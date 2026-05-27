„Nu există ură mai mare ca iubirea creștină”. Război total pe internet după ce Dexonline a asociat termenii „cretin” și „creștin”

„Cuvântul zilei”, publicat de platforma Dexonline, a provocat un scandal imens în spațiul public, site-ul fiind acuzat că a asociat termenii „creștin” și „cretin”. Postarea a stârnit un val de reacții, de la furie la amuzament, în rândul românilor.

Un mesaj publicat pe pagina de Facebook a platformei Dexonline a stârnit controverse pe rețelele de socializare.

Controversele „cuvântului zilei”

Site-ul a prezentat, la rubrica „Cuvântul zilei”, termenul „cretin”. În imaginea alăturată mesajului, pe fond alb, a fost notat cuvântul „cretin”, cu literele împărțite la mijloc de o linie ondulată, interpretată de numeroși internauți ca fiind litera „ș”, astfel că termenul rezultat ar fi fost „creștin”.

Pe pagina de Facebook a site-ului dedicat vocabularului limbii române a fost publicată următoarea explicație:

„CRETINISM s. n. Boală determinată de insuficiență tiroidiană, manifestată prin înapoiere mintală și prin tulburări de dezvoltare fizică. Tâmpenie, idioție, prostie. – Din fr. crétinisme. (DEX ’09). 𝐂𝐡𝐞𝐢𝐚 𝐚𝐥𝐞𝐠𝐞𝐫𝐢𝐢: 25 mai – Ziua Mondială a Tiroidei”.

Alături a fost adăugată o trimitere la blogul „cum-scriem-corect.blogspot”, care prezenta etimologia cuvântului „cretin”. Potrivit platformei, cele două cuvinte ar fi înrudite.

„Pe scurt, latinescul christianus s-a transformat în franceza provensală în cretin (variantă a lui chrétien). În partea muntoasă a Elveției francofone, cretinismul era endemic (din pricina lipsei de iod), iar locuitorii erau numiți «creștini», sugerându-se astfel că aceștia erau protejați de divinitate! De aici până la modificarea sensului nu a mai fost decât un mic pas...”, notează site-ul, oferind trimiteri la dicționarul francez.

Reacții de indignare și mesaje amenințătoare

Mesajul publicat de Dexonline a stârnit un val de reacții pe rețelele de socializare. Unii au cerut pedepsirea autorilor postării.

„Norocul adminului că e într-o țară creștină. Într-o țară musulmană, acum era în lumea de dincolo sau, în cel mai bun caz, era la închisoare”, a notat un internaut.

„Exemplu de insuficiență tiroidiană: persoana care a adăugat acea literă la mijloc, crezând în mod eronat că face un lucru inteligent”, a adăugat altcineva.

Un alt internaut l-a amintit pe Nicolae Steinhardt, pentru a acuza platforma de dezinformare.

„Ce bine spunea părintele Steinhardt: «Numai datorită creştinismului nu umblu — crispat, jignit, pe străzile diurne, nocturne ale oraşului — şi nu ajung să fiu şi eu — unul din acele cadavre pe care le poartă, vii, apa curgătoare a vieţii...» Multe cadavre vii mai umblă azi printre noi... Oameni goi, oameni răi, nefericiți în pseudoștiința lor... Iartă-i, Doamne, că nu știu ce spun nici măcar cu dex-ul în față!”, a notat acesta.

Un alt român a criticat descrierea paginii de Facebook a Dexonline, unde apare mențiunea „site web educațional”.

„Văzând așa ceva, ajungi să te întrebi: oare asta a ajuns să însemne educația?! Degradarea societății s-a produs și cu aportul celor care trebuiau să educe, dar au făcut opusul, la fel ca în acest caz”, a adăugat acesta.

Altcineva a afirmat că problema s-ar rezolva printr-un proces în justiție, în care să fie reclamată atitudinea considerată „nazistă” a paginii de socializare.

Un român a considerat că etimologia unui cuvânt nu justifică transformarea lui într-o insultă la adresa unei religii și nici batjocura mascată în umor „intelectual”.

„Un dicționar trebuie să ofere explicații educative, nu invective voit denigratoare”, a adăugat altcineva.

Altcineva i-a acuzat pe cei de la Dexonline că nu mai au limite morale, că ar fi mai răi decât comuniștii și că ar fi afectați de o „boală” ideologică numită neomarxism și progresism, care, în opinia lui, ar duce la ură și la „moartea sufletului”.

„Foarte amuzant! Clasa a II-a își vrea glumele înapoi”, a glumit, ironic, altcineva.

Preotul Adrian Agachi, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, a criticat dur postarea Dexonline, considerând-o ofensatoare și afirmând că platforma ar fi depășit rolul ei educativ.

„Dexonline ar trebui să ne ofere definiții, nu să jignească suburban credința creștină. Este inacceptabil ca o pagină media menită să creeze o comunitate educată să ajungă să promoveze astfel de enormități precum cea expusă mai jos”, a scris acesta pe pagina de Facebook.

El a reclamat că ceea ce ar trebui să fie cultură și model cultural ajunge să fie înlocuit de ceva care place vulgarității, dar nu educă.

Ironii pe rețelele de socializare

Pe Reddit, mulți comentatori s-au arătat mai îngăduitori față de autorii postării. Un român a amintit că, în explicația alegerii, platforma a menționat faptul că termenul „cretin”, în limba originală, chiar însemna „creștin” și nu avea conotații negative.

„E similar cu «prost», care însemna «om simplu», ulterior căpătând tentă negativă”, a adăugat acesta.

Un alt comentator a susținut că grafica publicată de Dexonline pare „intenționat provocatoare”. Acesta a invocat expresia „don’t feed the trolls” („nu hrăniți trolii”), folosită în mediul online pentru a sugera că provocările deliberate nu ar trebui alimentate prin reacții, dar s-a declarat surprins că o platformă ca Dexonline ar putea fi percepută astfel.

„Parcă aveam libertate de exprimare. Și parcă eram stat laic”, a notat altcineva.

Un alt internaut a criticat reacțiile de indignare ale unor creștini, folosind expresia „There is no hate like Christian love” („Nu există ură ca iubirea creștină”) și acuzându-i de dublu standard. El susține că anumite persoane care invocă valorile creștine sunt, la rândul lor, intolerante.

„Pot să fie rasiști și să dea cu ură în celelalte religii, pot să fie ultimii antisemiți, dar, dacă vine vorba ca cineva să le critice lor religia sau să facă o glumiță, gata: ofensare maximă, amenințări cu moartea și cu bătaia. Atâta pot oamenii mei, atâta fac”, a adăugat acesta.

Un alt român crede că ceea ce a deranjat cel mai mult a fost caracterul aparent gratuit al postării: faptul că o platformă ca Dexonline a părut să facă o asociere provocatoare fără un motiv clar.