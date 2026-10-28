Horoscop joi, 29 octombrie 2026. O zodie riscă să cheltuiască prea mult, iar alta reia un proiect din trecut

Horoscop joi, 29 octombrie. Astrele aduc o zi în care răbdarea, adaptabilitatea și alegerile inspirate pot face diferența pentru toate zodiile. Unii nativi sunt îndemnați să fie mai atenți la cheltuieli și la relațiile cu cei din jur, în timp ce alții au șansa să descopere oportunități noi sau să revină asupra unor planuri mai vechi.

Horoscop joi, 29 octombrie 2026. Foto: Shutterstock

Berbec **

Iubire - Rațiunea e întunecată de emoții. Controlați afirmațiile și discuțiile cu cei dragi.

Sănătate - Nu vă neglijați .Ritmul e frenetic și doar dacă vă îngrijiți faceți față provocărilor.

Bani - Răspundeți prompt la solicitări. Profitul apare din situații adiacente.

Taur **

Iubire - Sunteți deschis, comunicarea e naturală,schimbul de energie este reciproc cu interlocutorul, fie el partener de viață sau colaborator.

Sănătate - Nu vă mințiți singuri, iar momentele de conștientizare, deși inconfortabile, vă ajută să depășiți limite proprii.

Bani - Fiți disponibil. Vi se propun șanse de a învăța de la alții și e bine să fiți dispus să investiți în cursuri ale specialiștilor buni.

Gemeni **

Iubire - Vreți să aduceți armonie, să înfrumusețați atmosfera, dar sunteți judecat și criticat.

Sănătate - Fiți generoși cu cei din jur, căci starea lor de recunoștință vă aduce confortul și mulțumirea interioară dorite.

Bani - E nevoie să faceți o impresie favorabilă prin stil, apariție fizică și accesorii.

Rac **

Iubire - Reluați legătura cu prietenii cu care nu ați mai ieșit. Trimiteți mailuri, mesaje sau sunați-i.

Sănătate - Eliberați tensiunea prin odihnă activă – plimbare într-un parc sau pe malul unei ape.

Bani - Mergeți mai devreme la muncă și aveți ocazia să vă puneți ordine pe birou și în gânduri.

Leu **

Iubire - Nu știți în cine și cât de multă încredere să acordați anturajului. Sunteți descumpănit și stați în expectativă.

Sănătate - Faceți mișcare în casă. Optați să vă reîncărcați bateriile în cămin, cu activități și haine reconfortante.

Bani - Fiți generos cu familia. Răsplata va veni sub diverse forme, nu neapărat materiale.

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