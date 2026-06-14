Premiul pentru Muzeul European al Anului 2026 a fost câștigat de un „oraș viu”. Unde se află

Un muzeu în aer liber din Danemarca, care reconstituie patru secole de viață urbană și abordează teme precum migrația, sustenabilitatea și justiția socială, a câștigat premiul pentru Muzeul European al Anului 2026.

Muzeul Național în Aer Liber Den Gamle By din Aarhus, al doilea oraș ca mărime al Danemarcei, a câștigat premiul pentru Muzeul European al Anului 2026 (EMYA), una dintre cele mai prestigioase distincții acordate instituțiilor muzeale de pe continent.

Premiul a fost decernat sâmbătă seara, la Bilbao, în Spania, în cadrul ceremoniei anuale organizate de European Museum Forum. Juriul a apreciat modul în care muzeul danez reușește să transforme istoria într-o experiență vie și relevantă pentru prezent.

Den Gamle By nu funcționează ca un muzeu clasic, cu obiecte expuse în vitrine şi privite de la distanță. Vizitatorii sunt invitați să intre în diferite epoci, să exploreze străzi, locuințe și spații comerciale reconstruite și să descopere felul în care s-a schimbat viața urbană de-a lungul ultimelor patru secole.

Cele patru mari zone tematice ale muzeului acoperă perioada dintre anii 1600 și 2014. Cei care îi trec pragul pot vedea de la clădiri istorice și ateliere tradiționale până la reclame moderne, magazine, locuințe și spații reprezentative pentru societatea contemporană. Vizitatorii pot interacționa cu animale, pot descoperi atmosfera diferitelor epoci și pot observa cum au evoluat orașele și comunitățile de-a lungul timpului.

Daniëlle Kuijten, copreședintă a competiției EMYA și membră a juriului, a descris instituția drept „o instituție de pionierat care reunește medii urbane istorice și contemporane. Le reunește pentru a aborda întrebări contemporane urgente, inclusiv migrația, sustenabilitatea și justiția socială”.

Dincolo de componenta istorică, muzeul pune accent pe teme care preocupă societatea actuală, programele sale educaționale abordând subiecte precum egalitatea de șanse, emanciparea, incluziunea socială și protecția mediului.

Juriul a remarcat, de asemenea, inițiativele dedicate conservării soiurilor tradiționale de plante, cursurile de grădinărit și atelierele în care participanții învață să repare haine sau clădiri folosind tehnici tradiționale.

Potrivit evaluării făcute de organizatori, succesul muzeului se datorează și modului în care acesta implică comunitatea locală. Proiectul a fost gândit ca un spațiu aflat într-o permanentă transformare, nu ca o colecție statică de exponate.

„Voluntarii joacă un rol central. Aceștia contribuie cu experiență personală și cunoștințe de specialitate la narațiunile explorate. Proiectele participative integrează muzeul profund în viața civică”, a apreciat juriul.

Organizatorii competiției au descris Den Gamle By drept un muzeu creat „de oameni (obișnuiți) pentru oameni (obișnuiți)”, formulă care reflectă accentul pus pe participarea publicului și pe legătura directă cu comunitatea.

Celelalte premii

La ceremonia de la Bilbao au fost acordate și alte premii importante.

* Muzeul Young V&A din Londra, Regatul Unit, a câștigat Premiul Muzeului Consiliului Europei.

* Premiul Kenneth Hudson pentru Curaj Instituțional și Integritate Profesională a fost câștigat de Institutul Muzeului Nebuniei din Trate, Slovenia.

* Muzeul Civilizației Rurale din Mendrisiotto, situat în Stabio, Elveția, a primit Premiul Muzeului din Portimão pentru Primire, Incluziune și Apartenență.

* Premiul Silletto pentru Participare și Implicare Comunitară a fost acordat Muzeului AlpenStadt din Sonthofen, Germania.

* Muzeul de Arte Vizuale Malva din Lahti, Finlanda, a câștigat Premiul Muzeului pentru Sustenabilitate de Mediu.

* Laude speciale Centrului de documentare Obersalzberg (Berchtesgaden, Germania), Cern Science Gateway (Meyrin, Elveția), Muzeul orașului Tartu (Tartu, Estonia), Centrul de cercetare – Muzeul Tsitsanis (Trikala, Grecia), Sensoria – Casa parfumurilor și aromelor (Holzminden, Germania), Kunsthaus Baselland (Basel, Elveția).

În evaluarea finală, copreședinții juriului au subliniat că muzeele premiate în acest an au ales să privească dincolo de rolul tradițional de păstrători ai patrimoniului.

„Câștigătorii premiilor din 2026 reflectă o gamă largă de priorități tematice, zone geografice și metode de lucru. Ceea ce îi unește este angajamentul față de schimbare: de a pune sub semnul întrebării narațiunile consacrate, de a aborda istorii dificile și de a consolida relevanța socială a instituțiilor lor”, au transmis aceștia.