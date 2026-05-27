search
Miercuri, 27 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Adolescent dispărut în Dunăre, sub ochii prietenilor. Părinții speră într-o minune, în timp ce au loc ample căutări cu scafandri și un elicopter SMURD

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Un adolescent de 15 ani este căutat, miercuri, în apele Dunării, unde a dispărut în timp ce se afla la scăldat împreună cu mai mulți prieteni. Operațiunea de salvare s‑a extins rapid, mobilizând forțe impresionante: scafandri, echipaje ale IPJ Dolj, polițiști de frontieră cu ambarcațiuni și un elicopter SMURD care survolează zona în încercarea de a-l găsi pe minor.

An de an, au loc mobilizări pe Dunăre pentru căutarea unor persoane. FOTO arhivă Ana Popescu
An de an, au loc mobilizări pe Dunăre pentru căutarea unor persoane. FOTO arhivă Ana Popescu

Potrivit primelor informații, băiatul ar fi intrat în apă într-o zonă a fluviului cunoscută pentru curenții puternici, relatează Digi24.

Prietenii băiatului au observat la un moment dat că acesta nu mai iese la suprafață și au alertat imediat autoritățile. La scurt timp, IPJ Dolj a trimis echipaje la fața locului, iar intervenția a fost preluată de structurile specializate.

Scafandrii efectuează căutări în adâncime, în timp ce ambarcațiunile poliției de frontieră verifică suprafața apei pe o distanță amplă.

Un elicopter SMURD monitorizează zona de la înălțime pentru a identifica eventuale indicii care ar putea orienta echipele de intervenție.

Familia adolescentului a fost anunțată și se află la locul operațiunii, în așteptarea unei minuni.

Până în acest moment, nu există niciun semn care să indice locul în care s-ar putea afla băiatul, iar căutările continuă fără întrerupere.

Amintim că, în urmă cu doar câteva zile, o excursie menită să marcheze finalul anilor de liceu s-a transformat într-o tragedie. Un tânăr de 18 ani a fost găsit mort în Dunăre, după ore întregi de căutări desfășurate de echipele de intervenție.

În 2019, pompierii şi scafandrii din Brăila au căutat timp de trei zile o fată de 10 ani care a intrat în apă şi nu a mai ieşit. Misiunea s-a dovedit extrem de dificilă din cauza curenţilor şi a pragurilor de adâncime din Dunăre care alternează de la 5 la 9 metri. În cele din urmă, trupul neînsufleţit al copilei a fost găsit de către un echipaj al Poliţiei Transporturi Navale Brăila. 

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Elevă de clasa a V-a, discurs în lacrimi despre presiunea din școală, în timp ce ministrul Educației stătea pe telefon
digi24.ro
image
Un municipiu din România introduce transport public la doar 1 leu pe zi. Măsura, menită să reducă traficul și poluarea
stirileprotv.ro
image
După CNA, Gândul a sesizat și ANCOM despre abuzurile Google în România. Gigantul tech limitează accesul publicului la site în condițiile în care traficul direct, fără să treacă prin filtrele Google, aproape s-a triplat. Publicăm noi cifre interne care dovedesc, încă o dată, reaua intenție a Google
gandul.ro
image
Un „moment de cotitură” e iminent în războiul cu Rusia, spune un comandant ucrainean
mediafax.ro
image
„Trenul groazei” spre București: 150 de minute întârziere, pasageri abandonați fără informații. „Mi s-a făcut rău în timpul călătoriei”
fanatik.ro
image
Un portar de ambasadă va avea salariu mai mare decât un profesor debutant, conform noii legi a salarizării – ANALIZĂ
libertatea.ro
image
Decizie istorică la Washington! Țara din Europa care va produce rachete Patriot pe teritoriul ei
digi24.ro
image
S-a despărțit de fostul internațional și acum participă în noul sezon de la Insula Iubirii
gsp.ro
image
Ferrari și-a lansat prima mașină electrică și a pierdut 4,6 miliarde de euro în 24 de ore! ”Arată ca un autobuz”
digisport.ro
image
Papa Leon, surprins într-un Ferrari de lux. Reacția care a devenit virală pe internet
click.ro
image
Într-o comună din România, americanii construiesc primul centru de date din lume cu inteligenţă artificială cuantică
antena3.ro
image
Cum pot cumpăra investitorii români acţiuni la listarea istorică a SpaceX. Evalua­rea de 1.750 mld. dolari reprezintă de 13 ori capitalizarea totală a tuturor companiilor listate la BVB
zf.ro
image
Fostă fabrică din Cluj, transformată într-un hub regional. Investiţia se va face din fonduri europene
observatornews.ro
image
Ajunsă în România, Maria dă de pământ cu Tamaș. A spus adevărul: ce i-a făcut Gabi la Survivor + ce s-a întâmplat în ultima noapte
cancan.ro
image
Instanța a spus dacă Armata e stagiu de cotizare în condiții speciale la pensie. 2.000.000 pensionari afectați
newsweek.ro
image
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost diagnosticată cu o boală rară
prosport.ro
image
O televiziune cunoscută dispare din România. În locul ei apare un nou post inspirat de unul dintre cele mai urmărite show-uri culinare
playtech.ro
image
„Să fii blestemat!” Florin Prunea, derapaj la adresa primarului Iașului, după ce a primit 20.000 euro despăgubiri pentru că a fost demis cu doar 2 săptămâni înainte de încheierea contractului
fanatik.ro
image
Revoltă în sistemul de stat: „Noua lege a salarizării aduce beneficii doar pentru politicieni”. Ce spun categoriile direct vizate
ziare.com
image
Cum l-a numit Gigi Becali pe Nicușor Dan și ce a spus despre partenera lui de viață: ”Nu credeam!”
digisport.ro
image
Andreea Marin, super sexy în grădină! La 51 de ani, are un abdomen impecabil
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Selly și Smaranda stau cu chirie într-un apartament cu 4 camere. Cum arată locuința de mega lux. Un loc cozy, primitor și cu un vibe aparte / GALERIE FOTO + VIDEO
romaniatv.net
image
Cine l-a otrăvit pe Daniel Băluță. Dezvăluirile primarului sectorului 4: ”Mi-a creat multă suferință” VIDEO
mediaflux.ro
image
Noul Ferrari, făcut praf de fani: „E groaznic!” „Parcă e transport în comun!”
gsp.ro
image
Și-a deschis cafenea într-o fostă cameră mortuară din Brașov. În spate se află un cimitir săsesc vechi de sute de ani | VIDEO
actualitate.net
image
Victor Rebengiuc, omagiat în lacrimi și aplauze la Odeon. Marele actor de 93 de ani, discurs impresionant: „Sper ca în curând să-mi întâlnesc foștii colegi. Sunt ultimul din această generație care încă mai vorbește la microfon” | VIDEO
actualitate.net
image
Tudor Chirilă, apariție rară alături de partenera sa la Gala Uniter 2026. Cum s-au afișat cei doi împreună
click.ro
image
Carmen Harra, previziune neașteptată despre Andreea Bălan și Victor Cornea: „Nu mai are nevoie de încă o lecție dură”
click.ro
image
Fiica lui Victor Socaciu, operată de urgență: „De-abia când nu mai poți merge înțelegi că mersul era o binecuvântare”
click.ro
Prințul Carl Philip al Suediei, profimedia 0167700970 (1) jpg
Superbul prinț cu sexualitate debordantă s-a însurat cu frumușica sexy ce poza erotic. ”Pretty Woman”, varianta regală
okmagazine.ro
Venezuela Fury foto Instagram jpg
„Nu gătiți nimic, să gătească soțul!” S-a măritat la 16 ani și acum le dă lecții femeilor
clickpentrufemei.ro
Un sanctuar preroman descoperit în provincia italiană Padova (© Soprintendenza ABAP per le province di Padova, Treviso e Belluno)
Un sanctuar preroman îngropat de un potop antic, descoperit de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Se închide un post de televiziune din România. Antena va lansa un alt canal tv: cum se va numi și ce emisiuni vor fi
image
Tudor Chirilă, apariție rară alături de partenera sa la Gala Uniter 2026. Cum s-au afișat cei doi împreună

OK! Magazine

image
Tragedia bunicilor Prințului moștenitor al Norvegiei pare că se repetă: prințesa care a murit înainte să devină regină

Click! Pentru femei

image
„Nu gătiți nimic, să gătească soțul!” S-a măritat la 16 ani și acum le dă lecții femeilor

Click! Sănătate

image
Ce ţi se poate întâmpla dacă iei cina târziu