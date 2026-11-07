 Un tablou furat de naziști în timpul Holocaustului a fost găsită după zeci de ani într-un muzeu din Franța și returnat familiei | adevarul.ro
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Un tablou furat de naziști în timpul Holocaustului a fost găsită după zeci de ani într-un muzeu din Franța și returnat familiei

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Tabloul „Portrait de femme en bleu” („Portretul unei femei în albastru”), realizat de pictorul flamand Cornelis Janssens van Ceulen (1593-1661), a fost restituit moștenitorilor familiei de la care a fost confiscată de regimul nazist în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Returnarea s-a făcut în cadrul unei ceremonii organizate la Ministerul Culturii din Franța.

Cornelis Janssens van Ceulen - Portrait de femme en bleu
Cornelis Janssens van Ceulen - Portrait de femme en bleu Foto: culture.gouv.fr

Tabloul a fost furat de naziști în 1942 din locuința pariziană a Gabriellei Philippson, o femeie evreică decedată cu puțin timp înainte, relatează AFP, citată de Agerpres.  

Ulterior, opera a ajuns în colecția personală a lui Hermann Göring, unul dintre cei mai importanți lideri ai Germaniei naziste. După război, lucrarea a fost descoperită la Berchtesgaden, alături de alte opere care îi aparținuseră acestuia.

Deși familia Philippson a reușit să recupereze numeroase bunuri și opere de artă după încheierea conflagrației, inclusiv un tablou care fusese expus împreună cu „Portretul unei femei în albastru”, această lucrare a rămas dispărută timp de decenii.

Povestea a avut un nou capitol în 2023, când tabloul a fost identificat în colecția Muzeului Massey din Tarbes, instituție care îl achiziționase în 1985. În urma negocierilor dintre autoritățile locale și moștenitorii familiei Philippson, a fost găsită o soluție amiabilă prin care muzeul a păstrat opera, iar familia a primit o compensație echivalentă cu valoarea actuală a acesteia.

Ministrul francez al Culturii, Catherine Pégard, a subliniat semnificația simbolică a restituirii. „Restituirea acestui tablou reamintește că operele spoliate se găsesc astăzi în colecții publice, achiziționate fără ca proveniența lor să fi fost cunoscută sau înțeleasă”, a declarat oficialul într-un comunicat.

Restituirea a fost posibilă și datorită unei legi adoptate în Franța în iulie 2023, care simplifică procedurile de returnare a operelor confiscate în timpul ocupației naziste și aflate astăzi în colecții publice. Anterior, procesul era îngreunat de principiul potrivit căruia bunurile aflate în patrimoniul muzeelor nu pot fi înstrăinate.

Potrivit autorităților franceze, jafurile comise de naziști în timpul războiului au avut o amploare uriașă. Catherine Pégard a amintit că aproximativ 38.000 de apartamente aparținând familiilor evreiești au fost jefuite în Franța după ce proprietarii lor fugiseră sau fuseseră arestați.

Opera restituită face parte din lunga listă de bunuri culturale confiscate sistematic de regimul nazist, multe dintre acestea fiind revândute, păstrate în colecții private ale liderilor celui de-Al Treilea Reich sau destinate proiectului muzeal gigant imaginat de Adolf Hitler, cunoscut sub numele de „Fuhrermuseum”.

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