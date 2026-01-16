Horoscop sâmbătă, 17 ianuarie. Nativii din trei zodii primesc vești importante

Ziua de sâmbătă, 17 ianuarie, vine cu vești importante pentru trei zodii. Lorina, astrologul Click, ştie care sunt acestea.

Berbec

Iubire - Ies la suprafață adevăratele dorințe .Dacă vă place compania unei persoane se simte, dar la fel și dacă nu vă place.

Sănătate - Orice manifestare artistică ajută la eliberare, fie dans, desen, mers în natură.

Bani - Acționați bazat pe ideea că,fiind primul dacă greșiți, e mai ușor de iertat. Iar dacă inovați ceva important și funcțional și prima pierdere e acceptabilă, e de apreciat.

Taur

Iubire - Partea copilăroasă din interior cere atenția perechii. Profitați de timpul liber și faceți lucruri distractive.

Sănătate - Petreceți timp cu voi înșivă, meditați, retrăgeți-vă puțin din tumultul vieții. Astfel, vă recuperați energia și forța.

Bani - Puteți primi bani prin intermediul unor investiții ale partenerului, în care v-ați implicat și la care ați ajutat cu tot sufletul.

Gemeni

Iubire - Dacă persoana iubită va cere explicații referitoare la comportamentul vostru, nu veți avea scuze decente.

Sănătate - Feriți-vă de excese, pentru că ele, dincolo de plăcerea momentului, vă pot afecta ritmul vieții.

Bani - Nu veți rezista tentației de a petrece, a vă distra, a cheltui mai mult decât vă permite bugetul.

Rac

Iubire - Luaţi partenerul la o plimbare cu maşina şi profitaţi de timpul petrecut împreună. Lămuriți anumite probleme, pentru că energia unor alte locuri ajută la clarificări.

Sănătate - Nu lăsaţi pe nimeni să vă tensioneze fără sens. Dacă nu vă place subiectul, plecaţi.

Bani - Munca din greu şi perseverenţa aduc profitul. Fiţi atenţi la proprietatea intelectuală şi cui împărtăşiţi ideile.

Leu

Iubire - Cadrul potrivit pentru organizarea unei întruniri fie de familie, fie cu prietenii, este mediul casnic.

Sănătate - Inițiați discuții legate de sănătate în cercul social. Vă interesează experiențele comune și reacțiile celor din jur.

Bani - Nu fugiți din fața responsabilităților deja asumate, chiar dacă vă doriți enorm o pauză.

Fecioară

Iubire - Revin persoane cu care ați avut conflicte în trecut și vi se dă șansa să reparați ce se mai poate recupera.

Sănătate - Mergeți la o ședință cu un medium, cu un astrolog sau o persoană cu anumite capacități, pentru a primi răspunsuri.

Bani - Primiți banii datorați și la care nu vă mai așteptați să îi recuperați.

Informaţiile din acest text nu au bază ştiinţifică.