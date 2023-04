Start pentru înscrierile la a doua ediție New Draft: Asociația Control N caută autori de scenarii de film din România

New Draft caută 12 autori de scenarii de lungmetraj care să participe la a doua ediție a rezidenței online de dezvoltare de scenarii, un proiect unic în spațiul românesc care se desfășoară în trei sesiuni de lucru asistat, programate lunar, între lunile iulie și octombrie 2023.

New Draft este prima rezidență de dezvoltare de scenarii de lungă durată, dedicată proiectelor din România și din Republica Moldova.

Prin cea de-a doua ediție a rezidenței, organizatorii își propun să continue să ofere un cadru de învățare flexibil, exclusiv online, pentru dezvoltarea unor proiecte cu potențial, la început de drum. În urma procesului de lucru, susținerea pitch-ului se va desfășura online, în fața producătorilor, în București.

În acest demers, rezidența își dorește să ajungă atât la absolvenți de școli de profil, cât și la autori din medii conexe care au un proiect de lungmetraj în fază incipientă pe care își doresc să îl concretizeze.

Organizat de Control N și co-finanțat de Asociația Fondului Cultural Național (AFCN), New Draft oferă, timp de trei luni, training asistat pentru dezvoltarea celor 12 scenarii de lungmetraj selectate. Echipa de traineri este alcătuită din: Massimiliano Narduli (scenarist și script advisor), Ana Agopian (scenaristă și regizoare de film, consultantă de scenarii) și Crăița Nanu (selecționeră, curatoare de film și consultantă de scenarii).

Selecția New Draft urmărește ca fiecare ediție a rezidenței să se extindă spre o cât mai mare diversitate de genuri, astfel încât la final oferta de proiecte noi să fie cât mai variată. Scopul central este acoperirea unui gol în industria cinematografică: spațiul dintre activitatea solitară de scriere a unui scenariu și pitch-ul lui în fața producătorilor.

Modelul de lucru presupune ca, periodic, participanții să fie direct implicați în procesul de lectură și feedback al proiectelor colegilor. Astfel, New Draft are în vedere un dublu rezultat: să genereze proiecte bine lucrate, dar și să dezvolte o deprindere care e rar folosită în cinematografia autohtonă – consultanța de scenarii.

„A fost surprinzătoare prima ediție. Ne-am temut de online, eram spre finalul pandemiei și ne gândeam că există o suprasaturație de a sta în fața unui ecran. Dar n-a fost deloc așa. În trei luni s-a creat un grup unit, cu o energie proprie, toți participanții erau extrem de implicați în proiectele celorlalți. Cred că există și un plus cu care am rămas după anii complicați din perioada pandemiei: ne-am dat seama cum ne putem folosi de online. În 2021 am avut participanți din București, Cluj, Arad și Brăila. De-abia aștept noul grup și noua energie. Pentru că, la astfel de workshop-uri, întotdeauna se formează o unitate de grup specială care te ajută în procesul lung și de multe ori anevoios al dezvoltării de scenariu”, spune Ana Agopian, trainer New Draft.

New Draft nu percepe taxe de înscriere sau de participare. Deadline-ul pentru înscrierea dosarului este 20 mai 2023.

Detalii despre dosarul de aplicare și documentele necesare, dar și calendarul complet al proiectului pot fi consultate pe site-ul Asociației Control N.

Cine sunt trainerii New Draft

Massimiliano Nardulli s-a născut la Roma în 1976. După ce a obţinut diploma în Arte şi Ştiinţe Umaniste, s-a specializat în cinematografie. Din 2007 a lucrat ca director artistic, consultant şi programator de scurtmetraje la mai multe festivaluri, printre care Festival européen du film court de Brest, (2008-2015), Arcipelago, (2008-2017), Biarritz Amérique Latine (2014-prezent), Internationale Kurzfilmtage Winterthur (2015-2017), Timishort, (2014-2018), NexT (2016-2018), ShorTS (2021-prezent).

Massimiliano este unul dintre creatorii TSFM (Talents Short Film Market) și este talent manager și responsabil al selecției pentru Laboratorul European LIM (Less is More). A lucrat ca scenarist și script advisor pentru mai multe proiecte internaționale și a co-creat atelierele de dezvoltare de scenarii „Word-Frame,What’s The Story?” și „Fulgor Lab”. În 2019 a câștigat premiile Gopo și UCIN în calitate de compozitor, pentru muzica originală a filmului „Charleston”.

Ana Agopian a absolvit Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică din București și European College of Liberal Arts (ECLA), Berlin. Predă cursuri de scenaristică la UNATC din anul 2009, în prezent fiind conferențiar universitar. Este membru fondator al Asociației Culturale ControlN, fiind implicată activ în proiectele organizației. În prezent susține cursuri și workshop-uri de scenaristică (printre acestea s-au numărat „LIM | Less is More: Creative Pre-Writing Workshop”, „Pustnik Screenwriters Residency” și „The Script Contest”).

Ana a semnat, alături de Iulia Rugină și Oana Răsuceanu, mai multe scenarii de scurt și mediu metraj și trei lungmetraje – „Love Building” (2013), „Alt Love Building” (2014) și „Breaking News” (2017), cel din urmă având premiera la Festivalul Internațional de Film „Karlovy Vary” (Competiție Oficială) și fiind recompensat cu o Mențiune Specială a Juriului pentru actrița Voica Oltean. În calitate de scenarist a colaborat, de asemenea, cu Media Pro Pictures și HBO România.

Crăița Nanu este selecționeră și curatoare de film în echipa Festivalului Internațional de Film Transilvania. În 2019 a devenit consultantă de scenarii, formându-se în cadrul Torino Film Lab, iar apoi a pus bazele programului New Draft împreună cu Control N. În prezent își folosește experiența, imaginația și workoholismul pentru a împăca selecția de film, cu consultanța de scenarii și cu dezvoltarea programului Ora de Cinema, proiect ce introduce filmul ca material didactic în licee.

Licențiată în jurnalism, cu un master în scenaristică (UNATC), Crăița Nanu a început să lucreze în 2002, pe platourile de filmare din studiourile MediaPRO, unde a lucrat mai întâi în producție și asistență regie (1st AD și 2nd AD) la producții naționale și internaționale, apoi ca scenarist-șef și co-scenarist pentru seriale și mini-serii TV. Din 2012 a intrat pe zona de cinema independent, lucrând ca organizator de festivaluri (TIFF), workshopuri (Aristoteles Workshop), distribuție film (Transilvania Film), PR și jurnalism cultural.

Calendarul programului New Draft

Cele 12 proiecte vor fi împărțite în trei grupe. Fiecare grupă va lucra cu un trainer.

Rezidența va consta în trei sesiuni de lucru pe proiecte. Acestea vor fi împărțite în întâlniri în grup mare, grup restrâns și one on one.

Prima sesiune: 11 - 14 iulie

A doua sesiune: 9 - 13 august

A treia sesiune: 9 - 13 septembrie

Pitch*: în perioada 18 - 28 octombrie

Intrați pe site-ul Control N pentru a vedea întreaga structură a programului New Draft.

Detalii aplicație

Deadline: 20 mai, 2023

Intrați pe site-ul Control N pentru a vedea cum puteți să vă înscrieți și ce trebuie să conțină dosarul de înscrieri.

New Draft

Organizat de Control N și co-finanțat de Asociația Fondului Cultural Național* (AFCN). Partener: UNATC

Parteneri media: Ziarul Metropolis, Happ.ro, Liternet, Acoperișul de sticlă, Observator cultural, Revista Golan, Modernism

*Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.