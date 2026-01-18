search
Duminică, 18 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Horoscop luni, 19 ianuarie. O zodie are o perioadă destul de agitată financiar, iar alta primește o veste bună

0
0
Publicat:

Prima zi a săptămânii aduce vești bune pentru mai multe zodii. Lorina, astrologul Click, are toate informațiile pentru cele 12 zodii.

Horoscop FOTO: Shutterstock
Horoscop FOTO: Shutterstock

Horoscop luni, 19 ianuarie 2026

Berbec 

Iubire - Comunicați cele mai intime și ascunse dorințe. Sunteți deschis și acceptați orice compliment sau critică constructivă.

Sănătate - Aveți nevoie de profunzime, de sfaturi de la persoane avizate și să urmați apoi regulile clar stabilite.

Bani - Modificările făcute în stilul de viață costă mai mult decât ați anticipat. Rămâneți concentrat pe beneficiile pe termen lung.

Taur 

Iubire - Viața socială este condiționată de starea financiară. Atenție la cumpărături impulsive făcute din dorința de a demonstra ceva unei rude!

Sănătate - E momentul pentru o schimbare radicală în planul de sănătate. Ascultați totuși de sfaturile celor mai experimentați.

Bani - Sunteți doritori de inovație, visați cu ochii deschiși, aveți planuri mărețe de creștere a bugetului. Păstrați-vă entuziasmul.

Gemeni 

Iubire - Relațiile de familie pot deveni mai armonioase dacă renunțați la luptele de orgolii.

Sănătate - Fiți conștiincioși și nu renunțați la activitatea sportivă, indiferent că lucrați acasă ori alergați în jurul blocului.

Bani - Aveți sentimentul că nu puteți recupera din mers. Vă este greu să țineți pasul cu colegii și puneți presiune multă.

Rac 

Iubire - Cereți mai multă implicare și seriozitate de la cei din jur, vreți să vă eliberați de relațiile și persoanele superficiale.

Sănătate - S-ar putea să vă solicite atenția o problemă de sănătate a unuia din părinți.

Bani - Sunteți deschiși la experiențe noi, în domenii noi de activitate. Informați-vă pentru a lărgi perspectiva.

Leu 

Iubire - Îi ajutați pe cei dragi, vă exprimați afecțiunea mai curând prin activități concrete decât emotiv.

Sănătate - Acordați o atenție moderată la semnalele corpului, căci există riscul să deveniți ipohondri.

Bani - Cheltuiți bani pentru proiecte sau activități domestice, care țin de amenajarea sau administrarea casei.

Fecioara 

Iubire - Renunțați la timiditate și prezentați-vă punctul de vedere legat de hotărârile de familie.

Sănătate - O carte vă poate aduce lacrimi în ochi, un film vă face să râdeți până la epuizare. Detașați-vă de rutină și încercați să stați cu voi.

Bani - Divizați ansamblul proiectului final în sarcini mai reduse și colaborați cu colegii din departamente diferite.

Citiţi predicţiile complete AICI

Informaţiile din acest text nu au bază ştiinţifică.

Horoscop

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Băsescu spune că suma cu care a ieșit la pensie e „ridicolă”. Cât încasează acum fostul președinte: „S-a mărit brusc”
digi24.ro
image
O insulă „bântuită”, evacuată acum 90 de ani, este un mic paradis pentru turiști. A fost inclusă în patrimoniul UNESCO
stirileprotv.ro
image
Iadul pe pământ în Chile: 15 morți, 20.000 de oameni evacuați. Președintele declară stare de catastrofă
gandul.ro
image
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
mediafax.ro
image
Marele campion care a dus o luptă dificilă cu o boală nemiloasă. De abia acum a dezvăluit calvarul prin care a trecut: ”A fost un an lung și greu”
fanatik.ro
image
Religia în școli se predă ilegal, acuză profesorul Emil Moise, cel care a învins în instanță statul și Biserica Ortodoxă Română
libertatea.ro
image
O stare de spirit „schizofrenică”. Puterea militară tot mai mare a Germaniei reaprinde vechi temeri în Franța
digi24.ro
image
Dumitru Dragomir a anunțat ce face cu terenul de la Gigi Becali: „Va fi spectaculos!”
gsp.ro
image
”SUA e următoarea țintă!”. A făcut marele anunț și e gata să ”zguduie” întreaga lume
digisport.ro
image
Casa de Pensii, avertisment pentru pensionari și viitorii pensionari: Vechimea în muncă, sub o nouă regulă
stiripesurse.ro
image
Elveția a construit o lume subterană atât de vastă, încât rivalizează cu orașele de la suprafață
antena3.ro
image
Mulţi şoferi agresivi scapă de amenzi chiar din cauza victimelor. Ce greşeli nu trebuie să faci
observatornews.ro
image
Mario Iorgulescu a fost CAPTURAT. Avem prima reacție
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
prosport.ro
image
Scandal monstru la PRO TV, după plecarea lui Măruță. Vedeta a răbufnit chiar în timpul emisiunii, nimeni nu se aștepta să spună asta
playtech.ro
image
Ladislau Boloni riscă să fie, din nou, pus la zid. Legendarul antrenor ține la loc de cinste semnătura lui Nicolae Ceaușescu
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Artista din România i l-a prezentat deja fiului ei pe iubitul cu 13 ani mai tânăr. ”Văd că asta se dorește”
digisport.ro
image
Curtea Constituțională, capturată de Guvern? Numiri, favoruri și fisurile invizibile ale independenței
stiripesurse.ro
image
Sergiu, tânărul împușcat în Italia a fost înmormântat! Imaginile DURERII cu momentul în care mam... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
wowbiz.ro
image
ALERTĂ! Nicușor Dan a semnat, este LEGE și se aplică de AZI în toată România. Ce lovitură pentru români
romaniatv.net
image
Fetița căzută în lacul din parcul Nicolae Romanescu din Craiova, salvată de un cetățean din India! Olguţa Vasilescu spune că va primi titlul de cetăţean de onoare
mediaflux.ro
image
Ce face Bianca Andreescu, în timp ce jucătoarele de top se pregătesc pentru debutul la Australian Open
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Cum arată acum doi frați care au fost abandonați lângă Gara de Nord în București, în 1994: „Vă rugăm să ne ajutați!"
actualitate.net
image
Cele cinci zodii norocoase în săptămâna 19-25 ianuarie. Sezonul Vărsătorului debutează cu surprize pentru acești nativi
click.ro
image
Cel mai curat oraș din lume se află în Europa. A depășit chiar și Singapore la acest capitol: „Fără trafic aglomerat și plăcut pentru pietoni”
click.ro
image
Dezvăluirile lui Gheorghe Turda despre chefurile organizate de ziua lui Ceaușescu: „În ultimul an nu s-a mai serbat, a «mirosit» că...” Ce mâncăruri îi plăceau?
click.ro
Prințul Albert și Prințesa Charlene foto profimedia 1053916296 (2) jpg
Îngrijorare și incertitudine în Monaco! În ce stare e Prințul Albert, care a ajuns de urgență pe mâinile medicilor
okmagazine.ro
Regele Felipe, Regina Letizia, Printesa Leonor, Infanta Sofia și Regina Sofia foto profimedia 1066852643 (2) jpg
Doliu la Casa Regală a Spaniei! Regele Felipe, soția Letizia, fiicele lor și Regina Sofia au stat lângă sicriul Prințesei Irene a Greciei
okmagazine.ro
fantastic animal constellation jpg
Horoscop general pe două săptămâni. Finalul de ianuarie are miză mare!
clickpentrufemei.ro
459c1399f57167e5c5ed5fdffca282b5 jpg
Traversarea imposibilă: secretele armatei medievale pentru a înfrunta inamicul pe malul opus
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum arăta meniul românilor în perioada comunistă. Ce alimente și în ce cantități primeau lunar
image
Cele cinci zodii norocoase în săptămâna 19-25 ianuarie. Sezonul Vărsătorului debutează cu surprize pentru acești nativi

OK! Magazine

image
Îngrijorare și incertitudine în Monaco! În ce stare e Prințul Albert, care a ajuns de urgență pe mâinile medicilor

Click! Pentru femei

image
Horoscop general pe două săptămâni. Finalul de ianuarie are miză mare!

Click! Sănătate

image
De ce apar amorțeala și furnicăturile la nivelul membrelor