Vineri, 16 Ianuarie 2026
Reacția Teatrului Maghiar de Stat din Cluj la acuzațiile de cenzură, după anularea premierii «Regele Moare»”

Publicat:

Teatrul Maghiar de Stat din Cluj-Napoca respinge informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora spectacolul „Regele Moare”, în regia lui Tompa Gábor, ar fi fost scos din programul Teatrului Național din Budapesta din motive politice sau artistice.

Regizorul Tompa Gábor. FOTO: arhivă
Regizorul Tompa Gábor. FOTO: arhivă

Premiera producției era programată pentru 14 decembrie, însă portalul de critică „Revizor” a anunțat că spectacolul a fost anulat, deși repetițiile erau în desfășurare, iar montarea fusese finalizată.

Ulterior, în comentarii și în unele publicații s-a speculat că decizia ar fi fost una politică sau că punerea în scenă ar fi semănat prea mult cu o regie mai veche semnată de Silviu Purcărete. De asemenea, telex.hu a scris că directorul Teatrului Național din Budapesta ar fi renunțat la premieră pentru a evita un posibil scandal.

În urma acestor informații, Teatrul Național din Budapesta și Teatrul Maghiar de Stat din Cluj au transmis un comunicat comun în care dezmint toate aceste speculații, relatează ActualdeCluj. Cele două instituții precizează că întreruperea repetițiilor și anularea premierei au fost determinate exclusiv de starea de sănătate a regizorului Tompa Gábor, care a suferit o afecțiune medicală de durată.

„Considerăm inacceptabil faptul că, în legătură cu un spectacol aflat în proces de repetiții, întrerupt din cauza unei afecțiuni medicale de durată a regizorului – spectacol care nu a ajuns la premieră – au fost formulate în spațiul public afirmații, evaluări și concluzii definitive. Formularea unor judecăți artistice sau sugerarea unor concluzii profesionale în absența unei premiere este inadmisibilă atât din punct de vedere profesional, cât și etic”, se arată în comunicat.

Reprezentanții teatrelor subliniază că anularea producției nu a generat costuri suplimentare pentru bugetul instituției din Budapesta, iar regizorul a restituit integral avansul de onorariu.

Totodată, în comunicat este reafirmată autonomia artistică a Teatrului Maghiar de Stat din Cluj, care intenționează să reia repetițiile și să finalizeze spectacolul „Regele Moare” după recuperarea completă a regizorului. În funcție de programul stagiunii viitoare, Teatrul Național din Budapesta și-a exprimat disponibilitatea de a invita ulterior producția realizată la Cluj.

În comunicat sunt respinse categoric și informațiile potrivit cărora regizorul Silviu Purcărete ar fi criticat montarea lui Tompa Gábor. Purcărete a transmis o declarație în care precizează că nu s-a pronunțat niciodată asupra acestui spectacol și că afirmațiile apărute în mediul online sunt false.

„Se afirmă în postările și în presa maghiară că eu mi-aș fi exprimat dezaprobarea și nemulțumirea în legătură cu această montare. Aceste afirmații sunt false. Nu am și nu am avut până acum cunoștință de circumstanțe sau amănunte legate de această situație și deci nu mi-am putut exprima un punct de vedere. Gábor Tompa este un regizor pe care îl respect și care îmi este prieten”, a subliniat acesta.

Reprezentanții celor două teatre mai arată că structura strictă a stagiunii și calendarul prestabilit nu au permis reprogramarea producției fără riscuri organizatorice și profesionale majore și dezmint orice ipoteză legată de o eventuală cenzură sau intervenție politică.

„Prin prezenta declarație, Teatrul Național din Budapesta și Teatrul Maghiar de Stat din Cluj consideră acest caz închis. Cele două instituții nu vor mai răspunde unor solicitări sau intervenții publice care nu urmăresc clarificarea faptelor, ci induc în mod nejustificat o stare de tensiune. Ambele teatre își reafirmă angajamentul față de libertatea artistică, autonomia instituțională și dialogul profesional și își vor continua activitatea în acest spirit, în slujba publicului și a culturii teatrale de limbă maghiară”, se mai arată în comunicat.

