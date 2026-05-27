Adolescent dispărut în Dunăre, sub ochii prietenilor. Părinții speră într-o minune, în timp ce au loc ample căutări cu scafandri și un elicopter SMURD

Un adolescent de 15 ani este căutat, miercuri, în apele Dunării, unde a dispărut în timp ce se afla la scăldat împreună cu mai mulți prieteni. Operațiunea de salvare s‑a extins rapid, mobilizând forțe impresionante: scafandri, echipaje ale IPJ Dolj, polițiști de frontieră cu ambarcațiuni și un elicopter SMURD care survolează zona în încercarea de a-l găsi pe minor.

Potrivit primelor informații, băiatul ar fi intrat în apă într-o zonă a fluviului cunoscută pentru curenții puternici, relatează Digi24.

Prietenii băiatului au observat la un moment dat că acesta nu mai iese la suprafață și au alertat imediat autoritățile. La scurt timp, IPJ Dolj a trimis echipaje la fața locului, iar intervenția a fost preluată de structurile specializate.

Scafandrii efectuează căutări în adâncime, în timp ce ambarcațiunile poliției de frontieră verifică suprafața apei pe o distanță amplă.

Un elicopter SMURD monitorizează zona de la înălțime pentru a identifica eventuale indicii care ar putea orienta echipele de intervenție.

Familia adolescentului a fost anunțată și se află la locul operațiunii, în așteptarea unei minuni.

Până în acest moment, nu există niciun semn care să indice locul în care s-ar putea afla băiatul, iar căutările continuă fără întrerupere.

Amintim că, în urmă cu doar câteva zile, o excursie menită să marcheze finalul anilor de liceu s-a transformat într-o tragedie. Un tânăr de 18 ani a fost găsit mort în Dunăre, după ore întregi de căutări desfășurate de echipele de intervenție.

În 2019, pompierii şi scafandrii din Brăila au căutat timp de trei zile o fată de 10 ani care a intrat în apă şi nu a mai ieşit. Misiunea s-a dovedit extrem de dificilă din cauza curenţilor şi a pragurilor de adâncime din Dunăre care alternează de la 5 la 9 metri. În cele din urmă, trupul neînsufleţit al copilei a fost găsit de către un echipaj al Poliţiei Transporturi Navale Brăila.