi vă fac popular. Primiţi vizite ale membrilor de familie.

Sănătate - Faceţi exerciţii uşoare, după reguli. Nu vă forţaţi şi lăsaţi-vă răsfăţat.

Bani - Câştigaţi bani prin metode tradiţionale. O investiţie care aduce dobândă e o cale nu originală, dar surprinzătoare prin efecte.

Leu

Iubire - Nu luați decizii la mânie și nici nu faceți promisiuni în momente de tensiune interioară. Amânați.

Sănătate - Starea interioară influențează circumstanțele exterioare. Emiteți o atitudine pozitivă.

Bani - Fiți disponibil să lucrați peste program sau chiar să plecați din localitate în interes de serviciu.

Fecioară

Iubire - Dacă sunteți singur, dorința de a vă simți integrat într-un grup și de a fi acceptat vă este benefică.

Sănătate - Sunteți în echilibru fizic, mental și emoțional. Va fi așadar o zi fără incidente.

Bani - Asumați-vă rol de leader, ascultați ce au de spus coechipierii, dar promovați-vă propria viziune.

