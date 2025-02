Șic. Șui. Umor și puțină obrăznicie, în stil Baroque Books&Arts. Cărțile care oferă bucurii oneste și eliberează mintea

De 13 ani, Baroque Books&Arts oferă cititorilor o altfel de carte și o experiență nouă de lectură. Iată povestea editurii care crede în alb, șic&șui

O editură care a apărut din disperare și dorința de a fi altfel

Albe și cochete, cărțile Baroque Books&Arts se remarcă de cum pășești într-o librărie. În online, coperțile lor te cuceresc rapid prin fast și eleganță. Titlurile îți incită curiozitatea, iar un click pe ele te duc într-un univers seducător, fascinant și provocator.

Baroque Books&Arts aduce multă fantezie, dar nu asta a stat la temelia sa. Povestea editurii are pe fond o mare disperare venită din dorința unor profesioniști de a face ceva diferit, dar tot în industria de carte. În 2012, Dana Moroiu, Cornel Alexandrescu și Andreea Radu, toți trei cu peste 20 de ani de experiență în domeniu au dat viață visului lor. Succesul s-a arătat la doar patru luni de la lansarea editurii.

Cum este în culisele Baroque Books&Arts, am discutat cu Dana Moroiu, directorul editorial

Antoaneta Banu:De ce baroc?

Dana Moroiu: Etimologic, în portugheză înseamnă perlă de formă neregulată și dacă mergem și mai mult, la esență, mai înseamnă și migală. Baroc ne-a dat toată povestea, îndrumarea, cum să facem ceva diferit și să fim altfel. Migala echipei noastre se vede în primul rând din diversitatea planului editorial care acoperă o paletă generoasă prin colecțiile pe care le avem: de la Savoir-Vivre, Noblesse, Cadril, In Vino Veritas, la Zoon Politikon. În al doilea rând din calitatea materialelor pe care le folosim pentru aceste cărți.

Antoaneta Banu: Savoir-Vivre sună foarte….baroc. Ați gândit colecția ca pe o abordare diferită a conceptului folosit azi, cel de dezvoltare personală?

Dana Moroiu:Cărțile din colecția aceasta sunt despre cum e mai frumos să fie și să fim. Savoir-Vivre este peste ceea ce în mod obișnuit, cititorul găsește despre dezvoltare personală. Colecția aceasta nu oferă cărți de psihologie populară, pentru că ea vine cu o abordare și o formulă specială, cu ingrediente foarte serioase, însă presărate cu umor și chiar cu puțină obrăznicie.

De exemplu,”Arta rafinamentul”, ”Arta simplității”, ”Arta de a mânca puțin mai puțin” nu te învăță bunele maniere, nu ți le explică într-un mod comun, clasic. Ceea ce fac aceste cărți este să îți vorbească despre bunele maniere, în așa fel încât să-ți placă și să le aplici și tu.

Savoir-Vivre este o colecţie despre rafinarea personalităţii prin lucrări capabile să corecteze micile imperfecţiuni pe care le avem. Cărțile răspund cu grație, umor şi inteligenţă, pe de o parte marilor întrebări, iar pe de altă parte oferă cititorilor bucurii oneste într-o lume a speranţelor amânate.

Antoaneta Banu: Colecția abordează ființa umană în toate aspectele ei, pentru că Savoir-Vivre este un univers complex?

Dana Moroiu: Avem Savoir-Vivre Aquarelle. De exemplu acest titlu:”Psihologia artei. Arta de a rezolva problemele cu artă”, de Amy E. Herman, istoric de artă și avocat, este un ghid care deschide ochii și eliberează mintea de idei preconcepute și pete oarbe.

Apoi, avem Savoir-Vivre Iconic, pentru cei care iubesc somptuozitatea, eleganţa, şampania, parfumurile fine şi rochiile. Este colecția dedicată cititorului căruia îi place să practice acest exerciţiu de rafinament seducător şi istorie emoţionantă, luxuriantă, cu farmec şi stil. Unul dintre titlurile colecției este ” Parfum. O istorie grandioasă” de Élisabeth de Feydeau de Saint-Christophe.

Savoir-Vivre Imperial este o colecție ca o aventură pe care cititorul o trăiește între Orient și Occident, unde istoria este strâns legată de poveste, mit și legendă. De exemplu, ”Constantinopol, capitala Bizanțului” de Jonathan Harris , sau ” Împărătese în purpură”, de Judith Herrin, istoric britanic, profesor de studii bizantine și de Anti­chitate târzie la Princeton University și King’s College. Sunt doar două dintre titlurile din colecție care povestesc despre istoria unui imperiu de o mie de ani și despre amprenta puterii la feminin.

În alb cochet și cu hârtie pe care o folosesc casele regale, cărțile Baroque Books&Arts cuceresc cititorul prin experiențe multiple

Antoaneta Banu: Din tot ceea ce mi-ai prezentat până aici, să înțeleg că editura se adresează unui public de nișă?

Dana Moroiu: O nișă, care nu e foarte largă, dar este fidelă. Nu avem nevoie de 50.000 de de cititori. Pentru noi mult mai importantă este fidelitatea publicului. La Baroc Books nu avem o avalanșă de cărți, dar creăm așteptare.

Nu ne îmbogățim din vânzarea de cărți și când vin facturile se adună multe emoții. Dar cu emoția de luna asta și emoția de luna următoare, cu bucuria comenzilor și precomenzilori, suntem de 13 ani pe piața editorială din România, într-un context deloc ușor și mai ales foarte competitiv, ceea ce este foarte bine..

Cea mai mare împlinire a noastră este atunci când ne întâlnim cu cititorii la Bookfest și publicul spune că standul nostru este cel mai frumos. Adevărul este că și noi ne străduim să fie altfel decât celelalte standuri.

Antoaneta Banu: Alb, foarte mult alb la Baroque Books&Arts. Vă place vouă sau este o strategie de marketing?

Dana Moroiu: Când ne-am lansat, am ales ca albul să predomine cărțile noastre. Ni s-a spus că suntem nebuni, că se murdăresc repede cărțile albe. Dar când mergi într-o librărie, cărțile Baroc Books se văd din toată marea de cărți. Sigur că, venim și cu alte culori, tocmai să rupem puțin acest ritm alb. Cărțile noastre fac diferența și prin acest alb.

Antoaneta Banu: Dar și coperțile și hărtia pe care o folosiți sunt speciale. Despre ce este vorba?

Dana Moroiu: Materialele pe care lucrăm noi sunt unele dintre cele mai scumpe din lume, dar și cele mai bune. Este vorba de texturi pe fibră de bambus și de bumbac. Noi nu punem pe copertă o folie simplă, obișnuită. Dorim ca atunci când cititorul atinge coperta cărții Baroque Books&Arts să simtă fibra aceasta spcială.

Pot spune că am ajuns să lucrăm aproape ca în atelierele marilor creatori de modă, cu monstrarele de hârtie și paletarul de culori. Hârtia pe care lucrăm noi este cea colorată în masă, culoarea fiind în fibra hârtiei. Puțini știu că în general, o hârtie colorată este obținută în tipografie, prin CMIK, prin tipărire.

Hârtia colorată în masă pe care o folosim noi și de bună calitate se deosebește de o hârtie colorată prin tipotagrafie, prin muchie. Dacă aceasta este la culoare, atunci avem o hârtie colorată în masă. De exemplu, dacă hârtia este portocalie și are muchia alba, atunci este vopsită în tipografie. Sunt detalii pe care oamenii nu le cunosc, dar care fac diferența.

Imaginație, curaj și exercițiu, Baroque Books&Arts a creat nișa Șic&Șui

Antoaneta Banu: Cum alegeți titlurile, pentru că ele sunt grandioase, cu adevărat. Colaborați cu edituri mari?

Dana Moroiu: Sigur că da, de la Penguin Books, Random House, Larousse și multe altele, practic lucrăm cu cele mai mari edituri de peste tot, din America, Anglia, Franța, Italia.

Antoaneta Banu: Puneți accentul foarte mult pe ilustrația care este fabuloasă. Cum reușiți asta?

Dana Moroiu: Am ales să lucrăm cu cei mai buni ilustratori din România și începând cu luna octombrie 2024, am demarat colaborarea și cu ilustratori internaționali care lucrează pentru celebrele case de modă Hermes, Lancôme, Dior.

Antoaneta Banu: Cărțile Baroque Books&Arts oferă o experiență multiplă…

Dana Moroiu: Da. Și asta ne-am dorit pentru cărțile noastre. De exemplu, această carte ”De ce Beethoven. Un fenomen în 100 de piese”, nu este o biografie așa cum suntem noi obișnuiți. Este viața lui Beethoven prin 100 de simfonii, o carte care se citește cu You Tube-ul alături, pentru că în același timp asculți simfonia despre care vorbește autorul. El îți povestește despre compozitor în momentul când a creat o simfonie. Și așa, piesă cu piesă, te duce la viața lui, în întreg, dar altfel spusă.

Alt exemplu,”Puterea artei. Istoria lumii în 15 orașe”. Istoria artei într-o nouă abordare: 15 cetăți eterne, momentele lor de strălucire artistică și povestea geniilor care le-au creat, surprinse în contextele lor sociale, culturale, politice și economice, având în centru oamenii - făcătorii, admiratorii și consumatorii de artă. Da, cărțile noastre sunt experiențe multiple.

Antoaneta Banu: Cărțile voastre oferă o lectură ca o călătorie, o experiență visuală. Așa ați dorit să faceți diferența?

Dana Moroiu: Experiența este și la nivel sensorial, pentru că dincolo de titlu, primul contact pe care cititorul o are cu cartea începe când atinge coperta. Așa cum v-am spus mai devreme, folosim texturi de bambus, de bumbac. Tipărim pe hârtia Chamois, sau Conqueror, pe care o folosesc băncile și casele regale. Sunt exerciții de imaginație pe care le facem permanent.

Antoaneta Banu: V-ați propus să oferiți o carte de lux? Vă considerați o editură luxury?

Dana Moroiu: Din păcate, luxury în momentul de față înseamnă altceva. Luxury a virat într-un clișeu. Noi suntem o editură onestă și cochetă. În urmă cu mulți ani, când ne-am lansat, cineva ne-a spus foarte bine: ” Sunteți editura șic&șui”. Noi am creat nișa asta: Șic&Șui.

Antoaneta Banu: Când ați știut că produsul pe care voi îl oferiți își are publicul său și că puteți continua?

Dana Moroiu: Noi am apărut repede cu primele cărți. Erau patru titluri în septembrie și la început de octombrie 2012, am închiriat cel mai mic stand la Gaudeamus. L-am gândit ca pe un living, cu un tapet englezesc, îngrozitor de scump și frumos, peste măsură

Am făcut un parteneriat cu firma care aducea acel tapet și tot cu echipa lor am decorat pereții standului. Tot ei au pus draperiile, vitrinele de porțelanuri și așa am obținut un stand diferit față de ceilalți. Surpriza pentru toată lumea a fost că, practic, noi din patru cărți, cât aveam atunci, ne-am plătit standul

Antoaneta Banu: Studiile de piață arată că suntem codașii Europei la lectură. Are România un public de carte pe măsura ofertei?

Dana Moroiu: Putem să-l creăm. Să creștem acest public. Și mai putem să-l tentăm spre carte. Ideea este să nu ne plângem. Să găsim mereu ceva nou, să învățăm noi, să inventăm, să oferim. Cărțile ne vrăjesc. Ele au puterea asta cu adevărat.