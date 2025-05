Victor Rebengiuc i-a transmis lui George Simion că el este unul dintre donatorii lui Nicuşor Dan. Câţi bani i-a dat candidatului independent

Cunoscutul actor Victor Rebengiuc a mărturisit, vineri seară, că se numără printre cei care au donat bani pentru campania electorală a lui Nicuşor Dan la alegerile prezidenţiale.

În cadrul unui interviu acordat HotNews vineri seară, îndrăgitul actor Victor Rebengiuc a fost invitat să-i transmită un mesaj lui George Simion.

În acest context, el a mărturisit că este unul dintre cei care au donat bani pentru campania lui Nicuşor Dan la alegerile prezidenţiale din această lună şi care ar fi dorit să rămână anonimi. Văzând însă îndârjirea şi insistenţa candidatului AUR privind acest subiect, a decis să facă public faptul că l-a susţinut financiar pe edilul-şef al capitalei în campanie.

„L-am văzut cum aproape îl lua de gât pe Nicușor să spună cine i-a dat bani. Eu i-am dat niște bani lui Nicușor Dan, din cât pot eu să dau, nu am făcut averi, cu condiția să nu fiu nominalizat. Am mai donat și la ONG-uri. Și am spus: «Domne, nu spune că am dat eu. Nu vreau…» Contribui și eu acolo cu câte ceva…”, a declarat Victor Rebengiuc.

După terminarea interviului, el le-a dezvăluit jurnaliştilor şi suma donată. Este vorba de 25.000 de lei (5.000 de euro).

Vă reamintim că, în cadrul dezbaterii organizate de Euronews, în urmă cu o zi, pe 8 mai, George Simion a insistat ca Nicuşor Dan să spună numele donatorilor săi, acuzându-l de lipsă de transparenţă.

„Asta este o faptă gravă, domnule Simion? Să donezi într-o campanie electorală din buzunarul tău pentru un candidat, asta este democraţie, domnule Simion, pentru că eu sunt un candidat independent, care nu are bani de partid de la stat cum aveţi dvs. Instituţiile statului român ştiu cine sunt toate aceste persoane şi eu nu vreau să le fac public numele, fiindcă nu vreau să fie atacaţi, cum am fost eu atacat în campania asta. E foarte simplu, datele sunt la instituţiile statului român”, a răspuns Nicuşor Dan la acuzaţiile că ascunde numele celor care i-au dat bani pentru campania electorală.