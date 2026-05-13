Lovitură pentru pasagerii Ryanair: compania reduce numărul de zboruri. Lista completă a curselor anulate

Ryanair continuă să reducă masiv numărul de zboruri și rute operate în Europa, invocând creșterea taxelor aeroportuare și a costurilor de operare. Deciziile companiei afectează milioane de pasageri și vizează mai multe destinații turistice importante din Grecia, Spania, Portugalia, Germania, Franța și Belgia.

Compania aeriană susține că majorarea taxelor pentru pasageri și a tarifelor aeroportuare face ca anumite rute să nu mai fie profitabile, în special în extrasezon. În consecință, operatorul low-cost a decis să închidă baze operaționale, să elimine rute și să reducă frecvența zborurilor în mai multe state europene. The Sun a centralizat o listă de zboruri anulate de compania aeriană Ryanair.

Grecia pierde 700.000 de locuri în sezonul de iarnă

Cea mai recentă măsură anunțată de Ryanair vizează Grecia, unde compania va închide baza operațională din Salonic.

În același timp, operatorul aerian va elimina zborurile de extrasezon către Chania și Heraklion, din insula Creta, și va reduce frecvența curselor spre Atena.

În total, Grecia va pierde aproximativ 700.000 de locuri disponibile în sezonul de iarnă, echivalentul unei reduceri de 45% a capacității Ryanair. De asemenea, 12 rute vor fi eliminate complet.

Compania susține că decizia a fost luată din cauza creșterii taxelor aeroportuare și a costurilor operaționale.

Spania, una dintre cele mai afectate piețe

Spania se numără printre țările cele mai afectate de reducerile Ryanair. Compania a anunțat eliminarea a aproximativ două milioane de locuri de pe piața spaniolă.

Operatorul și-a închis operațiunile și a suspendat zborurile către aeroporturile din Asturias, Vigo, Valladolid, Jerez de la Frontera și Tenerife (aeroportul Tenerife Nord).

În alte destinații turistice importante, precum Santiago de Compostela, Girona, Vitoria-Gasteiz, Zaragoza și Santander, compania a redus semnificativ numărul zborurilor.

Ryanair acuză operatorul aeroportuar de stat Aena că intenționează să majoreze taxele pentru pasageri cu până la 21% în perioada 2027–2031.

Ryanair renunță complet la Azore

În Portugalia, Ryanair a decis să anuleze toate zborurile către și dinspre Azore începând cu 29 martie 2026.

Măsura afectează șase rute și aproximativ 400.000 de pasageri anual. Insulele Azore sunt considerate una dintre cele mai populare destinații naturale din Atlantic și sunt adesea comparate cu Hawaii datorită peisajelor vulcanice și vegetației tropicale.

Jason McGuinness, director comercial al Ryanair, a declarat că eliminarea rutelor este „o consecință directă a creșterii costurilor și taxelor”.

Germania pierde zeci de conexiuni aeriene

În Germania, Ryanair nu a eliminat complet rute majore, însă a scos din program 24 de servicii către și dinspre mai multe aeroporturi importante.

Reducerile afectează Hamburg, Memmingen, Köln, Dortmund, Dresda, Leipzig și aeroportul Frankfurt-Hahn Airport.

În plus, compania a anunțat închiderea bazei sale din Berlin începând din octombrie 2026 și reducerea la jumătate a programului de iarnă pentru capitala germană.

Șapte aeronave vor fi relocate către alte baze europene, iar numărul pasagerilor transportați anual la Berlin ar putea scădea de la 4,5 milioane la 2,2 milioane.

Ryanair spune că decizia vine după o nouă majorare de 10% a taxelor aeroportuare, care se adaugă creșterilor de peste 50% înregistrate din 2019.

Franța pierde 25 de rute

În Franța, compania low-cost a redus semnificativ operațiunile în sezonul trecut de iarnă, eliminând aproximativ 25 de rute și 750.000 de locuri.

Printre orașele afectate se află Strasbourg și Brive-la-Gaillarde, unde Ryanair a suspendat complet zborurile.

Compania anulase anterior și conexiunile către Bergerac, în regiunea Dordogne, însă acestea au fost reluate odată cu programul de vară.

Reduceri masive și în Belgia

În Belgia, Ryanair a eliminat 20 de rute și aproximativ un milion de locuri de pe aeroporturile Brussels Airport și Brussels South Charleroi Airport.

Reducerile fac parte din programul de iarnă 2026–2027 și reprezintă o scădere de aproximativ 22% a capacității companiei în Belgia.

În plus, cinci aeronave bazate în Belgia vor fi relocate către alte piețe europene.

Compania aeriană afirmă că decizia este legată de majorarea taxei pentru pasagerii aerieni introdusă de autoritățile belgiene. Din 2027, taxa pentru toate zborurile de pasageri va crește la 10 euro per călător.

Tot mai multe companii low-cost avertizează asupra costurilor din Europa

Analiștii din industrie spun că Ryanair nu este singura companie care își reduce operațiunile din cauza taxelor aeroportuare și a costurilor ridicate. În ultimii ani, mai multe companii low-cost au avertizat că unele aeroporturi europene devin prea scumpe pentru a mai susține zboruri ieftine, în special în afara sezonului turistic.

Pentru pasageri, consecințele pot însemna mai puține opțiuni de zbor, tarife mai mari și o concurență redusă pe anumite rute europene populare.