Marți, 16 Septembrie 2025
Adevărul
De la „avocatul diavolului" la „lumina ochilor": 10 expresii medievale pe care românii le folosesc zilnic

Publicat:

De câte ori nu ai spus „sângele apă nu se face”, „nu trezi câinii adormiți” sau „lumina ochilor”, fără să te întrebi de unde au apărut aceste vorbe? Ai fi surprins să afli că multe dintre ele își au rădăcinile în Evul Mediu, o epocă plină de cavaleri în armură, dueluri spectaculoase, legi bizare și ritualuri religioase stricte.

Imagine de la Festivalul Medieval Oradea din 2022 Arhiva Adevărul
Cavaleri în turnir, arătând contextul în care se arunca mănușa Foto Arhiva Adevărul

Aceste expresii celebre nu sunt simple formule: ele sunt povești în miniatură, păstrate de secole și în limba română, care ne poartă în sălile de judecată medievale, în grădinile poetice ale alegoriilor sau chiar în camerele regelui Alfred cel Mare. Fiecare frază ascunde o istorie fascinantă, un obicei sau o metaforă care a traversat vremurile și a ajuns în conversațiile noastre zilnice.

De la „a arunca mănușa”, semn al unei provocări directe, la „nu tot ce strălucește e aur”, avertisment că aparențele înșală, trecând prin „ochii minții”, care ne permit să vizualizăm în imaginație, sau „avocatul diavolului”, cel care contrazice pentru a testa adevărul, următoarele 10 expresii ne demonstrează că Evul Mediu încă vorbește prin cuvintele noastre de zi cu zi.

Pregătește-te să descoperi originile lor și să vezi cum s-au născut de fapt – și vei privi limbajul de zi cu zi cu alți ochi.

Imagine de la Festivalul Medieval Oradea din 2022 Arhiva Adevărul
Cavaleri în turnir, arătând contextul în care se arunca mănușa Foto Arhiva Adevărul

10 expresii medievale pe care românii le folosesc zilnic

După cum vei vedea, aceste expresii nu sunt doar simple vorbe: ele ascund povești fascinante din Evul Mediu, de la sălile de judecată și mănăstiri până la turniruri și ritualuri religioase. Fiecare expresie a traversat secolele și a ajuns în conversațiile noastre de zi cu zi, păstrând o fărâmă din cultura și mentalitatea timpului în care s-a născut. Mai jos, am selectat 10 expresii medievale încă folosite în română, fiecare cu originile sale și modul în care le întâlnim astăzi.

1. „Lumina ochilor”

În Evul Mediu timpuriu, englezii numeau pupila „mărul ochiului”, pentru că în vechea limbă engleză cuvântul æppel desemna orice lucru rotund. Fiind partea cea mai delicată și esențială a vederii, pupila a ajuns să simbolizeze ceea ce e cel mai prețios și mai drag. Așa s-a născut expresia „apple of one’s eye”, întâlnită chiar și la Regele Alfred cel Mare. De atunci, expresia a rămas vie și în alte limbi – inclusiv în română.

În română, echivalentul consacrat este „lumina ochilor” – imaginea care exprimă același lucru: cineva sau ceva pe care îl iubești mai presus de orice.

2. „A arunca mănușa”

Cavalerii medievali purtau mănuși de metal pentru a-și proteja mâinile. Dacă un cavaler arunca mănușa la picioarele unui rival, era o provocare la duel. Cel care o ridica accepta lupta. De aici expresia „a arunca mănușa”, pe care o folosim și astăzi când provocăm pe cineva direct, fie în sport, fie în dezbatere.

3. „A face pe avocatul diavolului”

Expresia vine din latină: advocatus diaboli – „avocatul diavolului”. Acesta era titlul oficial al unui funcționar al Bisericii Catolice, însărcinat să aducă toate argumentele împotriva canonizării unui sfânt. Rolul său oficial se numea Promotor al Credinței (promotor fidei) și a fost instituit, se pare, de Papa Leon al X-lea, la începutul secolului al XVI-lea. Practic, „avocatul diavolului” trebuia să fie scepticul de serviciu, cel care ridica toate obiecțiile posibile.

Astăzi, expresia a ajuns să desemneze pe oricine contrazice intenționat, nu din răutate, ci pentru a testa soliditatea unui argument sau a unei idei.

4. „Nu tot ce strălucește e aur”

Expresia transmite ideea că aparențele pot fi înșelătoare. Cea mai veche folosire cunoscută datează din secolul al XII-lea, când teologul francez Alain de Lille scria: „Nu socoti aur tot ce strălucește ca aurul”. Practic, teologii avertizau să nu confunzi aparența cu esența.

În secolul al XIV-lea, Geoffrey Chaucer relua același gând în lucrarea sa „The House of Fame”, unde scria: „Nu e aur tot ce strălucește”. Mai târziu, Shakespeare a popularizat-o în literatura engleză. În română o folosim și astăzi: „nu tot ce lucește / strălucește e aur”.

5. „Sângele apă nu se face”

Expresia este adesea interpretată ca semnificând că legăturile de familie sunt mai puternice decât alte relații. Originea ei sugerează, însă, un sens ușor diferit: o povestire din secolul al XIII-lea conține versul: „ouch höer ich sagen, daz sippe bluot von wazzer niht verdirbet”, adică: „am auzit și eu spunându-se că sângele rudelor nu este stricat de apă”.

S-a presupune că „apa” face aici aluzie la botez, ceea ce ar însemna că legăturile de sânge sunt considerate mai importante decât apartenența religioasă.

6. „Țara nimănui”

Mulți cred că expresia își are originea în Primul Război Mondial, dar ea este de fapt mult mai veche. În „Domesday Book” (secolul al XI-lea) apare menționat un loc din Anglia numit Nomansland – probabil o așezare abandonată. Mai târziu, în secolul al XIV-lea, londonezii foloseau expresia pentru a desemna un spațiu aflat la nord de zidurile orașului, unde aveau loc execuțiile.

7. „O zi cu litere roșii” / „O zi de sărbătoare”

În secolul al XV-lea a devenit un obicei ca toate zilele de sărbătoare și zilele sfinților să fie marcate cu roșu în calendarul bisericesc, în timp ce celelalte zile erau trecute cu negru. Din această practică a apărut expresia, care astăzi desemnează o zi specială, memorabilă.

8. „Un măr putred strică totul”

Expresia, care înseamnă că o influență negativă poate corupe întregul, provine din observația literală că un măr putred poate strica restul merelor dintr-un coș. Geoffrey Chaucer sugerează aceeași idee în „Poveștile din Canterbury”, în special în „Povestea Bucătarului”, unde scrie despre cum compania proastă poate corupe oamenii buni: „Mai bine să scoți mărul putred dintr-un coș / Decât să lași să se strice toate celelalte”.

Sens actual: un individ rău sau o influență negativă poate afecta întreaga comunitate sau grup.

9. „Cu ochii minții”

Expresia, care înseamnă a vizualiza ceva în imaginație, datează din secolul al XII-lea, când Joachim de Floris scria în „Expositio in Apocalipsim” (Expunerea Cărții Apocalipsei): „Deodată am perceput cu ochii minții ceva din plenitudinea acestei cărți și din întreaga armonie a Vechiului și Noului Testament”.

Și Geoffrey Chaucer folosește expresia în „Povestea Juristului”: „Era cu acei ochi ai minții, cu care oamenii văd, chiar după ce au orbit”.

Astăzi, expresia înseamnă a vizualiza mental ceva, a imagina sau a concepe în gând.

10. „Nu trezi câinii adormiți”

Expresia, care înseamnă a evita să stârnești probleme sau să intervii într-o situație liniștită, își are rădăcinile în Anglia medievală. Geoffrey Chaucer o folosește în „Troilus și Criseyde”: „Nu e bine să trezești un câine care doarme”. Există chiar și o versiune franceză mai veche, cu același înțeles: „Nu trezi câinele adormit”.

Sens actual: a lăsa lucrurile așa cum sunt pentru a evita conflictele sau problemele inutile.

Cum trăiesc, încă, expresiile medievale în limba română: lecții din Evul Mediu

Fie că vorbim de proverbe, metafore poetice sau obiceiuri juridice medievale, limbajul Evului Mediu e mai prezent în viața noastră decât ne-am imagina. Expresiile care au traversat secolele ne arată că, deși cavalerii nu mai luptă în turniruri și mănăstirile nu mai domină scena culturală precum odinioară, cuvintele lor continuă să trăiască printre noi. Ele ne poartă în sălile de judecată medievale, în grădinile alegoriilor poetice sau în manuscrisele păstrate cu sfințenie în mănăstiri – și ne amintesc că istoria limbajului nu moare, ci se transmite din generație în generație, în conversațiile noastre de zi cu zi.

Cultură

