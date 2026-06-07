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Video Topul celor mai fericite și celor mai nefericite orașe din lume în 2026. Bucureștiul, pe un loc rușinos în clasamentul mondial

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Bucureștiul ocupă unul dintre cele mai slabe locuri în ediția din 2026 a Happy City Index, unul dintre cele mai ample studii internaționale dedicate calității vieții urbane. Capitala României se situează pe locul 248 din 251 de orașe analizate, fiind al patrulea cel mai slab clasat oraș din lume.

Bucureștiul, printre ultimele patru cele mai nefericite orașe din lume Foto: Shuterstock
Bucureștiul, printre ultimele patru cele mai nefericite orașe din lume Foto: Shuterstock

Rezultatele celei de-a șasea ediții a Happy City Index au fost anunțate oficial la Parlamentul Regatului Unit din Londra, în cadrul unui eveniment care a marcat finalizarea celui mai mare studiu comunitar dedicat dezvoltării urbane la nivel global.

Organizatorii au precizat că cercetarea nu urmărește să desemneze „cel mai bun oraș din lume”, ci să identifice comunitățile care reușesc să ofere un echilibru între dezvoltare economică, sustenabilitate, sănătate, mobilitate și bunăstarea locuitorilor..

Bucureștiul, printre ultimele orașe ale lumii

Potrivit clasamentului publicat pentru anul 2026, Bucureștiul a acumulat 4.994 de puncte și ocupă locul 248 din 251. Mai slab clasate sunt doar Guadalajara (Mexic), Nashville (SUA) și Dallas (SUA).

Primele zece orașe aflate la coada clasamentului sunt:

  • Guadalajara (Mexic) – locul 251
  • Nashville (SUA) – locul 250
  • Dallas (SUA) – locul 249
  • București (România) – locul 248
  • Indianapolis (SUA)
  • Tucson (SUA)
  • Aguascalientes (Mexic)
  • Chicago (SUA)
  • Kuching (Malaezia)
  • Rabat (Maroc)

Bucureștiul este singura capitală din Uniunea Europeană prezentă în această zonă a clasamentului și una dintre foarte puținele capitale europene aflate atât de jos în ierarhia mondială.

Rezultatul reprezintă un nou semnal de alarmă pentru administrația locală și centrală, în condițiile în care marile capitale europene investesc constant în infrastructură, transport public, digitalizare, eficiență energetică și extinderea spațiilor verzi.

Ce este Happy City Index

Happy City Index este realizat anual pe baza unei metodologii complexe care analizează performanța orașelor în șase domenii majore: Cetățeni, Guvernanță, Mediu, Economie, Sănătate și Mobilitate.

Ediția din 2026 a Happy City Index a analizat 251 de orașe din întreaga lume, pe baza unei cercetări la care au participat 466 de specialiști. În cadrul studiului au fost colectate și validate peste 150.000 de date și înregistrări, iar evaluarea orașelor a fost realizată prin intermediul a 64 de indicatori care măsoară performanța în domenii precum guvernanța, economia, mediul, sănătatea, mobilitatea și implicarea cetățenilor.

Procesul de cercetare s-a desfășurat pe parcursul a cinci luni. Dintr-o bază inițială de peste 3.400 de orașe din întreaga lume, aproximativ 1.000 au fost selectate pentru o analiză aprofundată, iar 251 au fost incluse în clasamentul final.

Organizatorii subliniază că indexul nu măsoară fericirea în sens emoțional, ci condițiile care permit locuitorilor să aibă o viață mai bună și mai echilibrată. Sunt luate în calcul aspecte precum eficiența administrației publice, accesul la servicii medicale, infrastructura de transport, oportunitățile economice, protecția mediului și implicarea civică.

Problemele care trag Bucureștiul în jos

Deși raportul nu indică în mod explicit motivele exacte pentru poziționarea fiecărui oraș, specialiștii consideră că rezultatul Bucureștiului reflectă probleme cunoscute de ani de zile.

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Traficul extrem de aglomerat, poluarea, infrastructura urbană insuficient modernizată, lipsa spațiilor verzi în anumite zone, dezvoltarea urbanistică neuniformă și presiunea exercitată asupra serviciilor publice de o populație de peste două milioane de locuitori sunt doar câteva dintre provocările cu care se confruntă Capitala.

În timp ce multe orașe europene accelerează investițiile în transport public nepoluant, digitalizare și regenerare urbană, Bucureștiul continuă să se confrunte cu întârzieri în implementarea unor proiecte majore de infrastructură și mobilitate.

Nordul Europei domină clasamentul mondial

La polul opus se află orașele care au obținut cele mai bune rezultate în ceea ce privește calitatea vieții, sustenabilitatea și eficiența serviciilor publice.

Primele zece poziții ale Happy City Index 2026 sunt ocupate de:

  1. Copenhaga
  2. Helsinki
  3. Geneva
  4. Uppsala
  5. Tokyo
  6. Trondheim
  7. Berna
  8. Malmö
  9. München
  10. Aarhus

Nouă dintre primele zece orașe sunt europene, iar șase provin din regiunea nordică a continentului, confirmând performanțele constante ale statelor nordice în domenii precum mobilitatea urbană, administrația publică, sănătatea și protecția mediului.

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Ediția din acest an a marcat și lansarea Happy City Alliance, o nouă platformă internațională de colaborare între orașele cu performanțe ridicate în domeniul dezvoltării urbane.

Potrivit organizatorilor, alianța va funcționa ca un cadru de dialog și schimb de bune practici între administrațiile locale, urmărind progresul orașelor și promovând politici publice orientate către bunăstarea cetățenilor și dezvoltarea sustenabilă.

Un gest simbolic pentru Kyiv

Deși clasamentul include oficial 250 de orașe evaluate, organizatorii au decis să acorde simbolic poziția 251 orașului Kyiv, fără punctaj și fără includerea sa în competiția propriu-zisă.

Decizia a fost prezentată ca un gest de respect și solidaritate față de eforturile depuse de autoritățile locale ucrainene pentru menținerea funcționării orașului în condițiile dificile generate de război. 

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