Fuego, Connect-R, Ducu Bertzi, pe aceeași scenă, la Crăciunul Nordului, Romexpo! 5 zile de concerte cu intrare liberă înainte de Crăciun

Crăciunul Nordului, unul dintre cele mai așteptate târguri de Crăciun din Capitală, organizat la Romexpo, în perioada 28 noiembrie – 4 ianuarie, promite o experiență completă pentru întreaga familie, îmbinând magia sărbătorilor cu muzica live, distracția și activitățile dedicate copiilor și adulților.

Punctul culminant al târgului de Crăciun din București sunt concerte live cu acces gratuit, care vor avea loc între 19 și 23 decembrie 2025, aducând pe aceeași scenă unii dintre cei mai legendari artiști din România. Publicul se va putea bucura de recitalurile susținute de Fuego (19 decembrie, ora 20:00), Nicola (20 decembrie, ora 20:00), Gașca Zurli (21 decembrie, ora 17:00), Ducu Bertzi (22 decembrie, ora 19:00) și Connect-R (23 decembrie, ora 20:00).

Pe toată perioada târgului de Crăciun, inclusiv la concerte, accesul vizitatorilor este liber.

Pe o suprafață generoasă, „Crăciunul Nordului” transformă spațiul Romexpo într-un sat de iarnă modern, desprins parcă din basmele copilăriei. De la luminițe sclipitoare și brazi împodobiți, până la ateliere interactive și spectacole zilnice, fiecare colț al târgului spune o poveste.

Cei mici vor fi răsfățați cu atracții dedicate lor:

Traseul Spiridușilor, un parcurs interactiv cu jocuri, premii și activități educative.Atelierul lui Moș Crăciun, unde copiii pot crea decorațiuni, scrisori sau mici cadouri.

Căsuța lui Moș Crăciun, unde Moșul îi așteaptă zilnic pentru fotografii, îmbrățișări și dorințe șoptite la ureche. Atmosfera este întreținută de animatori costumați tematic, spiriduși veseli și personaje de poveste, care vor aduce zâmbete și voie bună pe toată durata târgului.

Atracții spectaculoase: roată panoramică, patinoar și parc de distracții.

Pentru vizitatorii dornici de distracție, Crăciunul Nordului pregătește un mix de experiențe vizuale și senzoriale. Roata Panoramică va oferi o priveliște superbă asupra Bucureștiului scăldat în lumini de sărbătoare — o experiență perfectă pentru fotografii de neuitat.

Patinoarul acoperit, deschis zilnic indiferent de vreme, va fi locul preferat al celor care iubesc mișcarea și energia iernii. Parcul de distracții va readuce nostalgia copilăriei, cu carusele, trenulețe și lumini colorate care transformă seara într-o poveste vie.