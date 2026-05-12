Marți, 12 Mai 2026
Adevărul
Analiză „Unde mergi în vacanță?”, noua obsesie a clasei de mijloc. De ce city break-ul a înlocuit întrebarea „ce mașină ai?”

Vacanțele și city break-urile au reprezentat dintotdeauna, pentru mulți români, un indicator de statut social, iar în ultimii ani pare că experiențele au devenit mai importante decât ideea de stabilitate financiară.

Într-o perioadă în care românii vorbesc tot mai des despre scumpiri, taxe sau dificultăți financiare, vacanțele continuă să rămână o prioritate. Mulți aleg să investească în experiențe și călătorii, chiar și atunci când bugetele le sunt afectate.

Potrivit unui material realizat de TVR Info, turismul a devenit în ultimii ani și un indicator social, iar city break-urile sunt percepute de mulți drept un simbol al stilului de viață specific clasei de mijloc.

„Astăzi nu mai întrebi doar «ce mașină ai?», ci și «unde mergi în vacanță?»”, se arată în  materialul TVR Info privind schimbarea comportamentului de consum al românilor după pandemie.

Analistul financiar Adrian Negrescu spune, pentru „Adevărul”, că între discursul despre lipsa banilor și realitatea cheltuielilor există adesea o diferență semnificativă.

„Mulți dintre români spun că nu mai au bani, dar în schimb cheltuiesc foarte mulți bani pe vicii. Vacanțele reprezintă ceva important pentru mulți dintre români”, explică acesta.

Vacanța a oferit întotdeauna un statut important în viața românilor, adaugă el. „Mai ales înainte de apariția voucherelor de vacanță, care au democratizat, practic, cererea de vacanță în pe litoralul românesc, pe Valea Prahovei și în alte zone. În momentul de față, pentru mulți dintre români, vacanța reprezintă un lux, e ca un etalon al posibilităților financiare pe care-l au, iar din această perspectivă, probabil, din ce în ce mai puțini, vor reuși să-și permită acest lucru”, atrage atenția analistul.

Potrivit spuselor sale, tot mai multe concedii sunt cumpărate în rate, prin carduri de credit sau alte modalități de plată. „Metodă prin care, practic, românii își securizează niște vacanțe cu un preț acceptabil, iar agențiile de turism reușesc să facă față provocărilor generate de criză.”

„Românii sunt mult mai atenți la bani decât erau acum, să spunem, doi ani de zile, pe fondul inflației, cu care ne confruntăm și înghețării, practic, a veniturilor. Din această perspectivă, există o schimbare comportamentală, mai ales în materie de bunuri de larg consum, bunuri importante pentru viața lor, mă refer aici la achiziții de electronice, electrocasnice, chiar și la vacanțe. Tocmai de aceea, prind tot mai mult vânzările rate, cu dobândă zero (multe dintre ele), facilitățile financiare aflându-se în prim plan, din perspectiva cumpărăturii, alegerii obiectivului sau bunului pe care îl achiziționează”, explică el.

„Puterea exemplului contează”

Întrebat dacă rețelele sociale influențează felul în care românii aleg vacanțele, analistul financiar spune că oamenii sunt influențați în mare măsură de ceea ce văd în jurul lor.

„În general, alegem vacanțele în funcție de opiniile prietenilor, apropiaților, de ceea ce vedem pe social media sau în spațiul public. Puterea exemplului contează când vine vorba de vacanțe”, declară Adrian Negrescu.

Acesta observă, însă, că mulți români rămân conservatori în alegerile turistice și revin ani la rând în aceleași destinații. „Din păcate, o spun, mulți dintre români sunt tradiționaliști. Merg în același loc, în vacanță, ani de zile fără să caute noutate în materie de petrecere a timpului liber”.

De ce aleg românii vacanțe în străinătate

Analistul financiar consideră că orientarea către vacanțele din străinătate reflectă și problemele infrastructurii turistice din România, mai ales pentru familiile cu copii.

„E o adevărată misiune imposibilă în momentul de față să găsești o cameră de tip family pe litoralul românesc”, spune acesta, adăugând că multe familii caută hoteluri all inclusive și facilități pentru copii pe care le găsesc mai ușor în afara țării.

De asemenea, Adrian Negrescu afirmă că numărul redus de hoteluri cu piscine, parcuri acvatice sau alte facilități pentru familii fac ca litoralul românesc să fie mai puțin competitiv comparativ cu destinațiile din alte state.

