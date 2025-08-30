O întâlnire cu artista bijutier Alice Protopopescu devine o incursiune în lumea bijuteriei contemporane – o artă purtabilă care se naște din fragilitatea sticlei, forța metalului și inspirația naturii urbane.

Fascinația pentru artele focului

La Interviurile Adevărul am stat de vorbă cu creatoarea Alice Protopopescu despre arta contemporană, ca formă purtabilă. Am vrut să știu cum definește ea această formă de artă, care este bijuteria contemporană.

„Este o formă de exprimare. Practic, este artă purtabilă. Ea decorează trupul și sufletul, dar în același timp transmite un mesaj”, mi-a spus, cu un zâmbet senin.

Pasiunea ei pentru bijuterii s-a născut încă din copilărie. „Am distrus toate bijuteriile mamei și le-am refăcut așa cum credeam eu. Prima piesă cu adevărat conceptuală am realizat-o la licență, după ce am absolvit Secția sticlă-metal la Universitatea de Arte.”

Discuția cu Alice, la Interviurile Adevărul a fost o incursiune în atelierul artistei, acolo unde accesul oamenilor obișnuiți este restrâns. De la Alice, mi-am dorit să descopăr cum se realizează o bijuterie care nu este doar un accesoriu, ci artă contemporană, design conetmporan.

În timp ce povestea, am descoperit un univers vast de pasiuni. „Le iubesc pe toate – ceramica, sticla și metalul. Mă fascinează tot ce ține de artele focului.” Această deschidere spre materiale variate avea să-i definească parcursul artistic.

Momentul de cotitură a venit la târgul AUTOR, acolo unde a înțeles că bijuteria nu trebuie să fie doar din materiale prețioase. „Am văzut o diversitate incredibilă – teme, forme, materiale. A fost ca și cum mi s-ar fi deschis o lume nouă.”

→ Imaginea 1/17: Bijuterie contemporana creatie de Alice Elena Protopopescu Sursa foto AUTOR

Sticla și metalul: două lumi opuse

În prezent, Alice aduce împreună sticla și metalul – două entități aparent contradictorii. „Sticla e fragilă și mă scoate din zona de confort, în timp ce metalul este zona mea de siguranță, acolo simt că nu pot greși niciodată.”

Ceea ce o inspiră cel mai des sunt texturile naturii: nervurile unei frunze, striațiile scoarței de copac sau fragilitatea unui lichen. „Tema disertației mele a fost natura împotriva civilizației. Lichenii și ciupercile sunt organisme cu rol vital pentru mediu și pentru oameni. Prin bijuteriile mele, le aduc un tribut.”

Experimentul ca motor al creației

Când am întrebat-o cât de important este experimentul, Alice mi-a spus:. „Este cel mai important. Materialele te conduc, ele își aleg ce formă de bijuterie vor să devină.”

În creațiile sale, a folosit inclusiv sticlă care își schimbă culoarea sub lumina UV, iar combinațiile dintre metal și sticlă generează efecte neașteptate. „Tocmai de acolo vine partea WOW, plăcerea mea de a experimenta.”

Această libertate a redescoperit-o și la Școala de Bijuterie Alchimia din Florența, unde a primit bursa câștigată la AUTOR 2024. „Acolo am învățat să fiu liberă și să mă îngrijorez mai puțin de cum va fi primit ceea ce fac.”

Bijuteria ca punte între artist și purtător

Dincolo de frumusețea vizibilă, bijuteriile create de Alice devin o punte între creator și purtător. „Dacă bijuteria mea naște întrebări, emoții sau chiar contestări, înseamnă că și-a îndeplinit rolul. Ea devine o legătură între mine și cel care o poartă.”

Astfel, universul artistic al lui Alice Protopopescu se conturează ca o simbioză între natură și civilizație, între fragilitate și forță, între experiment și emoție.

Descoperă arta contemporană purabilă și află de la artista Alice Protopopescu cum se ajunge de la idee la exponat. Urmărește integral ediția Interviurile Adevărul realizat și intră în fascinanta lume a artei.