Sâmbătă, 7 Martie 2026
Adevărul
Avocado sau somon? Ce aliment este mai bun pentru sănătatea creierului

Publicat:

Somonul este renumit pentru omega-3 și efectele asupra memoriei, însă avocado câștigă teren datorită grăsimilor sănătoase și antioxidanților. Specialiștii explică modul în care fiecare aliment contribuie diferit la sănătatea creierului.

Foto Shutterstock

Când vine vorba despre sănătatea creierului, somonul este adesea primul aliment la care se gândesc mulți. Este cunoscut pentru conținutul ridicat de acizi grași omega-3 și este asociat de mult timp cu memoria și funcția cognitivă. În același timp, avocado și-a câștigat discret reputația de aliment bogat în nutrienți, care susține sănătatea creierului prin mecanisme diferite, scrie EatingWell.

Potrivit experților, lucrurile nu sunt atât de simple. Fiecare aliment oferă beneficii distincte, iar cea mai inteligentă abordare ar putea fi includerea ambelor în dietă. Iată cum somonul și avocado susțin funcția cognitivă și sănătatea creierului pe termen lung — și dacă trebuie sau nu să alegi între ele.

Cum susține somonul sănătatea creierului

Somonul este frecvent menționat pentru rolul său în susținerea funcțiilor cognitive și în protejarea creierului pe termen lung, în principal datorită conținutului ridicat de acizi grași omega-3, în special EPA și DHA.

„Somonul este una dintre cele mai bune surse alimentare de DHA și EPA în formă preformată, ceea ce înseamnă că organismul le poate folosi direct, fără a fi nevoie de conversii semnificative, așa cum se întâmplă în cazul omega-3 din surse vegetale”, explică nutriționistul Grace D. Garrett. „Somonul este deosebit de bogat în DHA, un acid gras care joacă un rol esențial în structura creierului, deoarece devine parte a membranelor celulelor neuronale.”

Inflamația cronică, de intensitate redusă, a fost asociată în timp cu declinul cognitiv. EPA și DHA contribuie la reglarea proceselor inflamatorii atât în organism, cât și în creier.

„Somonul aduce un aport direct pentru structura creierului prin acizii grași omega-3 EPA și DHA, dar și prin vitamina D, vitamina B12, seleniu, iod și antioxidantul astaxantină — nutrienți legați de integritatea membranelor neuronale, susținerea neurotransmițătorilor și echilibrul proceselor inflamatorii”, spune Karen E. Todd, nutriționist cu specializare în performanță sportivă și exercițiu fizic.

Astaxantina, antioxidantul care oferă somonului culoarea roz caracteristică, poate contribui la combaterea stresului oxidativ din țesutul cerebral. În plus, vitamina B12 și vitamina D joacă roluri importante în funcționarea sistemului nervos și în sănătatea cognitivă.

Cum susține avocado sănătatea creierului

Deși avocado nu conține cantități semnificative de DHA sau EPA, acest fruct susține sănătatea creierului prin efectele sale asupra sistemului vascular, prin antioxidanți și prin aportul de micronutrienți esențiali.

Citește și: Fructul numărul 1 pentru longevitate. Ce recomandă cercetătorii pentru o viață mai lungă

Avocado este bogat în grăsimi mononesaturate, în special acid oleic. „Aceste grăsimi contribuie la îmbunătățirea fluxului sanguin cerebral, susțin livrarea constantă de glucoză către creier și au fost asociate, în timp, cu o funcționare mai bună a funcțiilor executive și a memoriei”, explică Garrett.

De asemenea, avocado este o sursă de luteină, un antioxidant din familia carotenoizilor care se găsește în concentrații ridicate în creier și este asociat cu funcția cognitivă.

Pe lângă luteină, avocado conține și glutation. „Glutationul este cunoscut drept «antioxidantul principal» al organismului”, spune Todd. „Acesta poate ajuta la prevenirea sau reducerea stresului oxidativ în creier, dar și în restul organismului.” Un studiu publicat în 2026 a arătat că nivelurile mai ridicate de glutation au fost asociate cu o memorie de lucru și o memorie episodică mai bune la adulții în vârstă.

Împreună, acești antioxidanți contribuie la protejarea celulelor creierului împotriva stresului oxidativ, un factor implicat în modificările cognitive asociate îmbătrânirii.

Avocado vs. somon: care este mai bun?

Răspunsul scurt: niciunul nu este „mai bun”.

„Ambele alimente oferă beneficii distincte și valoroase”, spune Garrett. „Somonul și avocado îndeplinesc roluri diferite în susținerea sănătății creierului, iar efectele cele mai bune apar atunci când sunt incluse împreună într-un tipar alimentar benefic pentru creier.”

Todd are aceeași opinie: „Ambele sunt alimente prietenoase cu sănătatea creierului și pot fi consumate împreună. Somonul este alimentul-cheie pentru aportul de omega-3, iar avocado contribuie constant la susținerea creierului prin nutrienți.”

Dacă obiectivul este creșterea aportului de DHA și EPA, somonul reprezintă sursa mai directă. În schimb, pentru susținerea generală a sănătății creierului și pentru aportul de antioxidanți, avocado aduce beneficii complementare.

Cum pot fi incluse în alimentație

Pentru sănătatea generală — inclusiv cea a creierului — ghidurile nutriționale, precum cele ale Asociației Americane a Inimii și ale ghidurilor alimentare pentru americani, recomandă consumul regulat de pește gras.

Ambii dieteticieni sugerează consumul a două până la trei porții de pește gras pe săptămână (aproximativ 90–120 de grame fiecare) și adăugarea a aproximativ jumătate de avocado în majoritatea zilelor, pentru a completa un model alimentar benefic pentru creier.

În ceea ce privește sănătatea creierului, nu este vorba despre avocado versus somon, ci despre modul în care acestea se completează. Somonul furnizează DHA și EPA, care oferă suport structural celulelor cerebrale, în timp ce avocado aduce grăsimi mononesaturate și antioxidanți care susțin fluxul sanguin și protejează împotriva stresului oxidativ și a problemelor cognitive.

Incluse într-o alimentație echilibrată — alături de cereale integrale, legume și alte alimente bogate în nutrienți — ambele pot contribui la menținerea sănătății cognitive pe termen lung, fără a fi nevoie de alegerea unuia în detrimentul celuilalt.

