„Litoralul pentru toți” 2026 a început, românii se decid mai greu. „Sunt niște prețuri incredibile, nu le găsești nicăieri în jur”

După valul de turiști de 1 Mai - când vremea, cu mult mai răcoroasă decât se așteptau, nu i-a împiedicat să petreacă -, programul „Litoralul pentru toți” oferă ocazia unui nou respiro la mare. Prețurile sunt cu până la 50% mai mici decât în vârf de sezon.

Programul „Litoralul pentru toți” a debutat în 3 iunie 2026 și este disponibil, într-o primă etapă, până pe 20 iunie, un nou interval în care puteți petrece câteva zile la mare la prețuri mult mai mici decât în plin sezon fiind 1 septembrie – 15 octombrie.

Aproximativ 20% dintre unitățile de cazare de pe litoralul românesc s-au înscris în acest program, adică aproape 100 de hoteluri de 2, 3 și 4 stele din principalele stațiuni.

Este a 48-a ediția a programului, iar tarifele, pentru sejururi de trei sau patru nopți de cazare, sunt cu până la 50% mai mici comparativ cu cele din plin sezon.

Patru zile la Mamaia, în hotel de 5 stele cu mic dejun inclus - 840 lei

Ofertele hotelierilor vin din mai toate stațiunile - Mamaia, Mamaia Nord, Eforie Nord, Eforie Sud, Costinești, Neptun-Olimp, Jupiter, Venus, Mangalia - așa că dacă aveți o stațiune preferată merită să căutați și să găsiți un loc unde vă puteți bucura de mare la început de sezon.

Iată și în ce intervale se situează prețurile din programului „Litoralul pentru toți”, potrivit reprezentanților unei agenții de turism din cadrul Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT):

- Mamaia - tarifele pornesc de la 126 lei/cameră/sejur 3 nopți, fără servicii de masă, la un hotel de 2* și ajung la 840 lei pentru un hotel de 5* cu mic dejun inclus;

- Eforie Nord - tarifele pornesc de la 115 lei/cameră/sejur 3 nopți, fără servicii de masă, la o unitate de 3* și ajung la 343 lei pentru un hotel de 4* cu mic dejun inclus și acces la zona spa;

- Costinești - tarifele pornesc de la 183 lei/camerăă/sejur 3 nopți, cu mic dejun inclus, la o unitate de 3* și ajung la 696 lei pentru un resort de 3* cu mic dejun inclus;

- Neptun - tarifele pornesc de la 206 lei/cameră/sejur 3 nopți, fără servicii de masă, la o unitate de 3* și ajung la 408 lei pentru un hotel de 4* cu mic dejun inclus;

- Venus - tarifele pornesc de la 203 lei/cameră/sejur 3 nopți, fără servicii de masă, la o unitate de 3* și ajung la 1.051 lei pentru un hotel de 4* cu servicii all inclusive;

- Vama Veche - tarifele pornesc de la 160 lei/cameră/sejur 3 nopți, fără servicii de masă, la o unitate de 3* și ajung la 368 lei pentru un hotel de 3* , fără servicii de masă.

Prezența pe litoral nu este deocamdată foarte mare, vremea capricioasă dând peste cap planurile hotelierilor. Pe de altă parte, „Litoralul pentru toți” niciodată nu începe în forță, a explicat vicepreședintele ANAT, Adrian Voican, pentru „Adevărul”.

„Oamenii se retrag acasă după 1 Mai și în funcție de vreme apare crescendo până pe 20 iunie, când se termină programul. Cu cât e mai aproape de vară cu atât e mai solicitat. Invers, în septembrie primele serii sunt cele mai solicitate și se sting încet-încet spre final de septembrie - început de octombrie. E normal să fie așa. Nu e un șoc”, a spus Voican.

Gradul de ocupare va crește cu fiecare săptămână care trece, este speranța celor care și-au deschis hotelurile, așteptându-se ca de Rusalii (31 mai – 1 iunie) și continuând până pe 20 iunie solicitările să fie pe măsura ofertei.

Până atunci, hotelierii vor avea timp să-și regleze procesele, să omogenizeze echipele, astfel încât să ofere servicii pe măsura așteptărilor turiștilor.

Cât despre prețuri, adesea criticate, sunt cele mai mici din zonă, a mai spus vicepreședintele ANAT.

„Dacă ne uităm la prețurile din perioada aceasta, sunt niște prețuri incredibile, nu le găsești nicăieri în jur”, a spus Adrian Voican.

Cum copiii încă sunt la școală, ocazia să se bucure de mare la prețuri mici ar putea fi ideală pentru seniori, în septembrie, o perioadă încă de vacanță pentru studenți, de exemplu, cererea fiind cu mult mai mare și posibilitatea de a mai prinde oferte, mai mică.

În ultimii ani, odată cu schimbările de vreme, s-a schimbat și interesul pentru litoral. Lunile mai și iunie depind foarte mult de vremea bună, în schimb septembrie s-a transformat într-una dintre cele mai căutate perioade, fiind înregistrate temperaturi de vară.