Vineri, 16 Ianuarie 2026
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Horoscop sâmbătă, 17 ianuarie. Nativii din trei zodii primesc vești importante

Publicat:

Ziua de sâmbătă, 17 ianuarie, vine cu vești importante pentru trei zodii. Lorina, astrologul Click, ştie care sunt acestea.

FOTO: Pixabay
FOTO: Pixabay

Berbec

Iubire - Ies la suprafață adevăratele dorințe .Dacă vă place compania unei persoane se simte, dar la fel și dacă nu vă place.

Sănătate - Orice manifestare artistică ajută la eliberare, fie dans, desen, mers în natură.

Bani - Acționați bazat pe ideea că,fiind primul dacă greșiți, e mai ușor de iertat. Iar dacă inovați ceva important și funcțional și prima pierdere e acceptabilă, e de apreciat.

Taur

Iubire - Partea copilăroasă din interior cere atenția perechii. Profitați de timpul liber și faceți lucruri distractive.

Sănătate - Petreceți timp cu voi înșivă, meditați, retrăgeți-vă puțin din tumultul vieții. Astfel, vă recuperați energia și forța.

Bani - Puteți primi bani prin intermediul unor investiții ale partenerului, în care v-ați implicat și la care ați ajutat cu tot sufletul.

Gemeni

Iubire - Dacă persoana iubită va cere explicații referitoare la comportamentul vostru, nu veți avea scuze decente.

Sănătate - Feriți-vă de excese, pentru că ele, dincolo de plăcerea momentului, vă pot afecta ritmul vieții.

Bani - Nu veți rezista tentației de a petrece, a vă distra, a cheltui mai mult decât vă permite bugetul.

Rac

Iubire - Luaţi partenerul la o plimbare cu maşina şi profitaţi de timpul petrecut împreună. Lămuriți anumite probleme, pentru că energia unor alte locuri ajută la clarificări.

Sănătate - Nu lăsaţi pe nimeni să vă tensioneze fără sens. Dacă nu vă place subiectul, plecaţi.

Bani - Munca din greu şi perseverenţa aduc profitul. Fiţi atenţi la proprietatea intelectuală şi cui împărtăşiţi ideile.

Leu

Iubire - Cadrul potrivit pentru organizarea unei întruniri fie de familie, fie cu prietenii, este mediul casnic.

Sănătate - Inițiați discuții legate de sănătate în cercul social. Vă interesează experiențele comune și reacțiile celor din jur.

Bani - Nu fugiți din fața responsabilităților deja asumate, chiar dacă vă doriți enorm o pauză.

Fecioară

Iubire - Revin persoane cu care ați avut conflicte în trecut și vi se dă șansa să reparați ce se mai poate recupera.

Sănătate - Mergeți la o ședință cu un medium, cu un astrolog sau o persoană cu anumite capacități, pentru a primi răspunsuri.

Bani - Primiți banii datorați și la care nu vă mai așteptați să îi recuperați.

Citiţi predicţiile complete aici.

Informaţiile din acest text nu au bază ştiinţifică.

