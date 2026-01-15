Gest fără precedent la Cotroceni, de Ziua Culturii. Nicușor Dan: Tinerii actori vor susține spectacole gratuite în sala de teatru a Palatului Prezidențial

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis joi, de Ziua Culturii Naționale, un mesaj în care a subliniat rolul esențial al culturii în definirea identității naționale și importanța susținerii acesteia, chiar și în vremuri de provocări economice și geopolitice. Totodată, șeful statului a anunțat că sala de teatru din Palatul Cotroceni va fi pusă la dispoziția tinerilor actori și trupelor independente pentru reprezentații gratuite.

„Ziua Culturii Naționale ne reamintește că identitatea României s-a conturat, în timp, prin creație și vocația universalității. Cultura a fost și rămâne spațiul în care marile idei ale societății se transformă în repere durabile, capabile să lege trecutul, prezentul și viitorul unei națiuni”, a transmis șeful statului într-o postare pe Facebook.

Președintele a citat și celebrul mesaj al lui Mihai Eminescu: „<Cultura este cea mai bună și sigură avere a unui popor>”, subliniind că patrimoniul cultural trebuie protejat și promovat. „Chiar și într-un context marcat de provocări economice și geopolitice, avem obligația de a nu abandona cultura”, a adăugat Nicușor Dan.

Șeful statului a subliniat importanța valorificării patrimoniului arhitectural, a inițiativelor artistice contemporane și a noilor forme de expresie culturală, arătând că digitalizarea patrimoniului cultural „deschide noi punți între tradiție și inovație și aduce cultura mai aproape de tineri”.

„Anul 2026, dedicat lui Constantin Brâncuși, este o invitație la a privi cu încredere către viitor, inspirându-ne din forța creatoare a celui care a făcut din specificul românesc o valoare universală”, a adăugat președintele.

Într-un gest de susținere pentru cultura română contemporană, Nicușor Dan a anunțat că Administrația Prezidențială va pune la dispoziție periodic sala de teatru din Palatul Cotroceni pentru reprezentații gratuite ale trupelor independente de tineri actori și liceeni.

„Cultura română contemporană are nevoie nu doar de susținere, ci și de spații reale de afirmare. De aceea, începând din acest an, Administrația Prezidențială va pune la dispoziție periodic sala de teatru din interiorul Palatului Cotroceni pentru reprezentații gratuite ale trupelor independente de tineri actori și de liceeni. Este un gest firesc prin care deschidem porțile către noile generații de creatori. Trupele de teatru care doresc sa sustina reprezentatii in sala de la Cotroceni pot trimite solicitari la adresa de email cultura@presidency.ro si vor primi detalii. Avem nevoie de o cultură vie și le mulțumesc tuturor celor care, indiferent de domeniul lor, se dedică artei, dându-i sens și continuitate. La mulți ani culturii române!”, a precizat Nicușor Dan.