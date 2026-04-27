Cu mașina la mare: cele mai frumoase destinații din Grecia, Bulgaria și Turcia la care ajungi fără să iei avionul

Doar o lună ne mai desparte de venirea verii, iar gândul la mare și plajă este deja în mintea multor români. Vestea bună este că unele dintre cele mai plăcute plaje din Europa se află la distanțe surprinzător de mici față de granițele țării.

Grecia și Turcia oferă împreună o gamă diversă de destinații: de la golfuri liniștite cu apă de cristal, la orașe cu milenii de istorie. Vecinii bulgari vin cu stațiuni moderne, cu multe facilități, dar și cu peisaje pitorești. Am strâns câteva sugestii de călătorie, numai bune de explorat după un drum cu mașina.

Kavala, de la plaje cu nisip fin la un apeduct roman

La aproximativ 700 de kilometri de București, Kavala este unul dintre acele orașe grecești care îi cuceresc pe mulți din primele momente. Cetatea bizantină care domină orașul de sus, portul animat cu bărcile de pescuit, arhitectura cu influențe otomane și apeductul roman - mărturie a măiestriei inginerești din trecut - compun un tablou greu de uitat. În jurul orașului există mai multe plaje frumoase, relativ puțin aglomerate față de destinațiile mai cunoscute din Halkidiki. Ammolofoi Beach este preferata turiștilor, datorită apei limpezi, nisipului fin și a beach barurilor frumos amenajate. Kavala este și un excelent punct de plecare pentru excursia cu feribotul spre insula Thassos.

Thassos, insula verde din Marea Egee

Și așa ajungem la Thassos, cea mai apropiată insulă de România. Feribotul din Kavala (sau din Keramoti) te aduce pe insulă în 35–70 de minute, iar mașina poate urca la bord. Insula are plaje superbe - cea mai celebră este Marble Beach, unde nisipul este înlocuit de bucăți mici de marmură - păduri de pini, sate tradiționale și un centru vechi cu ruine antice. În plus, Thassosul e mai verde și mai răcoros decât alte insule din Marea Egee. Și toată lumea știe că e preferata românilor.

Halkidiki, peninsula cu cele trei brațe ale paradisului

Pe locul doi în topul destinațiilor din Grecia alese de românii care merg la mare cu mașina este peninsula Halkidiki, aflată la doar 760 de kilometri distanță. Cele trei „brațe" ale peninsulei — Kassandra, Sithonia și Athos — au fiecare un specific unic. Kassandra este cea mai accesibilă și mai animată, cu stațiuni bine puse la punct și plaje amenajate. Sithonia e alegerea celor care vor ceva mai sălbatic: păduri de pini care coboară până la apă, golfuri izolate, taverne cu pește proaspă și plaje de vis. Mega Portokali Beach și Tigania Beach sunt doar două exemple. Cel de-al treilea braț, Athos, este un punct important pentru religia ortodoxă, cu mănăstirile și schiturile sale, accesibile însă doar bărbaților. De pe mare însă, muntele Athos poate fi admirat de oricine. În apropiere de Halikidiki se află și Salonic, al doilea cel mai mare oraș din Grecia, cu o istorie bogată și un spațiu superb de promenadă chiar pe malul Egeei.

Stavros, liniștea perfectă

Mic orășel de coastă la baza peninsulei Halkidiki, cu o plajă lungă de nisip fin, taverne autentice și o atmosferă relaxată pe care stațiunile mai mari nu o mai pot oferi, Stavros este o variantă pentru cei care fug de destinațiile arhicunoscute. Apa e puțin adâncă și limpede, potrivită pentru familiile cu copii. Stavros e și un punct strategic de cazare: poți explora zilnic diferite plaje din Halkidiki sau Kavala, fără să te muți dintr-un loc în altul.

Insulele Ionice, paridisul turcoaz

Puțin mai departe de București, la 1.100 de kilometri, se află Insulele Mării Ionice. Spre deosebire de Egee, apa Mării Ionice are nuanțe incredibile de turcuoaz și albastru-electric, rar întâlnite în altă parte. Dintre insulele ionice, Lefkada este singura la care poți ajunge cu mașina fără feribot, printr-un pod plutitor. În Kefalonia și Zakynthos se ajunge cu feribotul (de la Patras sau Killini), dar merită fiecare kilometru în plus. Plaja Navagio din Zakyntos, cu epava ruginită pe fundalul stâncilor albe, aproape de marea cu nunațe ireale este una dintre imaginile simbol când vine vorba de turismul în Grecia. Kefalonia și Lefkada nu se lasă mai prejos și au plajele lor emblematice: Myrtos și Porto Katsiki. La care se adaugă peisaje montane spectaculoase. Iar insula Corfu are, pe lângă plaje, păduri de pin și drumuri montane superbe, și unul dintre cele mai frumoase orașe port de la Mediterană: Corfu Town. În apropiere se situează și două insule pitorești, de o frumusețe incredibilă: Paxos (unde se petrece acțiunea din serialiul ,,Maestrul și marea") și Antipaxos. Tot în Marea Ionică este situată și insula lui Odiseu: Itaca.

Sozopol, perla coastei de sud a Bulgariei

Pentru cei care vor un drum mai scurt, la doar 380 de kilometri de București, Sozopol este un oraș care a șters granița dintre vacanță și călătorie culturală. Fondat de greci în secolul al VII-lea î.Hr. sub numele de Apollonia Pontica, orașul vechi este construit pe o peninsulă stâncoasă, cu case de lemn, pavaj de piatră și alei umbrite care te duc direct spre apă. Plajele sunt apreciate pentru curățenie, mâncarea din taverne este proaspătă și gustoasă, iar prețurile rămân accesibile față de Grecia sau Turcia. La sfârșitul verii, Sozopol găzduiește și Festivalul Apollonia, unul dintre cele mai importante evenimente culturale de pe coasta bulgară a Mării Negre.

Balcic, orașul Majestății Sale

De pe lista destinațiilor din Bulgaria nu avea cum să lipsească Balcicu. Principala atracție din oraș este Palatul Reginei Maria a României, construit în stil mediteranean și înconjurat de grădini botanice spectaculoase cu peste 3.000 de specii de plante, inclusiv una dintre cele mai mari colecții de cactusi din Europa. Plajele din zonă sunt liniștite, potrivite pentru familii, iar de aici se poate ajunge ușor la Capul Kaliakra, un promontoriu dramatic care se prăbușește în mare. Distanța față de București este de doar 300 de kilometri.

Çanakkale și coasta din Turcia a Mării Egee. Istorie milenară și plaje mai puțin cunoscute

Cei care sunt dispuși însă la un drum mai lung cu mașina pot alege și destinațiile din Turcia. Çanakkale este poarta spre câmpul de luptă de la Gallipoli și spre ruinele Troiei, se află la doar 700 de kilometri de București. Drumul cel mai frecventat trece prin Bulgaria, intră în Turcia prin Edirne și ajunge la strâmtoarea Dardanele, unde un feribot te trece în Asia în câteva minute. Dincolo de Çanakkale, Assos (sau Behramkale) este o bijuterie mai puțin cunoscută: un sat pescăresc așezat sub ruinele unui templu dedicat zeiței Atena, cu un golf mic și apă cristalină.