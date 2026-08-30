Era alimentelor ieftine se apropie de final. Semnalul de alarmă tras de experți: urmează efecte în lanț

Perioada alimentelor ieftine s-ar putea apropia de sfârșit, iar consecințele ar putea depăși cu mult coșul de cumpărături al consumatorilor. Potrivit unor analize citate de Financial Times, șocurile climatice ar putea majora rata anuală a inflației alimentare globale cu între 0,9 și 3,2 puncte procentuale până în 2035, contribuind totodată la creșterea inflației generale.

Alimentele ar putea înregistra mari creșteri de preț, avertizează experții Foto: arhivă Adevărul

Semnalele de alarmă vin după o vară marcată de fenomene meteorologice extreme.

Mii de hectare de teren agricol au fost afectate de incendii de vegetație în Europa continentală, iar fermierii britanici avertizează că se confruntă cu una dintre cele mai slabe recolte din istorie.

În același timp, un episod puternic El Nino amenință producția agricolă din America de Sud, Africa și Asia.

Pe lângă efectele schimbărilor climatice, agricultura este afectată de creșterea costurilor la combustibili și îngrășăminte, de deficitul de forță de muncă, de presiunea demografică și de nivelul redus al profitabilității, care limitează investițiile în modernizare.

În aceste condiții, analiștii estimează că inflația alimentară ar putea rămâne, pe termen lung, peste media istorică de aproximativ 2,5%.

Impactul nu s-ar resimți doar în sectorul alimentar. Costurile mai mari pentru hrană pot reduce cheltuielile populației pentru alte bunuri și servicii, afectând companii din retail, turism și ospitalitate.

În același timp, creșterea prețurilor la alimente poate alimenta presiuni salariale și poate influența deciziile băncilor centrale privind dobânzile.

Efecte în lanț asupra economiilor din întreaga lume

Economiștii avertizează că o recoltă slabă într-o regiune agricolă importantă poate avea efecte în lanț asupra economiilor din întreaga lume, de la costul creditelor până la performanța piețelor financiare.

În acest context, specialiștii susțin că riscurile climatice nu mai reprezintă doar o problemă de mediu, ci una economică majoră.

O perioadă prelungită de inflație alimentară ridicată ar putea produce transformări structurale comparabile cu impactul unor tehnologii disruptive sau al unor schimbări majore din domeniul sănătății și al consumului.