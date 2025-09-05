search
Vineri, 5 Septembrie 2025
Parisul boem se mută pe Lipscani: Matisse și Pallady, reuniți după un secol la Art Safari 2025. Împrumutul istoric al noii ediții

Capodopere de Henri Matisse sunt expuse pentru prima dată în țara noastră, în urma unui împrumut istoric pe care Art Safari l-a obținut în parteneriat cu două dintre cele mai importante muzee din Paris: Musée de l’Orangerie și Musée Henri Matisse – Département du Nord, aceste opere fiind expuse în cadrul expoziției dedicate lui Theodor Pallady.

Împrumut istoric: Art Safari aduce Matisse de la Paris FOTO Colaj Art Safari
Împrumut istoric: Art Safari aduce Matisse de la Paris FOTO Colaj Art Safari

Începe o nouă ediție a celui mai iubit eveniment dedicat artei din România, Art Safari. Sezonul expozițional are loc la Palatul Dacia-România de pe Lipscani, în perioada 5 septembrie – 14 decembrie 2025.

Noua ediție aduce în atenția publicului viața și creația compozitorului George Enescu printr-o expoziție specială, eveniment conex desfășurat sub egida Festivalului Internațional George Enescu, alături de Young Blood 5.0, care prezintă noul val de artiști contemporani, plus o expoziție care explorează designul japonez, toate acestea fiind completate de celebrarea Centanarului Maitec.

Odată cu noua ediție debutează și sezonul de evenimente speciale care combină arta cu experiențele: tururi ghidate de zi și nocturne, ateliere de artă pentru adulți, Art Safari Kids – ateliere de artă pentru copii, ateliere de artă pentru bebeluși (eveniment nou), The Art of Yoga, brunch-uri duminicale, evenimente pentru studenți, dar și pentru seniori.

Iată programul complet al expozițiilor:

Paris Pallady

Expoziția Paris Pallady prezintă opere inspirate și realizate în perioada petrecută de Theodor Pallady la Paris, dar și opere de Henri Matisse de la Musée de l’Orangerie și Musée Henri Matisse – Département du Nord.

Paris Pallady (1) JPG

Theodor Pallady (1871–1956) și-a început studiile de inginerie la Politehnica din Dresda, dar și-a schimbat traiectoria către Academia de Arte Frumoase din Paris, unde l-a avut ca mentor pe Gustave Moreau și colegi celebri ca Henri Matisse, Marquet și Rouault. Parisul a fost și locul unde Pallady a legat o strânsă prietenie cu Henri Matisse, acesta fiind prilejul reunirii celor doi în expoziția de la Art Safari.

„Paris este unicul paradis al vieții interioare a lui Pallady, cochilia perfectă, în care se derulează ritualuri aparent cuminți, repetate la infinit – lectura, privitul pe fereastră, fumatul și cafeaua, contemplarea florilor și a femeilor, plimbările în preajma casei, pe malurile Senei: pe scurt, viața, pentru el și pentru mulți dintre noi. Este un îndemn tacit adresat tuturor de a ne bucura de puținul pe care îl avem, care poate fi trăit cu inspirație, cu har și cu seninătate. Nu este o rețetă a fericirii, o revelație sau o cale de îmbogățire. Este doar exercițiul sau gimnastica frumosului propriu, pus la lucru zi de zi, fără patos sau frenezii”, declară Erwin Kessler, istoric și critic de artă.

Paris Pallady scenografie JPG

Expoziția este orchestrată de Maria Munteanu, cu acompaniament de Erwin Kessler.

Realizată cu sprijinul Institutului Francez din România și Ambasadei Franței în România.

Enescu și Minotaurul

Expoziția propune o incursiune emoționantă în destinul unui geniu, oferind publicului o interpretare vizuală și simbolică a parcursului lui George Enescu, modelat de marile încercări ale secolului XX, veritabili „minotauri” ai istoriei: Primul Război Mondial, Al Doilea Război Mondial și comunismul. Biografia lui George Enescu navighează sub vremuri cu un parcurs pe cât de improbabil, pe atât de miraculos: de la Liveni, un sat din nordul Moldovei, până la Paris, unde opera sa „Oedip” are premiera la Palais Garnier.

Enescu și Minotaurul (4) JPG

O privire retrospectivă la 70 de ani de la trecerea în eternitate nu poate evita readucerea în actualitate a importanței lui George Enescu: de ce este (atât) de important pentru România? Care este locul său în lume? Expoziția de față răspunde acestor întrebări și spune povestea unei personalități fundamentale a culturii românești. Muzica „clasică” este un produs al civilizației vest-europene, mai idiomatic decât orice altă artă. Simplul fapt că România are un compozitor recunoscut internațional – ba chiar revendicat de cultura franceză – validează, alături de originea latină a limbii române, identitatea noastră europeană.

Eveniment conex desfășurat sub egida Festivalului Internațional George Enescu, organizat în parteneriat cu Artexim – organizatorul Festivalului și Concursului Internațional George Enescu, Filarmonica „George Enescu”, Muzeul Naţional „George Enescu”, Ministerul Afacerilor Externe, Agerpres și Arhivele Naționale ale României, cu sprijinul Rompetrol. Scenografia expozițională este semnată de Diana Nicolaie, iar instalația „Minotauri” de Alexandru Rădvan.

Young Blood 5.0. Hello, Math!

Arta contemporană și matematica sunt discipline mai legate decât ne pare. Expoziția curatoriată de Călina Coman propune o lectură prin care matematica devine un instrument auxiliar modului de a privi, evidențiind cum proporțiile, geometria și armonia pot da naștere frumuseții vizuale. În același timp, poate fi văzută drept o subliniere a triumfului științei, ca reper al adevărului într-o epocă a dezinformării, invitând publicul să redescopere puterea cunoașterii.

Young Blood 5 0 (1) JPG

„Expoziția reunește o selecție de lucrări ale scenei contemporane, care operează într-un perpetuum mobile. Departe de a stabili o estetică dominantă, aceste lucrări pot fi descoperite urmărind liber, printr-o mișcare similară degetului pe hartă, tensiunile formale și atitudinile care învăluie, la prima vedere, obiectul de sine stătător, navigând o grilă spațială rizomatică”, declară curatoarea expoziției, Călina Coman.

Ovidiu Maitec 100

Expoziție temporară (5 septembrie - 5 octombrie 2025)

În contextul Centenarului, Ovidiu Maitec (1925–2007), unul dintre cei mai importanți sculptori români ai secolului XX, revine în atenția publicului bucureștean, într-o expoziție – eveniment ce reunește lucrări din marile colecții muzeale din România, din colecții private și din colecția familiei.

Ovidiu Maitec 100 JPG

Organizată de Institutul Național al Patrimoniului în parteneriat cu Fundația Maitec, prin moștenitorii artistului, Dana și Stephan Maitec, expoziția oferă prilejul rar de a pătrunde în universul artistului pe care Mircea Eliade îl considera „cel mai important urmaș spiritual al lui Brâncuși”.

Japanese Design Today

Expoziție temporară (5 septembrie - 12 octombrie 2025)

Designul japonez contemporan își are originile în epoca postbelică, în anii ‘50, și pune accent pe ingeniozitate și eleganță funcțională - calități care s-au păstrat și s-au adaptat de-a lungul timpului și care au fost apreciate de o lumea întreagă. O expoziție-incursiune în stilul de viață al poporului japonez prin intermediul designului, realizată în parteneriat cu Ambasada Japoniei și Japan Foundation.

Japanese Design Today (1) JPG

Arta de a nu risipi nimic. O expoziție despre risipa alimentară

Expoziție temporară (5 septembrie - 12 octombrie)

Între estetică și etică, „Arta de a nu risipi nimic” ne invită să privim dincolo de consum, spre gesturile mici, dar esențiale, care ne definesc relația atât cu hrana cât și cu mediul.

Acolo unde altădată era prospețime, promisiune, poftă, acum este risipă, neglijență și uitare. O iniţiativă a Băncii pentru Alimente cu sprijinul Edenred România şi Lidl România.

Natură statică cu rodie, Mihai Mureșan, ulei pe carton, 25 x 23,5 cm, prin amabilitatea artistului și sprijinul Sineva jpg

Tropicana. Collectors’ choice by Alex Rus

Expoziție temporară (5 septembrie - 12 octombrie)

Art Safari lansează Collectors’ Choice, o nouă serie de expoziții dedicate colecțiilor private care merită să fie văzute de toată lumea. Expoziția cu care debutează seria este „Tropicana”, o incursiune spectaculoasă în spațiul dintre Tropice, care de secole a captivat imaginația umană. Arta ancestrală se întâlnește cu viziuni moderne și actuale.

Colecționarul Alex Rus se alătură comunității Art Safari, oferind publicului privilegiul de a descoperi o selecție remarcabilă de lucrări din colecția sa, RUS Collection. Această inițiativă este și o invitație pentru alți colecționari pasionați de arta contemporană să se alăture, transformând Art Safari în locul unde colecțiile private prind viață și intră în dialog cu un public extins.

Young Blood. Fashion

Expoziție temporară (5 septembrie - 12 octombrie)

Expoziția reunește lucrări de licență și disertație ale absolvenților din centrele de formare în fashion din București, Cluj și Timișoara, oferind o privire asupra noii generații de designeri. Pentru ei, moda devine instrument de expresie vizuală, cercetare socială și explorare a relației dintre tradiție, inovație și responsabilitate culturală.

Lucrările pun în dialog materiale inovatoare cu tehnologia digitală, investigând impactul asupra mediului și transformând procesul creativ într-un laborator al viitorului. Astfel, moda devine un teren interdisciplinar, unde arta, știința și etica se împletesc pentru a oferi răspunsuri la întrebările contemporane.

Curator: Sergiu Chihaia Asistent curator: Cristian Mierla

Despre Art Safari

Art Safari, susținut de Lidl, George, Glo, Rompetrol, Porsche, Kinder, Peroni, Edenred România este specializat în realizarea de pavilioane expoziționale de artă vizuală și istorie națională. Organizator anual al Pavilionului de Artă București – cel mai mare conglomerat de expoziții de artă din România – ajuns la a 17-a ediție, realizează, în parteneriat cu muzeele de artă din România și internaționale și colecționarii privați, expoziții retrospective care își propun recuperarea valorilor de patrimoniu.

Având o puternică latură educaţională, misiunea sa este de a apropia arta de public și de a educa noile generații, inclusiv prin organizarea de ateliere de artă pentru copii, tururi ghidate și expoziții de artă contemporană în spații neconvenționale, cum ar fi Aeroportul Henri Coandă sau metroul bucureștean. Art Safari, proiect cultural finanțat de Ministerul Culturii, este realizat în parteneriat cu Muzeul Municipiului București. În cele 16 ediții de până acum a înregistrat peste 1 milion de vizitatori. Mai multe detalii: artsafari.ro.

