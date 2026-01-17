Horoscop duminică, 18 ianuarie 2026. Care sunt cele cinci zodii care se vor redescoperi după ce Venus intră în Vărsător

Duminică, 18 ianuarie 2026, Venus părăsește Capricornul și intră în Vărsător, aducând o schimbare energetică importantă pentru cinci zodii, notează Click!.

Venus se află în conjuncție cu Pluto în Vărsător, oferind oportunitatea de a depăși restricțiile și de a adopta o nouă perspectivă asupra vieții.

Energia Vărsătorului aduce o stabilitate diferită față de cea resimțită în perioada în care Venus a fost în Capricorn. Pluto, planeta puterii și a transformării, accentuează schimbarea. Această tranziție sugerează că fericirea nu provine din respectarea vechilor reguli sau din ceea ce facem pentru alții, ci din capacitatea de a experimenta libertatea fără a pierde din vedere scopul personal.

Pe 18 ianuarie, restricțiile care limitau inovația și exprimarea personală încep să se reducă, oferind spațiu pentru descoperirea pasiunilor neconvenționale. Independența emoțională devine cheia pentru redefinirea identității și a obiectivelor personale.

Vărsător

Pentru Vărsător, intrarea lui Venus în semnul vostru aduce o senzație de aliniere și scop. Venus guvernează iubirea, frumusețea și parteneriatele, iar Vărsătorul simbolizează inovația, umanitarismul și independența. Pe 18 ianuarie, decizi ce vrei să realizezi în viață.

Dorința de a fi recunoscut pentru realizările și evoluția personală devine puternică. Venus în semnul vostru încurajează exprimarea autentică, atât în felul în care te îmbraci, cât și în modul în care iubești. Pluto te împinge să faci schimbări și să ieși din tipare. Acceptarea de sine vine din conștientizarea faptului că nimic nu trebuie să rămână neschimbat și că te poți adapta oricărei situații.

Leu

Pentru Lei, tranzitul lui Venus în Vărsător activează sectorul relațiilor. Pluto provoacă redefinirea modului în care interacționați cu ceilalți și cum vă gestionați parteneriatele. Pe 18 ianuarie, este momentul să renunțați la așteptările care creează tensiuni și să lăsați relațiile să se desfășoare natural, fără a solicita validare constantă, potrivit Your Tango.

Taur

Taurii simt imediat schimbarea atunci când Venus părăsește Capricornul, semnul pragmatic și orientat spre siguranță. După o perioadă de disciplină și răbdare, apare dorința de a explora noi perspective și de a experimenta viața în termeni diferiți. Sectorul carierei și al statutului social, guvernat de Vărsător, le permite să îmbine inovația cu experiența acumulată. Astfel, Taurii pot testa idei noi pentru a-și îmbunătăți viața, înțelegând că confortul nu înseamnă neapărat repetarea rutinei.

