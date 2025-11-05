search
Miercuri, 5 Noiembrie 2025
Cele mai accesibile destinații pentru o vacanță la schi în Europa. Stațiunea aflată la 400 de km de București

Publicat:

Un studiu realizat la începutul acestui an a arătat că, per total, costul schiului în Europa a crescut cu 34,8% peste rata inflației din 2015 până în prezent. Din acest motiv, tot mai mulți pasionați de schi sunt reticenți în a cheltui bani pentru o vacanță la munte în acest sezon. Cu toate acestea, există în Europa destinații mult mai accesibile, de care mulți nici nu au auzit.

Stațiunea Borovets, situată pe versanții nordici ai Munților Rila, în Bulgaria FOTO Shutterstock
Stațiunea Borovets, situată pe versanții nordici ai Munților Rila, în Bulgaria FOTO Shutterstock

În Italia, prețul abonamentelor de schi pentru destinațiile din Dolomiți și Apenini este setat să crească cu 40% față de 2021. Această creștere a fost denunțată de o asociație națională a consumatorilor drept „complet nejustificată”, scrie Euronews.

Bulgaria

Bulgaria ocupă frecvent primele locuri în clasamentele vacanțelor la schi cu cele mai mici prețuri din Europa, în special datorită tarifelor avantajoase la ski pass-uri. Aici, schiorii adulți trebuie să plătească o taxă de aproximativ 52 € pe zi, cu reduceri pentru biletele „early bird” din noiembrie și decembrie sau pentru cardurile de acces reîncărcabile.

Munții Rila oferă 58 km de pârtii, mai puțin decât în alte stațiuni europene, însă zăpada rămâne constantă pe tot parcursul sezonului.

Abonamentul de sezon costă 1.020 € pentru adulți, însă persoanele de peste 75 de ani pot schia tot sezonul pentru doar 54 €.

Închirierea echipamentului este, de asemenea, rezonabilă: schiuri, bețe și clăpari costă în jur de 20 € pe zi pentru adulți. De asemenea, Bansko, aflat în Parcul Național Pirin, permite turiștilor să cheltuiască aproximativ o treime din cât ar plăti în unele stațiuni elvețiene.

Până la sfârșitul lunii noiembrie, abonamentul de sezon costă 869 € pentru adulți sau 51 € pentru cei peste 75 de ani. Prețurile pentru restul sezonului și pentru biletele de o zi nu au fost încă anunțate, dar anul trecut un ski pass zilnic costa aproximativ 56 €.

Cazarea în apropierea ambelor stațiuni este de asemenea convenabilă: închirierile private pornesc de la 30 € pe noapte, iar hotelurile de patru stele de la 50 €.

Ambele stațiuni oferă transferuri comune cu autobuzul de la aeroportul din Sofia, ceea ce menține costurile scăzute.

Schi în stațiunea Borovets, Bulgaria FOTO Shutterstock
Schi în stațiunea Borovets, Bulgaria FOTO Shutterstock

Georgia

Deși Munții Caucaz se încălzesc ca peste tot, pârtiile georgiene se află la altitudini mari, între 2.000 și 3.000 de metri, ceea ce reduce nevoia de zăpadă artificială.

Potrivit lui Petr Majer, instructor la Vagabond Adventures Ski School din Gudauri, Georgia oferă „un aer de aventură pe care nu-l poți simți în stațiunile rafinate și satele de poveste din Alpi”.

Citește și: Destinații pentru schi de Crăciun în România. Ce pârtii sunt deschise

Deși infrastructura este mai modestă comparativ cu alte destinații europene, atmosfera autentică compensează.

Gudauri este cea mai mare stațiune de schi din Georgia, cu numeroase facilități și școli de schi unde se vorbește engleză, cum este Vagabond Adventures. Se ajunge în două ore de la aeroportul internațional din Tbilisi.

Ski pass-ul costă în jur de 25 € pe zi, iar abonamentul de sezon – care oferă acces nelimitat la toate stațiunile de schi din Georgia – aproximativ 200 €. Închirierea completă a echipamentului este de circa 22 € pe zi.

După o zi plină de adrenalină pe pârtii, turiștii se pot răsfăța cu preparate georgiene consistente și ieftine, precum khinkali (colțunași) și khachapuri – pâine pufoasă cu brânză topită și unt.

Statiunea de schi Gudauri, Georgia FOTO Shutterstock
Statiunea de schi Gudauri, Georgia FOTO Shutterstock

Andorra

Andorra nu este o destinație nouă pentru schi, dar pârtiile sale din Pirinei și-au păstrat prețurile moderate. Site-urile de turism recomandă familiilor stațiunea Pal-Arinsal, din regiunea Vallnord, care oferă 63 km de pârtii accesibile pentru aproximativ 52 € pe zi.

În zona Pal, începătorii și intermediarii găsesc numeroase pârtii și o școală de schi, iar în zona Arinsal, avansații pot schia la altitudini de peste 2.500 de metri, pe pârtii roșii și negre.

Abonamentul de sezon Nord Pass costă 750 € și oferă acces nelimitat la Pal Arinsal și Ordino Arcalís – un total de 90 km de pârtii.

Pentru 970 €, schiorii pot achiziționa Andorra Pass, care include și zona Grandvalira – cea mai mare stațiune din Pirinei, cu 140 de pârtii pentru toate nivelurile, însumând 215 km și ajungând la 2.600 m altitudine.

Există și snowpark-uri, trasee off-piste și circuite montane. Un ski pass de o zi costă în jur de 61 € pentru adulți.

Grandvalira a câștigat de mai multe ori titlul de Cea mai bună stațiune de schi din Andorra la World Ski Awards, în anii 2023, 2022, 2020 și 2015.

Stațiunea de schi Vallnord Pal-Arinsal din Andorra FOTO Shutterstock
Stațiunea de schi Vallnord Pal-Arinsal din Andorra FOTO Shutterstock
