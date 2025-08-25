Actorul Mihai Călin a lansat critici dure la adresa naţionalismului, a lui Sergiu Nicolaescu şi a unor colegi de breaslă, într-o discuţie purtată în cadrul Estivalului de teatru de la Apollo 111.

Invitat la Estivalul de teatru, în cadrul întâlnirilor cu membrii comunităţii „Mergem la teatru”, Mihai Călin a vorbit deschis despre adevăr, istorie, războiul din Ucraina şi civism. Actorul s-a arătat extrem de critic faţă de discursurile naţionaliste, menţionându-i pe Călin Georgescu şi pe colegul său Dan Puric.

„Cred că dacă nu ştii istorie nu prea ştii ce se întâmplă cu tine şi nu ai niciun fel de reper, eşti foarte uşor de manipulat. De exemplu, oamenii care se uită la Călin Georgescu. Eu dacă mă uit la 30 de secunde eu pot să vă spun că e discurs legionar. Tot ce înseamnă naţionalist, Dumnezeu, neamuri strămoşeşti... Poporul român e poporul mântuit... asta nu e creştinism. Nu există aşa ceva (...). Nu suntem educaţi, nu s-a investit în educaţie şi am ajuns aşa”, a spus actorul. El a adăugat tranşant: „Creştinismul nostru naţional e, de fapt, fascism!”.

„Minciuna colectivă” şi iluzia măreţiei

Călin a vorbit şi despre „minciuna colectivă” care alimentează ideea că românii sunt „tari şi mari şi ospitalieri”. Actorul a criticat mesajele promovate de AUR şi de colegul său Dan Puric: „Mai degrabă eşti critic şi autocritic şi lucid, decât să te îmbeţi, apropo de AUR şi toată povestea asta că noi suntem mari şi tari, şi cum zice colegul meu Dan Puric de ani de zile, că noi, românii, le dăm lecţii de spiritualitate Occidentului. Că noi suntem creştini dinainte de Hristos!”.

Atac dur la adresa lui Sergiu Nicolaescu

Un moment intens al discuţiei a fost atunci când Mihai Călin a vorbit despre regizorul Sergiu Nicolaescu, pe care l-a numit „nenorocit”.

„Poporul român a învăţat istorie din filmele lui Sergiu Nicolaescu. Un nenorocit! Un orgolios şi un plin de el care a profitat enorm, a copiat filmele poliţiste din Franţa şi din Italia, a făcut protocronism istoria, l-a ridicat în slăvi pe Ceauşescu şi l-a făcut pe Antonescu unul dintre eroii neamului românesc. Că Antonescu a fost, de fapt, un criminal de război! Din cauza lui au murit sute de mii de soldaţi români!”, a afirmat actorul.

Implicare personală şi reacţii din public

Actorul, provenit dintr-o familie de refugiaţi (mama şi bunica sa s-au născut la Baku), s-a implicat activ în sprijinirea ucrainenilor care fug din calea războiului. El a povestit cum a găzduit familii de refugiaţi, explicând că implicarea civică este o datorie morală.

Declaraţiile sale au stârnit reacţii împărţite. Pe YouTube, cineva a scris: „Un om deosebit dl Mihai Călin. Nu am ştiut asta până la acest podcast. Îmi place mult de el. Felicitări!”. Alţii l-au criticat: „Are talent, dar n-are caracter. Pare-se că orgoliul lui exacerbat şi iubirea de arginţi îl orbesc peste măsură. Să-l denigrezi pe Sergiu Nicolaescu, mi se pare prea mult”.

Următoarele întâlniri din Estivalul de teatru

Estivalul de teatru, organizat împreună cu grupul „Mergem la teatru”, continuă pe 28 august, cu Mihaela Michailov şi Dan Coman, la Teatrul Dramaturgilor Români, şi pe 29 august, cu Lia Bugnar, la Green Hours. Accesul este gratuit, însă participarea se face pe bază de înscriere, formularele fiind disponibile pe grupul „Mergem la teatru”.

Grupul, fondat în 2020 de Laura Ivăncioiu, numără în prezent 66.000 de membri şi îşi propune să construiască o comunitate de iubitori de teatru deschişi la dialog şi schimb de idei.