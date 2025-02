Cele mai bune zece plaje din lume pentru vacanța din 2025, potrivit Tripadvisor. Multe dintre ele sunt din Europa

Mai sunt câteva luni până la sosirea verii, iar site-ul de călătorii Tripadvisor a alcătuit deja topul celor mai bine cotate plaje pentru anul 2025. Prima în top este o destinație deja preferată de români.

„Plajele câștigătoare de anul acesta promit o vacanță de vis” transmit reprezentanții Tripadvisor, care au realizat un top al celor mai bune plaje din lume. Premiile „Travelers' Choice Best of the Best” celebrează cel mai înalt nivel de excelență în călătorii. Iar acestea sunt oferite celor care primesc cele mai multe recenzii și opinii pe o perioadă de 12 luni. Platforma de recenzii de călătorie a realizat mai multe topuri, inclusiv unul cu cele mai bune 25 de plaje la nivel global. De asemenea, sunt realizate clasamente și la nivel de continente sau diverse topuri regionale cu cele mai frumoase 10 plaje.

„Topurile de anul acesta acoperă șase continente și 50 de țări, adunând peste 100 dintre cele mai frumoase plaje din lume”, a precizat Kristen Dalton, președintele Tripadvisor, potrivit CNN.

Potrivit Tripadvisor cea mai frumoasă plajă din lume este Plaja Elafonissi de pe insula grecească Creta.

Cunoscută pentru nisipul roz și apele sale limpezi și calde, această plajă situată pe coasta de sud-vest a insulei poate fi vizitată în mod ideal în lunile mai și septembrie, când turiștii se pot bucura de liniște înainte și după vârful sezonului estival. Plaja Elafonissi revine în topul Tripadvisor pentru prima dată din 2021.

Pe locul 2 al clasamentului se află Banana Beach din Phuket, Thailanda, care este ideală pentru plimbări cu barca și parasailing, iar scafandrii și pasionații de snorkeling vor descoperi recife de corali pline de culoare și pești exotici. Eagle Beach din Oranjestad, Aruba, ocupă locul 3, fiind apreciată pentru nisipul său alb, apele liniștite și activitățile acvatice.

Top 10 plaje din lume pentru 2025

1. Elafonissi Beach, Creta, Grecia

2. Banana Beach, Phuket, Thailanda

3. Eagle Beach, Oranjestad, Aruba

4. Siesta Beach, Siesta Key, Florida

5. Praia da Falésia, Algarve, Portugalia

6. Playa Varadero, Varadero, Cuba

7. Bavaro Beach, Punta Cana, Republica Dominicană

8. Playa de Muro Beach, Mallorca, Spania

9. Kelingking Beach, Nusa Penida, Indonezia

10. Myrtos Beach, Insula Kefalonia, Grecia

Top 10 plaje din Europa

Pe primul loc se află, bineînțeles, Plaja Elafonissi din Grecia. În primele 10 sunt clasate trei plaje din Grecia și câte două din Spania și Italia.

1. Plaja Elafonissi, Creta, Grecia

2. Praia da Falésia, Olhos de Agua, Portugalia

3. Playa de Muro, Mallorca, Spania

4. Myrtos Beach, Kefalonia, Grecia

5. Spiaggia dei Conigli, Lampedusa, Italia

6. Playa de Maspalomas, Gran Canaria, Spania

7. Plage de Palombaggia, Corsica, Franța

8. Tropea Beach, Tropea, Italia

9. Reynisfjara Beach, Vik, Islanda

10. Falassarna Beach, Creta, Grecia