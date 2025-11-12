Celebra pictură „La Blouse Roumaine” de Henri Matisse, expusă în premieră la București. Exploziție la Muzeul Național de Artă al României

Celebra pictură „La Blouse Roumaine” semnată de Henri Matisse va fi expusă pentru prima dată în România. Lucrarea va putea fi admirată începând cu 21 noiembrie 2025 la Muzeul Național de Artă al României, în cadrul expoziției „România, Reprezentarea identitară a portului popular în artă”.

Expoziția aduce publicului peste 320 de lucrări, de la picturi, sculpturi și fotografii, până la filme, afișe, cărți, piese de modă și obiecte tradiționale.

Selecția cuprinde creații provenite din patrimoniul Muzeului Național de Artă al României, din colecții private, dar și din peste 30 de muzee naționale și internaționale, între care Centre Pompidou și Fondation Louis Vuitton din Paris, Galeria Națională din Sofia, Muzeul de Artă Galagan din Cernihiv, Muzeul Național al Tăranului Român, Muzeul Brukenthal și Biblioteca Academiei Române.

„La Blouse Roumaine”, parte din colecția permanentă a Centre Pompidou din Paris, va fi prezentată ca un pivot conceptual al expoziției. Prin interpretarea sa estetică, artistul a eliberat costumul tradițional de conotațiile propagandistice, conferindu-i un statut autonom și influențând ulterior estetica postbelică și apariția Pop Art-ului.

„Lucrarea emblematică (...) va putea fi admirată în cadrul expoziției „România – reprezentarea identitară a portului popular în artă”, care va avea loc între 21 noiembrie 2025 și 8 februarie 2026, la Muzeul Național de Artă al României din București. Alături de „La Blouse Roumaine”, vizitatorii vor descoperi și alte creații semnate de Henri Matisse, într-un dialog vizual care celebrează frumusețea și simbolistica portului tradițional românesc”, scrie comunitatea La blouse roumaine, pe Facebook.

Pictura lui Matisse a avut, de asemenea, un impact major asupra modei internaționale, inspirând creatori celebri și contribuind la transformarea iei românești într-un fenomen global.

Expoziția de la Muzeul Național de Artă al României documentează aceste reinterpretări artistice, dar și felul în care portul popular a fost valorificat și reinterpretat cultural de-a lungul secolelor.