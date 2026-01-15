search
Joi, 15 Ianuarie 2026
Horoscop vineri, 16 ianuarie. Se anunță schimbări interioare pentru Gemeni. Săgetătorii depășesc obstacolele din ultima perioadă

Publicat:

Horoscopul pentru vineri, 16 ianuarie, aduce schimbări pentru nativii din zodia Pești, care doresc să elimine relațiile care îi sufocă și în care nu se mai regăsesc. Leii se pot simți obligați să urmeze calea spre progres spiritual si social. Lorina, astrologul Click!, are însă predicții pentru toate zodiile.

Horoscop vineri, 16 ianuarie. FOTO: istock
Horoscop vineri, 16 ianuarie. FOTO: istock

Berbec

Iubire - Analizați atitudinea din trecut față de anumite relații care acum sunt supuse unor teste ce se repetă.

Sănătate - Evaluați dacă stilul de viață e de actualitate sau au apărut modificări care cer ajustări de dietă sau regim.

Bani - Înțelegeți și acceptați aportul finanaciar al fiecărui membru al familiei. Nu învinovățiți și nu creați tensiune.

Taur

Iubire - E recomandată solitudinea, pentru a nu consuma rezervele de energie și a putea să rămâneți cât de cât focusați.

Sănătate - Atenția este deficitară, rulajul mental e mare. Se recomandă pauze mai dese, iar dacă e posibil, luați-vă o zi de concediu.

Bani - Concentrați-vă pe sarcinile curente și evitați distragerile inutile.

Gemeni

Iubire - Urmăriți semnele subtile și acceptați avertismentele înainte de ca ele să devină experiență concretă.

Sănătate - E ocazia să vă cunoașteți, să înțelegeți motivația atitudinii personale și să vă acceptați limitele.

Bani - Treceți prin procese de schimbare și fiecare etapă nouă are nevoie de ajustări.

Rac

Iubire - Confortul emoțional vă este dat de oameni dragi alături de care puteți să vă aduceți aminte de experiențe comune.

Sănătate - Dacă vă încăpățânați, puteți intra în conflicte care sunt inutile și vă irosesc energia.

Bani - Faceți investiții în obiecte valoroase. E bine însă azi să faceți doar prospectarea de piață și să reveniți altădată pentru finalizarea achiziției.

Leu

Iubire - Vă doriți să împărtășiți cu partenerul ideile despre libertate și spiritul aventuros de care dați dovadă.

Sănătate - Buna dispoziție cu care începeți ziua poate fi alterată la aflarea unei vești neplăcute.

Bani - Vă puteți simți obligat să urmați calea spre progres spiritual si social.

Fecioară

Iubire - Veți iubi pe toată lumea și tuturor le veți da sfaturi despre cum să își recapete încrederea.

Sănătate - Aveți grijă de sănătatea voastră pentru a fi apți să vă ajutați copiii!

Bani - Nu este o bună perioadă pentru a vă gândi să faceți investiții pe termen lung. Mai aveți răbdare și cheltuiți cu economie.

Citește continuarea pe Click!.

