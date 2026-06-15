Vodafone lansează eSIM-ul de vacanță: o soluție EASY pentru călătorii în peste 90 de țări, cu activare 100% digitală

Vodafone România anunță lansarea unui nou produs EASY, creat special pentru plecările în străinătate: o soluție de date mobile cu eSIM ce oferă conectivitate în peste 90 de țări și le permite utilizatorilor să rămână conectați în călătorii, alegând pachetul optim pentru destinația și durata vacanței lor. Activarea este complet digitală și rapidă, exclusiv din aplicația Vodafone EASY, și este disponibilă oricui, chiar dacă este sau nu deja client Vodafone.

„Prin Vodafone EASY eSIM roaming lansăm o soluție digitală menită să le facă românilor călătoriile mai simple. Activarea este 100% digitală, direct din aplicație, cu oferte clare și transparente. Clienții beneficiază de prețuri foarte avantajoase și control facil al costurilor în roaming. Achiziționează de la început un pachet de date care să acopere nevoile de conectivitate și nu mai este necesar să caute și să activeze un SIM local la destinație pentru a rămâne conectați”, a declarat Ana Popa, Consumer Business Unit Director, Vodafone România.

EASY eSIM roaming se adresează persoanelor care călătoresc atât în Spațiul Economic European (SEE), cât și în afara acestuia, și care doresc internet mobil imediat, fără drumuri la magazine și fără schimbarea cartelei la destinație. Produsul este potrivit pentru utilizatorii familiarizați cu soluții digitale și cu tehnologia eSIM, cu activare rapidă din aplicație, control asupra cheltuielilor, indiferent dacă pleacă în vacanță, în city break sau în interes de serviciu.

Un avantaj important al noii soluții este flexibilitatea în activare. Utilizatorii pot activa un eSIM dedicat exclusiv serviciilor de roaming chiar dacă nu au utilizat anterior o ofertă Vodafone EASY (Chill, Boost sau Top). În același timp, clienții EASY existenți pot adăuga opțiunea de roaming direct din aplicație, fără modificarea ofertei principale pe care o utilizează deja.

Portofoliul include atât oferte la nivel de țară, potrivite pentru călătorii într-o singură destinație, cât și opțiuni regionale, dedicate celor care vizitează mai multe state. Variantele regionale includ trafic de date în mai multe țări din zona respectivă. Spre exemplu, se pot achiziționa pachete de date valabile pentru toate țările din regiuni precum Asia, Orientul Mijlociu și Africa de Nord, America de Nord, America de Sud sau Oceania.

Prețurile încep de la 5 euro pentru destinații precum Marea Britanie și de la 9 euro pentru alte țări din afara SEE, precum Turcia, Thailanda, SUA, Australia sau Egipt, în timp ce pachetele regionale sunt disponibile de la 7 euro. Utilizatorii beneficiază de opțiuni variate de trafic și valabilitate, cu control total asupra consumului și fără riscul de costuri suplimentare după epuizarea beneficiilor incluse.

Prin această lansare, Vodafone EASY își consolidează poziționarea de serviciu construit în jurul unei experiențe 100% digitale, orientat către simplitate, transparență și flexibilitate, adaptându-se la nevoile reale ale clienților care călătoresc.

Mai multe detalii sunt disponibile în aplicația Vodafone EASY sau pe easy.vodafone.ro.

Despre Vodafone

everyone.connected

Vodafone este o companie lider de telecomunicații din Europa și Africa. Furnizăm servicii mobile și fixe către peste 370 de milioane de clienți, operăm rețele în 15 țări investind în alte patru și colaborăm cu rețele mobile în alte peste 40 de țări.

Susținem o bună parte din traficul global de internet prin peste 70 de cabluri submarine – coloana vertebrală a internetului – și dezvoltăm un nou serviciu de comunicații prin satelit, accesibil direct prin terminalele mobile pentru conectivitate în zone fără semnal. Vodafone are una dintre cele mai mari platforme IoT din lume cu peste 240 milioane de conexiuni IoT la nivel global, iar în Africa furnizăm servicii financiare către aproximativ 103 de milioane de clienți din 7 țări – gestionând mai multe tranzacții decât orice alt furnizor. Din adâncul apelor până la stele, misiunea noastră este să conectăm pe toată lumea. Pentru mai multe informații, vizitați www.vodafone.com, urmăriți-ne pe X la @VodafoneGroup sau conectați-vă cu noi pe LinkedIn la www.linkedin.com/company/vodafone.