Video Destinații de vacanță superbe și ieftine în Europa, pe care e bine să le rezervi înainte ca prețurile să crească: „Plaje spectaculoase și mult soare”

Un expert în călătorii a dezvăluit patru destinații „ieftine și calde” pentru luna mai, cu temperaturi confortabile în jur de 20–25°C, ideale pentru o escapadă de primăvară, înainte ca prețurile să crească.

Specialistul în vacanțe Rob, cunoscut online ca Rob On The Beach, a prezentat patru destinații de vacanță superbe și ieftine.

„Patru locuri pe care le-aș rezerva personal în mai dacă vrei o vacanță cu adevărat caldă, fără să plătești prețurile de vară”, a spus Rob într-un videoclip postat pe Instagram.

„Mai este una dintre cele mai bune luni pentru vreme bună la un preț accesibil. Am analizat datele, vremea și prețurile actuale pentru a găsi cele patru locuri pe care le-aș rezerva cu adevărat pentru mine.”, a adăugat acesta.

Albania

Albania este considerată o bijuterie ascunsă a Europei, cu coaste spectaculoase, plaje neaglomerate, castele și situri arheologice. „Albania încă trece neobservată. Are coaste care arată ca în Grecia, plaje spectaculoase, dar prețurile sunt mult mai mici. În mai, temperaturile sunt în jur de 25°C, cu mult soare și puțini turiști”, a spus expertul în vacanțe, potrivit express.

Pachet recomandat: 9–14 mai, 75 de euro/persoană, zbor direct și cazare la Hotel Vola cu mic dejun inclus.

Dalaman, Turcia

Dalaman, pe coasta Turciei, oferă plaje premiate, snorkeling, peisaje naturale impresionante și tradiționala ospitalitate turcească.

„Fethiye este incredibilă tot anul, dar în mai este la cel mai bun nivel. Ai temperaturi perfecte în jur de 25°C și mult soare, fără aglomerația din sezonul de vârf. Este verde, pitoresc, cu multe de explorat și încă te bucuri de valoarea clasică all-inclusive din Turcia”, a explicat Rob.

Vacanță de groază, în Thailanda: un cuplu de turiști s-a trezit de șuieratul unei cobre care s-a strecurat în patul lor. „Șarpele mi-a trecut pe gât”

Pachet recomandat: 2–7 mai, 350 de euro/persoană, zbor direct și cazare all-inclusive la Club Tuana Fethiye.

Cipru

Cipru se bucură de 320 de zile de soare pe an, plaje renumite și o bogată istorie și cultură.

„Este alegerea sigură, pentru că în Cipru în mai ai soare adevărat în fiecare zi, iar până la jumătatea lunii temperaturile urcă spre 20°C. Cipru este sigur în prezent și totul funcționează normal”, a spus specialistul.

Pachet recomandat: 15–20 mai, 280 de euro/persoană, zbor direct și cazare la Hylatio Tourist Village, Paphos.

Malta

Malta, cunoscută pentru cele aproximativ 300 de zile de soare pe an, este o destinație care câștigă popularitate.

„Malta este pe locul patru. Oamenii încep să realizeze acum acest lucru. Ai temperaturi constante de peste 20°C și mult soare, dar nu a atins încă vârful de prețuri în luna mai. Și partea cea mai bună este că poți să explorezi insula, nu doar să stai la piscină”, a declarat Rob.

Pachet recomandat: 4–9 mai, 240 de euro/persoană, zbor direct și cazare la hotelul St Julian's Levante.